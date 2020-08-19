РосОппонавта Навалыча траванули в самолете над Омском. Отведал грибочков...

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09:19 20.08.2020
Минздрав Омской области рассказал, что госпитализированному Алексею Навальному проводят обследования. Он находится в реанимации.
"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города, где проводят все необходимые обследования", - цитирует "Суперомск" представителя регионального минздрава.
Рейс Томск-Москва авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Омска утром 20 августа. Причиной стало плохое самочувствие Алексея Навального, его госпитализировали без сознания и поместили в реанимацию. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что причиной стало токсическое отправление. Она сказала Тайге.инфо, что Навальный с утра пил только чай в аэропорту Томска.
По данным НГС.Омск, Навального увезли в Больницу скорой медицинской помощи №1. Пресс-секретарь политика утверждает, что он находится на ИВЛ. В больницу вызвали полицию. В БСМП №1 отказались от комментариев Тайге.инфо.