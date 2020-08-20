Нур-Султаны учреждают Казахстанское агентство международного развития "KazAID". Шимомура одобрил

12:41 20.08.2020

В Министерстве иностранных дел состоялся брифинг по вопросу создания "KazAID"

В частности, было подчеркнуто, что официальная помощь развитию не является благотворительностью. На начальном этапе выделение средств из госбюджета на реализацию проектов не предусматривается



МИД РК, 19 августа



В Министерстве иностранных дел РК состоялся брифинг для представителей СМИ и общественности по вопросу создания Казахстанского агентства международного развития "KazAID".

В ходе брифинга заместитель Министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев дал подробные разъяснения необходимости создания "KazAID", а также проинформировал о задачах и ожидаемых выгодах от создания данной структуры. В частности, было подчеркнуто, что официальная помощь развитию не является благотворительностью. На начальном этапе выделение средств из госбюджета на реализацию проектов не предусматривается. Деятельность Агентства будет сконцентрирована на трехстороннем международном партнерстве (KazAID – донор - страна-бенефициар), которое предполагает привлечение финансовых средств стран-доноров, выделяемых через соответствующие международные структуры. Так, участвовавшие в брифинге представители ПРООН и Турецкого агентства международного сотрудничества (TIKA) подтвердили свои намерения к налаживанию рабочих контактов с создаваемым казахстанским аналогом и пригласили к реализации совместных проектов.

Было отмечено, что к реализации проектов в приоритетном порядке будут привлекаться казахстанские компании, специалисты и оборудование с тем, чтобы выделенные средства максимально осваивались в Казахстане. По словам казахстанского дипломата, деятельность агентства призвана содействовать привлечению передового опыта сотрудничества с международными организациями, повышению квалификации наших специалистов, внедрению мировых стандартов качества товаров и услуг, а также продвижению отечественного экспорта на зарубежные рынки.

Принявший участие в брифинге Постоянный координатор ООН в Казахстане Норимаса Шимомура приветствовал инициативу казахстанских властей, отметив ее полное соответствие нормативным документам и планам действий в рамках ООН по развитию официальной помощи. Н.Шимомура подчеркнул особую актуальность запуска деятельности агентства в контексте укрепления стабильности и устойчивого развития в центральноазиатском регионе.

Перед собравшимися в качестве независимого эксперта выступил директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, который привел конкретные примеры о важности оказания взаимопомощи.

По мнению М.Сыдыкназарова, несмотря на пандемию, страны мира продолжают активно взаимодействовать в соответствии с собственными национальными интересами. "Поддержка и внимание нужны каждой стране сейчас вдвойне, и те, кто оказывают такую поддержку – надолго запоминаются. Все как в жизни у простых людей: помог в трудный период, тебя с благодарностью помнят и любят долгие годы, даже потомки", - подчеркнул М.Сыдыкназаров.

В ходе брифинга представители внешнеполитического ведомства Казахстана ответили на вопросы, интересующие средства массовой информации и общественность.