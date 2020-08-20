Тысячи деревьев незаконно вырубили в Алматы

16:23 20.08.2020

Алматинцы обеспокоены массовой вырубкой деревьев на окраине города: здесь уничтожено около 1000 зеленых насаждений.



Любительское видео сняла жительница Алматы Татьяна Пилпани, говорится в сюжете телеканала. Женщина в ужасе от тысячи вырванных с корнем деревьев, лежащих вдоль дороги.







"Совершенно недавно, буквально дней 10 назад, мы сюда в очередной раз поднимались, увидели, что зелени нет и проложена вот такая громадная дорога. Поехали вот по этой дороге и увидели, что очень много деревьев уничтожено", - возмутилась Пилпани.



Татьяна Пилпани говорит, что раньше здесь была живописная местность: росли тысячи яблонь и абрикосов. На место сразу приехали экологи и общественники. Факт вырубки зафиксировали. Правда, нарушителей на месте не застали.



"Здесь идет повреждение грунта. Это у нас плавучий грунт. Глина впитывает в себя влагу, и она не выдает. И в случае оползня и селя оно все спускается вниз, и разницы нет, какое перед ним будет строение", - заявил эколог Тимур Елеусизов.



Тем временем в городском Управлении зеленой экономики заявили, что разрешение на вырубку деревьев никто давал. Назначена проверка законности этих действий.



"По данному факту на данный участок управление разрешение не выдавало. По данному факту будут выявлять точное количество уничтоженных деревьев. За нарушение предусмотрена компенсационная посадка и также административный штраф", - подчеркнул главный специалист городского Управления зеленой экономики Нурлан Куттыбаев.



Как пояснили в Управлении зеленой экономики, по данному факту проведут самое тщательное расследование. Кстати, за незаконный снос зеленых насаждений предусмотрен ряд наказаний. Например, физлицу за одно вырубленное дерево придется выплатить до 20 МРП, юридическим лицам - в разы больше. Также по новому закону за каждое незаконно вырубленное насаждение нарушителю придется посадить 10 деревьев.