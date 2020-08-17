Тибет не дает покоя Поднебесной империи, - "НГ"

07:39 20.08.2020

Китай готов применить силу в этом регионе во имя сохранения стабильности



Владимир Скосырев

17 авг. 2020



Глава МИД Китая Ван И совершил поездку в Тибетский автономный район. Китайская пресса прямо увязывает вояж с недавним столкновением на границе с Индией. Недаром, по словам министра, Тибет приобретает особое значение для безопасности Поднебесной. Подоплекой заявления служит то, что еще недавно тибетцы осмеливались бунтовать против переселения китайцев в регион и вмешательства в их религиозные дела. C помощью вливаний в экономику с этим было покончено, и Пекин готов применить силу во имя сохранения стабильности.



Газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией Китая, разъясняет, что Ван И совершает "исследовательские вояжи" в несколько регионов страны каждый год. Например, в 2019 году он побывал в провинции Юньнань на границе с Мьянмой. А сейчас направился в Тибет, учитывая его роль в охране китайских рубежей.



Ведь китайский Тибет соприкасается с Индией, а дальше на запад тянется недемаркированная и неделимитированная граница, на одном участке которой – в долине Галван – 15 июня произошло столкновение китайских и индийских солдат. А журнал Diplomat напоминает, что Тибет был горячей точкой в китайско-индийских отношениях еще с 1950-х годов, когда тибетцы подняли восстание против китайского диктата, а их духовный лидер далай-лама бежал в Индию и с тех пор живет там.



По сведениям газеты South China Morning Post, пять раундов встреч между офицерами двух стран, а также переговоры дипломатов не принесли ощутимых результатов. Ван И, член государственного совета, является и специальным представителем КНР на переговорах по границе с Индией. Но на сей раз об общении с индийцами речь не шла, гость провел беседы с высшими партийными и государственными чиновниками Тибета.



Так в чем же все-таки смысл поездки? Гу Су, политолог из Университета города Наньцзинь, говорит, что министр хочет послать важный месседж аудитории дома и за границей. Пекин, во-первых, подтверждает свой суверенитет над спорными пограничными районами, а во-вторых, показывает, что тверд перед лицом "ястребов" среди индийских политиков. После схватки в долине Галван правительство Индии ввело экономические санкции против китайских фирм и запретило по меньшей мере 59 китайских приложений, включая популярный среди молодежи cервис TikTok. Дели также заявил об укреплении армии, численность которой составляет 1,4 млн человек.



Судя по статьям китайских обозревателей, Пекин также крайне недоволен тем, что Дели взял курс на сближение с США в сфере военно-технического сотрудничества. Вот как рисует складывающуюся картину индийский эксперт Рупакивоти Бора. Россия, как он утверждает, заняла нейтральную позицию в индийско-китайском конфликте. Зато на выручку Индии поспешили США. Дели стал оформлять сделку на приобретение дополнительно шести американских самолетов морской разведки P-8I, приобрел вертолеты большой грузоподъемности CH-47 и атакующие вертолеты Apache AH-64E.



В то же время Дели и Вашингтон подписали соглашения о логистическом обмене и о совместимости систем коммуникаций. Логистическое соглашение предусматривает, что воинские подразделения США и Индии могут использовать порты и базы в обеих странах для пополнения горючим, ремонта и других нужд. Индия теперь проводит с США больше двусторонних военных учений, чем с какой-либо другой страной.



В беседе с "НГ" Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, отметил, что Дели, как заявил на празднике независимости Индии премьер-министр Нарендра Моди, готов ответить на вызов Китая. А отдельные эксперты в Индии призывают разыграть против агрессивного Китая тибетскую карту, высказывая симпатии его населению, которое чтит далай-ламу. Примерно в таком ключе выступают и американские конгрессмены, которые приняли законопроект, угрожающий санкциями китайским чиновникам, если они вмешаются в выбор наследника далай-ламы. Однако, по словам эксперта, Дели подходит к проблеме Тибета крайне осторожно. Ведь и Китай может при желании разыграть сепаратистскую карту против Индии.



"Индия совершает ошибку, держа курс на сближение с США. Америка ненадежный партнер, – сказал "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев. – Вспомните, как американцы обошлись с Пакистаном. До конца 1980-х годов, то есть до вывода советских войск из Афганистана, Пакистан числился у Вашингтона столь же близким союзником, как страна НАТО. Но после ухода советского контингента нужда в Пакистане отпала. Американцы даже не поставили Исламабаду заказанные им истребители, хотя за них было полностью заплачено. Индийцам стоило бы извлечь урок из тех событий".