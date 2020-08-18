ФранцВласти не знают что делать с "понаехавшими" чеченцами, - Valeurs Actuelles

08:44 20.08.2020

Valeurs Actuelles, Франция

Нелегальные иммигранты во время акции протеста в Париже, Франция



После беспорядков, устроенных представителями чеченской диаспорой в разных городах Франции, руководство "Национального объединения" приветствовал тот факт, что глава МВД Жеральд Дарманен подтвердил наличие связи между массовой иммиграцией и проблемами с безопасностью в стране.

Напряженность с чеченцами: НО требует от МВД действий (Valeurs actuelles, Франция)



Несколько дней назад в коммуне Сен-Дизье (департамент Верхняя Марна) вспыхнула напряженность в связи с чеченской общиной. 16 ее представителей были задержаны после пущенного по соцсетям призыва поквитаться за одного из своих. 16 августа министр внутренних дел Жеральд Дарманен отправился в Сен-Дизье и озвучил безапелляционный вывод: "Большинство людей в чеченской общине - подали прошение об убежище во Франции или уже получили его". Поэтому он пообещал поручить "администрации иначе рассматривать эти прошения". Его слова во многом перекликаются с позицией "Национального объединения", которое не первый год проводит связь между растущим числом угроз для безопасности и массовой иммиграцией.



Пресс-секретарь НО Лоран Жакобелли сообщил в эфире Franceinfo утром 18 августа, что Дарманен "пришел к тому же выводу, что и мы, но сейчас нужно, чтобы он перешел от слов к делу". "Он отмечает то, о чем мы говорим десятилетиями, - уточнил он. - Если бы слова были волшебными, мне было бы этого достаточно. Но это не так. Слова должны подкрепляться делами". Хотя руководство "Национального объединения" ждет действий, оно приветствует тот факт, что глава МВД наконец-то увидел "связь между неконтролируемой иммиграцией и одичанием" нравов.



Правительство утверждает, что вид на жительство по семейным обстоятельствам выдаются все реже, хотя в 2019 году было выдано 453 000 разрешений, будь то вид на жительство или просьба об убежище", - отметил Жакобелли. Он назвал это "историческим рекордом". Несмотря на 80% отказов, если иностранец попадает на территорию Франции, он больше не уезжает. В действительности мигранты выдворяются из страны лишь в 10% случаев. В итоге, во Франции появились целые бедные кварталы, с жителями которых непонятно, что делать, потому что их не решаются выдворить из страны. Но с какого-то момента пора начать применять закон.



Оригинал публикации: Tensions avec les Tchétchènes : le RN demande des actes à DarmaninОпубликовано 18/08/2020