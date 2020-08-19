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    Туркменистан   | 
Аркадагия. Врачей и учителей заставляют покупать телевизоры местной сборки
07:43 20.08.2020

Врачей заставляют покупать отечественные телевизоры по 700 долларов в Туркменистане

Власти Туркменистана принуждают учителей, врачей и остальных бюджетников покупать телевизоры местного производства, стоимость которых будут удерживать из заработной платы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на туркменскую службу Радио Свобода.

"В городе Фарапе бюджетники получили указание купить местные смарт-телевизоры. Каждый из этих 32-дюймовых телевизоров "Толкун" стоит 2400 манатов (686 долларов)", - сообщил корреспондент издания в Лебапской области.

Местные власти предупредили бюджетников, что деньги за телевизор ежемесячно будут удерживать из зарплаты в размере 500 манатов (143 долларов), но получить сами телевизоры они смогут только в январе 2021 года.

Покупать телевизоры сотрудников госучреждений обязали и в других регионах Туркменистана. Им приходится соглашаться на такие условия из-за страха потерять работу, пишет издание.

Туркменистан объявил о планах по производству смарт-телевизоров в конце прошлого года. 32-дюймовые, 42-дюймовые и 55-дюймовые телевизоры планировалось выпускать на совместном предприятии "Айдын Гиджелери". Официальные лица заявили, что специалисты прошли обучение за рубежом.

Эксперты рассказали журналистам, что из-за плохого интернета в стране многие функции смарт-телевизоров будут недоступны для местных жителей даже в случае высокого качества техники.

В туркменской службе Радио Свобода отметили, что требование о покупке телевизоров является очередным способом сбора денег у бюджетников, как и сборы на новую одежду, спортивный инвентарь и благоустройство территорий за счет зарплат бюджетников и стипендий студентов. Из собственных средств победители конкурсов и соревнований оплачивают даже полученные от государства призы.

Бюджетники - это физические лица, работа которых оплачивается из бюджетных средств государства. К бюджетникам относятся учителя, медперсонал, полицейские и другие.

Источник - Tengrinews.kz
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