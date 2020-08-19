 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.08.2020
12:25  Палка - тык-тык, больно. УзбМВД смастерило новый проект закона "О митингах"
09:47  Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество в Киргизии этой зимой? - 24.kg
09:22  Нукер для Зятя. "ОйбекТурсуновскую" Uzcard возглавил Дилшод Икрамов
09:19  РосОппонавта Навалыча траванули в самолете над Омском. Отведал грибочков...
08:44  ФранцВласти не знают что делать с "понаехавшими" чеченцами, - Valeurs Actuelles
08:18  Казахстан вводит запрет на УДО для коррупционеров
08:06  Стрелять в Восточном Средиземноморье могут начать уже завтра, - В.Кудрявцев

08:04  Европейцы сдали Белоруссию Путину, - Росбалт
08:01  Осенний карантин разорвет экономику Казахстана, - П.Своик
07:43  Аркадагия. Врачей и учителей заставляют покупать телевизоры местной сборки
07:39  Тибет не дает покоя Поднебесной империи, - "НГ"
07:36  Cи Цзиньпин изгоняет из партии диссидентов и казнокрадов, - В.Скосырев
06:32  Умер легендарный советский украинский академик-металлург Борис Патон
01:35  Сыграет ли Путин с Эрдоганом "ливийскую партию", - С.Тарасов
00:59  Сделка с ОАЭ может лишить Израиль военных преимуществ, - И.Субботин
00:56  Война в Ливии – райский уголок для нефтегазовых корпораций, - Д.Юрганов
00:00  Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР, - Г.Мирзаян
Среда, 19.08.2020
20:54  Турция откроет свое генконсульство в Самарканде
15:16  Лола Каримова-Тилляева, или как заработать сто миллионов долларов
15:08  "Серый" импорт из Китая – модель выживания Кыргызстана или элит?
15:00  От китайской мечты до исправительного лагеря: судьба одного уйгура, - ВВС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество в Киргизии этой зимой? - 24.kg
09:47 20.08.2020

20 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Кыргызстан входит в осенне-зимний сезон 2020-2021 годов с дефицитом воды в Токтогульском водохранилище. И если эту зиму мы еще протянем, то без импорта электричества следующий отопительный сезон будет критическим даже при наличии воды.

В ОАО "Электрические станции" 24.kg рассказали, куда делась вода и чего ждать зимой.

- Сколько воды сейчас есть в Токтогулке?

На 18 августа 2020 года объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 14 миллиардов 548 миллионов кубометров. Это почти на 2,3 миллиона кубометров меньше, чем в прошлом году. На сегодня приток воды составляет 561 кубометр в секунду, а расход - 363.

- Есть предположения, что энергетики знали о маловодном периоде. Но вместо того чтобы запасать воду, продавали ее соседям. Так ли это?

Вопрос о продаже воды некорректен. ОАО "Электрические станции" не продает воду, это невозможно. ОАО "Электрические станции" рассматривает и решает вопросы экспорта, импорта или обмена электроэнергии в зависимости от режима работы кыргызской энергосистемы.

На сегодня проблема накопления воды или сохранения объема воды в Токтогульском водохранилище остается напряженной. Поэтому вопроса о спуске воды из водохранилища не может быть.

ОАО "Электрические станции"
Кыргызстану необходимо импортировать недостающие энергетические ресурсы из соседних стран. Сейчас стоит вопрос сохранения воды в Токтогульском водохранилище для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 и 2021-2022 годов.

- Как ведется учет поступающей в Токтогулку воды и вырабатываемого электричества?

- Энергосистема работает таким образом, что каждый кубический метр воды, вытекающей из Токтогульского водохранилища вниз по течению, рассчитывается ежедневно. Вся пропускаемая вода проходит через четыре турбины Токтогульской ГЭС и вырабатывает электроэнергию. А вырабатываемая электроэнергия рассчитывается с помощью специально установленных считывающих устройств.

Режимно-диспетчерская служба ОАО "Электрические станции" постоянно контролирует водно-энергетический режим на гидроэлектростанциях.

Предоставляется подробная информация о водно-энергетическом режиме гидроэлектростанций системному оператору ОАО "Национальная энергетическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) и координационно-диспетчерскому центру Центральноазиатской интегрированной энергетической системы "Энергия".

Кроме того, с 2010 года в средствах массовой информации ежедневно публикуется информация о водной ситуации в Токтогульском водохранилище.

- Но слухи о продаже воды из Токтогулки при этом не уменьшаются. Возможен ли несанкционированный сброс воды?

- Из-за подозрений о продаже воды из Токтогульского водохранилища неоднократно создавались специальные комиссии из депутатов Жогорку Кенеша. Вместе со СМИ они изучали вопрос.

"Электрические станции" - единственная энергокомпания в КР, которая имеет в открытом доступе онлайн-камеру на своем объекте.

Для сброса воды через водосбросные сооружения, режимно-диспетчерская служба компании передает информацию в ОАО "НЭСК". И именно там дают команду начальнику смены каскада Токтогульских ГЭС. Начальник смены каскада отдает команду начальнику смены станции, а тот дежурному машинного зала. И именно этот сотрудник вместе с эксплуатационным персоналом ГЭС осуществляет открытие или закрытие затворов водосбросных сооружений. Делается это с фиксацией в оперативном журнале и суточных ведомостях всех параметров.

Единоличное открытие затворов водопропускных сооружений Токтогулки невозможно.

ОАО "Электрические станции"
- Каковы прогнозы по приточности Токтогулки? С каким объемом мы войдем в ОЗП и будем выходить из него?

- Прогнозные данные предоставляет "Кыргызгидромет". У него есть гидропосты в верховьях реки Нарын. Согласно окончательному прогнозу, ожидаемый объем притока воды в Токтогульское водохранилище в период вегетации 2020 года составляет в пределах от 7,59 до 10, 75 миллиарда кубометров, или 96 процентов от среднемноголетней нормы.

Водно-энергетические расчеты показывали, что без учета импорта электроэнергии или без увеличения нагрузки ТЭЦ Бишкека, объем воды к концу осенне-зимнего периода 2020-2021 годов будет ниже, чем минимальный рекомендуемый объем в 9,7 миллиарда кубометров.

Прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022-го будет критическим даже при среднемноголетнем притоке воды.

ОАО "Электрические станции"
- Как избежать серьезных последствий для энергосистемы?

- Для сохранения водно-энергетических ресурсов и обеспечения необходимого объема воды на Токтогульском водохранилище необходим импорт электроэнергии.

- Чего потребителям ждать зимой? Будут ли веерные отключения?

- ОАО "Электрические станции" - генерирующая компания. Все выработанное электричество передается через ОАО "НЭСК" в распределительные компании. Но со стороны "Электрических станций" ограничений в выработке электроэнергии не будет. Водно-энергетический режим работы ГЭС и ТЭЦ позволяет перераспределять нагрузку.

- Как будет работать Бишкекская ТЭЦ? Не вырастет ли нагрузка на нее из-за малого количества воды в Токтогулке?

- Сейчас ведутся переговоры с коллегами из Казахстана по импорту электроэнергии в объеме 500 миллионов киловатт-часов. Предположительно, во второй половине сентября начнутся поставки электроэнергии. Вопросы по загрузке ТЭЦ Бишкека и увеличению заданных мощностей будут рассмотрены по факту приточности воды в Токтогульское водохранилище в августе и сентябре 2020 года.

- Не повторится ли сценарий января 2018 года в Бишкеке?

- Энергетики больше всех заинтересованы в безаварийном режиме работы своих объектов. ТЭЦ Бишкека на сегодня проходит все необходимые ремонтно-подготовительные работы. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в эти работы, но, несмотря на ограничения и временно закрытые границы, удалось не выбиться из графика. Идет процесс заготовки топлива. Согласно постановлению правительства для ТЭЦ Бишкека необходимо закупить 1,2 миллиона тонн угля, 4 тысячи тонн мазута и 36 миллионов 652 тысячи кубометров газа.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597906020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2020 года №383
- В Казахстане будет принята Программа развития фармацевтической промышленности
- Ты только вернись...
- День пограничника в Казахстане
- В Министерстве иностранных дел состоялся брифинг по вопросу создания "KazAID"
- Комментарий директора департамента платежных систем НБРК Ерлана Ашыкбекова по разъяснению новых правил по использованию электронных кошельков
- Казатомпром объявляет о производственных планах на 2022 год
- Возбуждены административные дела в отношении ряда вузов
- В Алматы скончался директор реабилитационного центра Олег Алишев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  