Власть в Мали взял на себя "Национальный комитет спасения народа" полковника Ваге

13:03 20.08.2020

Захватившие власть в Мали военные призвали госслужащих вернуться на работу

20 августа 2020, 12:29Текст: Дмитрий Зубарев

Руководители захватившей власть в Мали группы военных призвали население прекратить "акты вандализма" в стране, а госслужащих – вернуться на свои рабочие места.



"Мы приглашаем всех работников государственных учреждений прийти на службу и начать работать", – передает ТАСС слова представителя самопровозглашенного Национального комитета спасения народа (НКСН) полковника Исмаэля Ваге со ссылкой на нигерийскую газету "Вангард".



Он также заявил, что военные не потерпят акты вандализма. "Разрушение общественных зданий должно прекратиться", – подчеркнул он.



Исмаэль Ваге заявил, что сообщения о четырех погибших и десяти раненых во время мятежа "не отвечает действительности". "Никто не пострадал", – заметил полковник. Он также подчеркнул, что в военных частях будет поддерживаться строжайшая дисциплина, а ее нарушители – жестким образом наказываться.



Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.



При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.



В среду мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.