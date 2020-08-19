Европейцы сдали Белоруссию Путину, - Росбалт

08:04 20.08.2020

Проведя откровенно беззубый саммит, лидеры ЕС расписались в том, что не верят в победу оппозиции над Лукашенко.



Меркель с Макроном явно не уговорили Кремль "снова сделать, как в Молдавии", откуда Брюссель и Москва вместе изгнали Владимира Плахотнюка.



"Экстренный" саммит ЕС по Белоруссии, состоявшийся 19 августа, не признал итоги президентских выборов в этой стране, утвердил санкции против фальсификаторов и силовиков, а также выделил аж целых 53 млн евро на "гражданское общество".



Такое решение европейских лидеров явно говорит о том, что они сомневаются в способности белорусской оппозиции самостоятельно сбросить режим Александра Лукашенко. При этом решающей в этом вопросе остается позиция Москвы. И Евросоюз явно не уговорил Кремль "снова сделать, как в Молдавии", откуда Брюссель и Москва совместными действиями изгнали "серого кардинала" Владимира Плахотнюка. Хотя белорусский правящий режим не устраивает как коллективный Запад, так и Россию, на этот раз такой коалиции не вышло.



Видеоконференции лидеров стран ЕС предшествовала чреда звонков в Москву. С Владимиром Путиным по очереди общались французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, председатель Европейского совета (неформальный "президент" Евросоюза) Шарль Мишель и, разумеется, сам удерживающий сейчас власть в Белоруссии Александр Лукашенко.



К российскому президенту в эти дни апеллировала и белорусская оппозиция, не признающая официальные итоги выборов главы государства и настаивающая на мирном трансфере власти в стране и проведении нового голосования.



У Лукашенко осталась последняя попытка спастись

Все эти люди старались доказать, что действуют в белорусском вопросе в российских интересах или, как минимум, не противоречат им. Возможно, кто-то пытался надавить на российского лидера, как говорится, "зайти сверху". Вполне вероятно, что это могла быть Ангела Меркель. Наверняка она прямо или косвенно упоминала о санкциях и судьбе совместных проектов, вроде "Северного потока-2". Этот газопровод и так под угрозой, но точно будет похоронен вместе с многомиллиардным двусторонним товарооборотом, если со стороны России вдруг начнется "вмешательство во внутренние дела Белоруссии". Москва категорически против попыток внешнего вмешательства в эти самые "внутренние дела", - сурово отвечала российская сторона.



Профессиональные переговорщики Макрон и Мишель наверняка объясняли российскому лидеру все выгоды мирного транзита и долгих переговоров, а также досрочных выборов. Ведь не секрет, как тяжело шел диалог Кремля с Александром Лукашенко в последние даже не месяцы, а годы. Это ведь не белорусская оппозиция пугала избирателей задержанием "33 боевиков", которые якобы приехали в республику, чтобы поддержать Светлану Тихановскую и сорвать выборы или даже силой сменить руководство страны.



За пару дней до выборов, пока белорусский лидер верил, что у него хватит сил без помощи Москвы удержать власть, именно Россия выставлялась тем страшным монстром, который пытается "проглотить Белоруссию". "Батька" же играл роль последнего рубежа обороны национального суверенитета перед "страшным восточным соседом".



Разве Владимир Путин не хочет избавиться от этого сомнительного партнера и получить в Минске кого-нибудь поадекватнее? Такого лидера, которого, вдобавок, всегда можно будет легко сместить при помощи выборов. Ведь если верить прессе и западным спецслужбам, Кремль научился корректировать итоги голосования в нужную ему пользу даже в самых отдаленных уголках мира.



Вадим Замировский, TUT.BY

Диктатор не исчезнет просто потому, что этого сильно захотелось

Белорусская оппозиция, в свою очередь, старалась в эти дни доказать, что она принципиально не имеет ничего против сохранения стратегического партнерства с Россией и всех ранее подписанных соглашений. Да, вероятно, не будет "углубленной интеграции" - но так она и при Лукашенко не получалась! Зато "партнер" в Минске станет не таким всевластным и более договороспособным. Никого запрета на русский язык, которым пугает официальная белорусская пропаганда, в обозримом будущем не предвидится, не говоря уже про попытки влиться в НАТО или Евросоюз.



Лукашенко, в свою очередь, явно убеждал Кремль в своей безальтернативности. Можно предположить даже, что историю про спецоперацию украинских спецслужб, которые якобы без ведома Москвы и Минска ввезли в Белоруссию "33 боевика", тоже сейчас озвучена именно для того, чтобы убедить лично Владимира Путина в реальности попыток третьих сил столкнуть лбами его и Лукашенко. Как пишут, белорусский лидер в итоге получил поддержку лишь в виде российских пропагандистов, которыми "усилили" белорусское государственное телевидение.



Но до тех пор, пока речь не зайдет о военной или полицейской поддержке, такая "помощь" не играет большой роли. Этот жест мог быть простой подстраховкой - если Лукашенко все же удержит власть, он не должен почувствовать себя "брошенным", а напротив, ощущать благодарность за поддержку. При этом ничто не мешает Москве продолжать консультации с ЕС, а равно и белорусской оппозицией, если реализуется другой вариант и Лукашенко придется уйти.



Что касается решения ЕС, то из него можно сделать вывод, что Кремль (по крайней мере, пока) не готов обсуждать с Западом будущее белорусского правящего режима. Возможно, Москва просто поднимает ставки, стараясь добиться от европейцев максимума гарантий и уступок. Но все же больше похоже на то, что российские власти сделали выбор в пользу сохранения Лукашенко. Или, как минимум, своего монопольного права влиять на то, кто в Минске будет у власти. Даже если в кресле белорусского президента окажется "оппозиционер", смотреть он должен будет на Россию, а не на Запад. При другом раскладе сил решение сегодняшнего европейского саммита вряд ли стало бы таким откровенно слабым.



Иван Преображенский

Политолог, обозреватель

ИА "Росбалт"