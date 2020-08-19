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Казахстан вводит запрет на УДО для коррупционеров
08:18 20.08.2020

Токаев поручил установить запрет на УДО для коррупционеров
Это будет закреплено законодательно.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить лицам, осужденным за коррупционные преступления, выходить на свободу условно-досрочно, передает zakon.kz.

На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления, - написал Токаев в Twitter.
На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления. https://t.co/4Q2tR6DXpk

- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 19, 2020

Источник - zakon.kz
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