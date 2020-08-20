Маньчжурская стратегическая операция – триумф советского военного искусства

16:20 20.08.2020 О разгроме Квантунской группировки японских войск



ЮРИЙ РУБЦОВ



После сокрушения германского вермахта наступила очередь армии микадо. Советские вооруженные силы, выполняя обещание, данное Сталиным Рузвельту в Тегеране, в кратчайший срок подготовили и осуществили Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию (9 августа – 2 сентября 1945 г.), которую военные историки единодушно признают шедевром и демонстрацией триумфа советского военного искусства.



Маршал А. Василевский



Решением Ставки ВГК от 30 июля 1945 г. было создано Главное командование советских войск на Дальнем Востоке во главе с Маршалом Советского Союза А.М. Василевским. В состав группировки вошли три фронта: Забайкальский (Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), 1-й (Маршал Советского Союза К.А. Мерецков) и 2-й Дальневосточные (генерал армии М.А. Пуркаев), три воздушные армии, а также силы Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской военной флотилии. Кроме того, для участия в операции привлекались войска Монгольской народно-революционной армии. По всем параметрам над противником было достигнуто преимущество: по личному составу в соотношении 1,7:1, танкам – 4,3:1, орудиям и минометам – 4,5:1, самолетам – 2,7:1, боевым кораблям – 3,6:1 в пользу советских войск.



Замысел Маньчжурской стратегической наступательной операции заключался в том, чтобы силами войск всех трех фронтов осуществить стремительное вторжение в Маньчжурию по сходящимся к центру направлениям, рассечь Квантунскую группировку японцев, окружить ее и уничтожить по частям. Основные удары наносили навстречу друг другу Забайкальский фронт с территории МНР и 1-й Дальневосточный фронт из Приморья. 2-й Дальневосточный фронт получил задачу наступать на Харбин и Цицикар и оказывать содействие Забайкальскому и 1-му Дальневосточному фронтам. Тихоокеанский флот должен был содействовать сухопутным войскам в овладении портами и военно-морскими базами в Корее, на Сахалине и Курильских островах и в случае необходимости обеспечить высадку крупного десанта на о. Хоккайдо.



Японское командование надеялось упорной борьбой в укрепленных приграничных районах (их на границах с СССР и МНР было построено 18 размером 50–100 км по фронту и до 50 км в глубину каждый) и на выгодных естественных рубежах измотать советские войска и не допустить их прорыва в центральные районы Маньчжурии и Корею.



Уже на стадии выработки замысла этой беспрецедентной по стратегическим масштабам операции советские полководцы проявили огромное творчество, выдумку, решительность при определении целей и способов его осуществления. Японцы знали о готовящемся советском наступлении, но так до конца и не смогли определить ни направления главных ударов, ни момента начала операции.



Наши войска выгружались из эшелонов, как правило, ночью и выводились в районы сосредоточения, находившиеся в 150 км и далее от границы. Через агентурную разведку распространялась нужная дезинформация, соблюдалась строжайшая маскировка войск.



С расчетом достижения внезапности определялось и время перехода в наступление. А августе в Приморье обычно идут дожди, дороги слабо проходимы, в связи с чем японцы ждали советского наступления не ранее конца лета. Однако Ставка ВГК пошла на частично невыгодные для наших войск способы действий ради главного – достижения внезапности.



Неожиданным оказалось для противника одновременное наступление советских войск в полосах всех фронтов. Это не позволило японцам осуществить переброску войск на наиболее угрожаемые направления.



Генерал армии М.А. Гареев, специально изучавший особенности Маньчжурской операции, обращал внимание на новаторский подход советских маршалов и генералов при обеспечении прорыва и преодоления расположенных вдоль границы оборонительных укреплений, которые возводились японцами на протяжении многих лет с использованием преимуществ горной и горно-лесистой местности. Обычно это делалось благодаря мощной и продолжительной артиллерийской и авиационной подготовке. Но для нее были нужны точные данные о расположении долговременных огневых точек противника. На Дальнем Востоке в условиях, когда официально война еще не была объявлена, возможности разведки были весьма ограничены. Отсутствие же надежных данных о противнике сводило к минимуму эффективность артиллерийской и авиационной подготовки.



Одновременно для соблюдения скрытности приготовлений к боевым действиям основные силы приходилось держать подальше от приграничной полосы. Решение родилось при посещении маршалами А.М. Василевским и К.А. Мерецковым 5-й армии. Чтобы обеспечить и внезапность при переходе границы, и мощность удара, ее командующий генерал-полковник Н.И. Крылов предложил начать наступление без артподготовки усиленными передовыми батальонами, сформированными из бывалых фронтовиков.



Так и поступили. "Заслуживает внимания прорыв войсками 1-го Дальневосточного фронта японских укрепленных районов ночью без артиллерийской и авиационной подготовки, – писал позднее Маршал Советского Союза М.В. Захаров. – Неожиданное появление наших передовых отрядов в расположении опорных пунктов японских укрепленных районов застигло их гарнизоны врасплох, а стремительные действия исключили возможность оказания противником организованного сопротивления".



Без артиллерийской и авиационной подготовки, действиями передовых и разведывательных отрядов начал наступление и Забайкальский фронт, но уже по другой причине – в полосе его действий противник не имел подготовленной обороны. За первый день наступления войска фронта продвинулись на правом фланге и в центре на 50 км стрелковыми соединениями и на 120 – 150 км соединениями подвижных войск.



Наиболее успешно действовала 6-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-полковника А.Г. Кравченко. Ее войска за первый день наступления – в такие темпы трудно поверить – продвинулись на 150 км. В середине следующего дня, преодолев еще 100 км, передовые части подошли к Большому Хингану. Преодоление этого хребта было связано с огромными трудностями. Танкистам приходилось применять средства повышенной проходимости, некоторые участки маршрутов выстилать фашинами и камнями. На ряде горных участков инженерно-саперные подразделения расширяли дороги с применением взрывчатки. К исходу 12 августа войска 6-й гвардейской танковой армии преодолели Хинган и вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину. За первые пять суток операции танковая армия прошла более 450 км, вышла в глубокий тыл Квантунской группировки, чем создала реальную возможность для окружения и разгрома основных сил японских войск.



Большой Хинган



Войска 1-го Дальневосточного фронта наступали в трудных условиях горно-таежной местности, под проливным дождем, и темпы их продвижения не могли быть столь быстрыми. Тем не менее к исходу 14 августа они преодолели приграничные укрепленные районы, разгромили основные силы 1-го японского фронта и продвинулись на 120–150 км. 2-й Дальневосточный фронт, в свою очередь, очистил южный берег Амура в междуречье Сунгари и Уссури и перешел к преследованию отходившего противника. Тихоокеанский флот блокировал восточное побережье Северной Кореи. Советская авиация господствовала на всех направлениях действий войск.



Японская армия оказалась в тяжелом положении. Пытаясь выиграть время, штаб Квантунской группировки 14 августа обратился по радио к советскому командованию с предложением о прекращении боевых действий, а японское правительство вынуждено было 15 августа обнародовать заявление о принятии им условий о капитуляции в соответствии с Потсдамской декларацией. Однако приказа о прекращении огня командование группировки своим войскам не отдало, и маршал А.М. Василевский отдал нашим войскам приказ продолжать наступление.



Разоружение Квантунской армии



На втором этапе Маньчжурской операции (15–20 августа) наиболее стремительными были по-прежнему действия 6-й гвардейской танковой армии. Из-за непрекращающихся дождей резко ухудшились дорожные условия, своевременный подвоз ГСМ и боеприпасов стал невозможен. Преследование противника велось лишь передовыми отрядами, отрывавшимися от главных сил на 100–120 км. В этих условиях снабжение войск осуществлялось транспортной авиацией.



На приморском направлении войска 1-го Дальневосточного фронта 16 августа овладели г. Муданьцзяном и, преодолев с боями свыше 500 км, вышли в центральные районы Маньчжурии на соединение с войсками Забайкальского фронта. Перед угрозой полного окружения штаб Квантунской группировки вторично обратился к советскому командованию с предложением о прекращении боевых действий, отдав соответствующий приказ своим войскам. Массовая сдача в плен японских войск началась 19 августа.



На третьем этапе операции (20–25 августа) в крупные города Маньчжурии и Северной Кореи вошли подвижные отряды сухопутных войск, которые совместно с десантами произвели разоружение капитулировавших японских частей.



Одновременно с наступлением в Маньчжурии советские войска и силы флота с 11 августа вели боевые действия по освобождению Южного Сахалина, а с 18 августа – Курильских островов.



Главным итогом войны явился быстрый и полный разгром Красной армией противника в Маньчжурии, Северной Корее, на Сахалине и Курильских островах. В течение трех недель была повержена крупнейшая группировка войск микадо, что стало одним из решающих факторов капитуляции Японии. Источник - Фонд Стратегической Культуры

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