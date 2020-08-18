 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.08.2020
12:25  Палка - тык-тык, больно. УзбМВД смастерило новый проект закона "О митингах"
09:47  Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество в Киргизии этой зимой? - 24.kg
09:22  Нукер для Зятя. "ОйбекТурсуновскую" Uzcard возглавил Дилшод Икрамов
09:19  РосОппонавта Навалыча траванули в самолете над Омском. Отведал грибочков...
08:44  ФранцВласти не знают что делать с "понаехавшими" чеченцами, - Valeurs Actuelles
08:18  Казахстан вводит запрет на УДО для коррупционеров
08:06  Стрелять в Восточном Средиземноморье могут начать уже завтра, - В.Кудрявцев

08:04  Европейцы сдали Белоруссию Путину, - Росбалт
08:01  Осенний карантин разорвет экономику Казахстана, - П.Своик
07:43  Аркадагия. Врачей и учителей заставляют покупать телевизоры местной сборки
07:39  Тибет не дает покоя Поднебесной империи, - "НГ"
07:36  Cи Цзиньпин изгоняет из партии диссидентов и казнокрадов, - В.Скосырев
06:32  Умер легендарный советский украинский академик-металлург Борис Патон
01:35  Сыграет ли Путин с Эрдоганом "ливийскую партию", - С.Тарасов
00:59  Сделка с ОАЭ может лишить Израиль военных преимуществ, - И.Субботин
00:56  Война в Ливии – райский уголок для нефтегазовых корпораций, - Д.Юрганов
00:00  Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР, - Г.Мирзаян
Среда, 19.08.2020
20:54  Турция откроет свое генконсульство в Самарканде
15:16  Лола Каримова-Тилляева, или как заработать сто миллионов долларов
15:08  "Серый" импорт из Китая – модель выживания Кыргызстана или элит?
15:00  От китайской мечты до исправительного лагеря: судьба одного уйгура, - ВВС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Осенний карантин разорвет экономику Казахстана, - П.Своик
08:01 20.08.2020

Второго большого карантина может и не случится, но… Шансы невелики. А если учесть, что пандемия и карантин не создали, а усугубили уже существующие проблемы, следует признать, что пора менять экономическую модель. Однако правительство это делать не торопится - вопреки поручениям президента.

Касым-Жомарт Токаев для исправления ситуации поставил ряд задач еще в Послании 2019 года. Своик утверждает, что правительство эти поручения демонстративно проигнорировало - например, использование части пенсионных накоплений на жилье и образование.
Политический характер карантина
- Петр Владимирович, хотя карантинные меры и начали смягчать, многие опасаются осени. Мол, придут сезонные заболевания и тогда нам сделают новый карантин, причем жесткий. Стоит ли его опасаться и как он может повлиять на экономику в этот раз? Предыдущий ничего хорошего не принес.

- У прошлого карантина есть и фактическая медицинская (то есть непосредственно коронавирус), и политическая природа. Причем политическая составляющая с самого начала взяла верх.

Большие игроки по каким-то собственным мотивам решили бороться посредством карантинов,

хотя это было необязательно, варианты могли быть и другие. Но те, кто решает, выбрали этот, а субъекты поменьше вынуждены были подчиняться. Были конечно и исключения вроде шведов и белорусов, но мало.

В Европе отказались от дистанционного образования

И сейчас еще ничего не закончилось. Не исключаю, что на самом верху мировой пирамиды примут решение

еще разок ударить карантином по глобальной экономике

То есть по глобальным производственным и потребительским центрам, товарным цепочкам и так далее. И Казахстану придется взять под козырек. Медицинская часть вторична в любом случае. Действительно ли осенью придет новая волна эпидемий или ее придется выдумать, это уже неважно.

Пандемия коронавируса - репетиция передела мира - Своик

Я бы хотел, чтобы мы такой ситуации избежали. Новая волна карантина еще больше подорвет экономику.

Даже если бы глобальный рынок не трещал по швам, исчерпана сама модель встраивания в него Казахстана. Примерно с 2014 года мы топчемся на месте. Экспорт и импорт не растут, а наоборот скукоживаются, ВВП в долларах не растет. Мы держимся только за счет внутренней девальвации тенге. Социальная сфера не росла, а с началом пандемии начала даже проседать.

Если заглянуть в отчет налогового комитета минфина, итоги первого полугодия весьма печальны

Внутренний товарооборот упал на 10 и более процентов. Еще больше просели бюджетные сборы. Хотя минфин в комплексном плане восстановления экономического роста обещал всего 1,5-2%. И наконец, налицо совершеннейшая стагнация внешнеэкономической деятельности.

Сырьевая колония развиваться не должна
- Можно ли как-то исправить ситуацию? Хотя бы минимизировать потери.

- Вообще, исправлять обязаны, иначе последствия будут самыми грустными. Но в рамках нынешней экономической модели не получится. Нужны новые подходы, о которых говорит Токаев, но которые правительство не делает.

В частности, президенту нужно добиться, чтобы правительство выполнило его поручения, сформулированные еще в Послании от 3 сентября 2019 года. Ключевые из них:

проработать объединение трех фондов (ЕНПФ, фонда соцстрахования и обязательного медицинского страхования),
разрешить использовать часть накоплений на жилье и образование.
Сейчас уже подходит время второго Послания (видимо, появится в сентябре). Но правительство не просто сорвало поручение, а демонстративно (я бы даже сказал провокационно) сообщило, что оно это делать не будет. Специально созданная рабочая группа

попыталась заявить Токаеву, что его поручение неправильное и ничего этого делать не нужно

АП вернула итог и заставила рабочую группу продолжить проработку. Но сроки были до конца 2019 года, а до сих пор никаких вразумительных результатов рабочая группа президенту не предложила. С этим нужно что-то делать.

Токаев пригрозил правительству

Почему я делаю на это такой упор? Потому что на самом деле это вопрос совсем не пенсий и ЕНПФ. Это вопрос того,

появится ли в Казахстане национальная накопительная и национальная инвестиционная системы

В существующей экономической модели их быть и не должно. Поскольку сырьевая периферия не должна иметь никаких источников внутреннего развития. Она должна поставлять сырье на мировой рынок, брать у него деньги на развитие тех же сырьевых поставок и больше ни на что. Поэтому сейчас вокруг поручений президента идет самая настоящая битва.

Президент против правительства?
Правительство, по сути, обслуживает внешние интересы

А поручение президента - это шаг в сторону внутренних интересов. И речь идет не просто о том, чтобы граждане могла за счет своих накоплений покупать жилье. Разговор о том, чтобы появились упомянутые национальные инвестиционная и накопительная системы. Это будет настоящая революция, прорыв, который бы помог преодолеть кризис. Какая самая большая проблема в нашей экономике?

Внутри в несырьевом секторе у покупателя денег нет, поэтому их нет и у производителя

Просто некому продавать. Механизмом решения этой проблемы могли бы стать средства ЕНПФ. Сейчас там, по-моему, около 9 трлн тенге. Но правительство стеной стоит, лишь бы это не делать. А вот что сделает администрация президента, интересно будет посмотреть.

Но боюсь, ничего кардинального она не предпримет. Во втором послании просто "забудут" упомянуть о не исполненных поручениях из первого. Будут поставлены некие задачи, но в рамках все той же "вывозной экономики". Вряд ли появятся серьезные вопросы о создании внутреннего кредита и внутреннего плана развития. Тогда ситуация будет только ухудшаться.

Если не вылезти за эти рамки, изменить ничего не получится. В этих рамках можно только продолжать загнивать до некоего часа Х.

Петр Своик,

18 августа 2020
Роман Иванов

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597899660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2020 года №383
- В Казахстане будет принята Программа развития фармацевтической промышленности
- Ты только вернись...
- День пограничника в Казахстане
- В Министерстве иностранных дел состоялся брифинг по вопросу создания "KazAID"
- Комментарий директора департамента платежных систем НБРК Ерлана Ашыкбекова по разъяснению новых правил по использованию электронных кошельков
- Казатомпром объявляет о производственных планах на 2022 год
- Возбуждены административные дела в отношении ряда вузов
- В Алматы скончался директор реабилитационного центра Олег Алишев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  