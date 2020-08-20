Просто и эффективно. Рос-эксперт Сатановский предлагает бомбануть по США

13:40 20.08.2020

"Может, их бомбить начнем?": Сатановский предложил "грохнуть" по США

Этот метод повлиять на американцев он считает самым эффективным



Политолог и глава "Института Ближнего Востока" Евгений Сатановский в эфире "Вести ФМ" дал рецепт обращения с США, которые постоянно вредят России. Он считает, что Россия ведет себя очень пассивно, оттого и встречается со множеством проблем на постсоветском пространстве. А чтобы урезонить США, нужно быть активнее.



Этот метод повлиять на американцев он считает самым эффективным



"Может, их бомбить начнем? Выбрать какое-нибудь место, которое не жалко, чтобы грохнуть по нему – и там ничего не осталось, и последствия были ужасно печальными", - не сдержался Сатановский. Он отметил, что в таком месте, куда будет нанесен демонстрационный удар, не должно быть гражданского населения и каких-либо ценностей, материальных либо культурных.



"Если есть музей или собор – не надо, нехорошо. Конгресс США – давно пора, но здание жалко", - продолжил Сатановский. Он считает, что по-другому остудить пыл американцев не получится. Их уверенность проистекает из-за веры в то, что Россия не применит свое мощное новейшее оружие. Но Москва должна американцев в этом разубедить.



Россия должна продемонстрировать свою способность применить гиперзвуковые ракеты, чтобы Запад поверил. Это единственный способ заставить Вашингтон считаться с интересами России, убежден эксперт. Наша проблема - американцы считают нас "нормальными", а себя - готовыми на все.