Осенний карантин разорвет экономику Казахстана, - П.Своик

08:01 20.08.2020

Второго большого карантина может и не случится, но… Шансы невелики. А если учесть, что пандемия и карантин не создали, а усугубили уже существующие проблемы, следует признать, что пора менять экономическую модель. Однако правительство это делать не торопится - вопреки поручениям президента.



Касым-Жомарт Токаев для исправления ситуации поставил ряд задач еще в Послании 2019 года. Своик утверждает, что правительство эти поручения демонстративно проигнорировало - например, использование части пенсионных накоплений на жилье и образование.

Политический характер карантина

- Петр Владимирович, хотя карантинные меры и начали смягчать, многие опасаются осени. Мол, придут сезонные заболевания и тогда нам сделают новый карантин, причем жесткий. Стоит ли его опасаться и как он может повлиять на экономику в этот раз? Предыдущий ничего хорошего не принес.



- У прошлого карантина есть и фактическая медицинская (то есть непосредственно коронавирус), и политическая природа. Причем политическая составляющая с самого начала взяла верх.



Большие игроки по каким-то собственным мотивам решили бороться посредством карантинов,



хотя это было необязательно, варианты могли быть и другие. Но те, кто решает, выбрали этот, а субъекты поменьше вынуждены были подчиняться. Были конечно и исключения вроде шведов и белорусов, но мало.



В Европе отказались от дистанционного образования



И сейчас еще ничего не закончилось. Не исключаю, что на самом верху мировой пирамиды примут решение



еще разок ударить карантином по глобальной экономике



То есть по глобальным производственным и потребительским центрам, товарным цепочкам и так далее. И Казахстану придется взять под козырек. Медицинская часть вторична в любом случае. Действительно ли осенью придет новая волна эпидемий или ее придется выдумать, это уже неважно.



Пандемия коронавируса - репетиция передела мира - Своик



Я бы хотел, чтобы мы такой ситуации избежали. Новая волна карантина еще больше подорвет экономику.



Даже если бы глобальный рынок не трещал по швам, исчерпана сама модель встраивания в него Казахстана. Примерно с 2014 года мы топчемся на месте. Экспорт и импорт не растут, а наоборот скукоживаются, ВВП в долларах не растет. Мы держимся только за счет внутренней девальвации тенге. Социальная сфера не росла, а с началом пандемии начала даже проседать.



Если заглянуть в отчет налогового комитета минфина, итоги первого полугодия весьма печальны



Внутренний товарооборот упал на 10 и более процентов. Еще больше просели бюджетные сборы. Хотя минфин в комплексном плане восстановления экономического роста обещал всего 1,5-2%. И наконец, налицо совершеннейшая стагнация внешнеэкономической деятельности.



Сырьевая колония развиваться не должна

- Можно ли как-то исправить ситуацию? Хотя бы минимизировать потери.



- Вообще, исправлять обязаны, иначе последствия будут самыми грустными. Но в рамках нынешней экономической модели не получится. Нужны новые подходы, о которых говорит Токаев, но которые правительство не делает.



В частности, президенту нужно добиться, чтобы правительство выполнило его поручения, сформулированные еще в Послании от 3 сентября 2019 года. Ключевые из них:



проработать объединение трех фондов (ЕНПФ, фонда соцстрахования и обязательного медицинского страхования),

разрешить использовать часть накоплений на жилье и образование.

Сейчас уже подходит время второго Послания (видимо, появится в сентябре). Но правительство не просто сорвало поручение, а демонстративно (я бы даже сказал провокационно) сообщило, что оно это делать не будет. Специально созданная рабочая группа



попыталась заявить Токаеву, что его поручение неправильное и ничего этого делать не нужно



АП вернула итог и заставила рабочую группу продолжить проработку. Но сроки были до конца 2019 года, а до сих пор никаких вразумительных результатов рабочая группа президенту не предложила. С этим нужно что-то делать.



Токаев пригрозил правительству



Почему я делаю на это такой упор? Потому что на самом деле это вопрос совсем не пенсий и ЕНПФ. Это вопрос того,



появится ли в Казахстане национальная накопительная и национальная инвестиционная системы



В существующей экономической модели их быть и не должно. Поскольку сырьевая периферия не должна иметь никаких источников внутреннего развития. Она должна поставлять сырье на мировой рынок, брать у него деньги на развитие тех же сырьевых поставок и больше ни на что. Поэтому сейчас вокруг поручений президента идет самая настоящая битва.



Президент против правительства?

Правительство, по сути, обслуживает внешние интересы



А поручение президента - это шаг в сторону внутренних интересов. И речь идет не просто о том, чтобы граждане могла за счет своих накоплений покупать жилье. Разговор о том, чтобы появились упомянутые национальные инвестиционная и накопительная системы. Это будет настоящая революция, прорыв, который бы помог преодолеть кризис. Какая самая большая проблема в нашей экономике?



Внутри в несырьевом секторе у покупателя денег нет, поэтому их нет и у производителя



Просто некому продавать. Механизмом решения этой проблемы могли бы стать средства ЕНПФ. Сейчас там, по-моему, около 9 трлн тенге. Но правительство стеной стоит, лишь бы это не делать. А вот что сделает администрация президента, интересно будет посмотреть.



Но боюсь, ничего кардинального она не предпримет. Во втором послании просто "забудут" упомянуть о не исполненных поручениях из первого. Будут поставлены некие задачи, но в рамках все той же "вывозной экономики". Вряд ли появятся серьезные вопросы о создании внутреннего кредита и внутреннего плана развития. Тогда ситуация будет только ухудшаться.



Если не вылезти за эти рамки, изменить ничего не получится. В этих рамках можно только продолжать загнивать до некоего часа Х.



Петр Своик,



18 августа 2020

Роман Иванов