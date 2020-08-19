Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество в Киргизии этой зимой? - 24.kg

09:47 20.08.2020

20 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Кыргызстан входит в осенне-зимний сезон 2020-2021 годов с дефицитом воды в Токтогульском водохранилище. И если эту зиму мы еще протянем, то без импорта электричества следующий отопительный сезон будет критическим даже при наличии воды.



В ОАО "Электрические станции" 24.kg рассказали, куда делась вода и чего ждать зимой.



- Сколько воды сейчас есть в Токтогулке?



На 18 августа 2020 года объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 14 миллиардов 548 миллионов кубометров. Это почти на 2,3 миллиона кубометров меньше, чем в прошлом году. На сегодня приток воды составляет 561 кубометр в секунду, а расход - 363.



- Есть предположения, что энергетики знали о маловодном периоде. Но вместо того чтобы запасать воду, продавали ее соседям. Так ли это?



Вопрос о продаже воды некорректен. ОАО "Электрические станции" не продает воду, это невозможно. ОАО "Электрические станции" рассматривает и решает вопросы экспорта, импорта или обмена электроэнергии в зависимости от режима работы кыргызской энергосистемы.



На сегодня проблема накопления воды или сохранения объема воды в Токтогульском водохранилище остается напряженной. Поэтому вопроса о спуске воды из водохранилища не может быть.



ОАО "Электрические станции"

Кыргызстану необходимо импортировать недостающие энергетические ресурсы из соседних стран. Сейчас стоит вопрос сохранения воды в Токтогульском водохранилище для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 и 2021-2022 годов.



- Как ведется учет поступающей в Токтогулку воды и вырабатываемого электричества?



- Энергосистема работает таким образом, что каждый кубический метр воды, вытекающей из Токтогульского водохранилища вниз по течению, рассчитывается ежедневно. Вся пропускаемая вода проходит через четыре турбины Токтогульской ГЭС и вырабатывает электроэнергию. А вырабатываемая электроэнергия рассчитывается с помощью специально установленных считывающих устройств.



Режимно-диспетчерская служба ОАО "Электрические станции" постоянно контролирует водно-энергетический режим на гидроэлектростанциях.



Предоставляется подробная информация о водно-энергетическом режиме гидроэлектростанций системному оператору ОАО "Национальная энергетическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) и координационно-диспетчерскому центру Центральноазиатской интегрированной энергетической системы "Энергия".



Кроме того, с 2010 года в средствах массовой информации ежедневно публикуется информация о водной ситуации в Токтогульском водохранилище.



- Но слухи о продаже воды из Токтогулки при этом не уменьшаются. Возможен ли несанкционированный сброс воды?



- Из-за подозрений о продаже воды из Токтогульского водохранилища неоднократно создавались специальные комиссии из депутатов Жогорку Кенеша. Вместе со СМИ они изучали вопрос.



"Электрические станции" - единственная энергокомпания в КР, которая имеет в открытом доступе онлайн-камеру на своем объекте.



Для сброса воды через водосбросные сооружения, режимно-диспетчерская служба компании передает информацию в ОАО "НЭСК". И именно там дают команду начальнику смены каскада Токтогульских ГЭС. Начальник смены каскада отдает команду начальнику смены станции, а тот дежурному машинного зала. И именно этот сотрудник вместе с эксплуатационным персоналом ГЭС осуществляет открытие или закрытие затворов водосбросных сооружений. Делается это с фиксацией в оперативном журнале и суточных ведомостях всех параметров.



Единоличное открытие затворов водопропускных сооружений Токтогулки невозможно.



ОАО "Электрические станции"

- Каковы прогнозы по приточности Токтогулки? С каким объемом мы войдем в ОЗП и будем выходить из него?



- Прогнозные данные предоставляет "Кыргызгидромет". У него есть гидропосты в верховьях реки Нарын. Согласно окончательному прогнозу, ожидаемый объем притока воды в Токтогульское водохранилище в период вегетации 2020 года составляет в пределах от 7,59 до 10, 75 миллиарда кубометров, или 96 процентов от среднемноголетней нормы.



Водно-энергетические расчеты показывали, что без учета импорта электроэнергии или без увеличения нагрузки ТЭЦ Бишкека, объем воды к концу осенне-зимнего периода 2020-2021 годов будет ниже, чем минимальный рекомендуемый объем в 9,7 миллиарда кубометров.



Прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022-го будет критическим даже при среднемноголетнем притоке воды.



ОАО "Электрические станции"

- Как избежать серьезных последствий для энергосистемы?



- Для сохранения водно-энергетических ресурсов и обеспечения необходимого объема воды на Токтогульском водохранилище необходим импорт электроэнергии.



- Чего потребителям ждать зимой? Будут ли веерные отключения?



- ОАО "Электрические станции" - генерирующая компания. Все выработанное электричество передается через ОАО "НЭСК" в распределительные компании. Но со стороны "Электрических станций" ограничений в выработке электроэнергии не будет. Водно-энергетический режим работы ГЭС и ТЭЦ позволяет перераспределять нагрузку.



- Как будет работать Бишкекская ТЭЦ? Не вырастет ли нагрузка на нее из-за малого количества воды в Токтогулке?



- Сейчас ведутся переговоры с коллегами из Казахстана по импорту электроэнергии в объеме 500 миллионов киловатт-часов. Предположительно, во второй половине сентября начнутся поставки электроэнергии. Вопросы по загрузке ТЭЦ Бишкека и увеличению заданных мощностей будут рассмотрены по факту приточности воды в Токтогульское водохранилище в августе и сентябре 2020 года.



- Не повторится ли сценарий января 2018 года в Бишкеке?



- Энергетики больше всех заинтересованы в безаварийном режиме работы своих объектов. ТЭЦ Бишкека на сегодня проходит все необходимые ремонтно-подготовительные работы. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в эти работы, но, несмотря на ограничения и временно закрытые границы, удалось не выбиться из графика. Идет процесс заготовки топлива. Согласно постановлению правительства для ТЭЦ Бишкека необходимо закупить 1,2 миллиона тонн угля, 4 тысячи тонн мазута и 36 миллионов 652 тысячи кубометров газа.