Казахстан вводит запрет на УДО для коррупционеров

08:18 20.08.2020

Токаев поручил установить запрет на УДО для коррупционеров

Это будет закреплено законодательно.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить лицам, осужденным за коррупционные преступления, выходить на свободу условно-досрочно, передает zakon.kz.



На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления, - написал Токаев в Twitter.

На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления. https://t.co/4Q2tR6DXpk



- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 19, 2020