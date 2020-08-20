Штраф и без ОПЕК: о чем договорились нефтедобывающие страны

16:25 20.08.2020

Действие соглашения по сокращению добычи могут продлить после 2022 года



Ирина Цырулева

Александр Фролов



Мониторинговый комитет ОПЕК+ назвал размер штрафов для стран, которые неэффективно исполняют условия соглашения. Таких игроков обяжут компенсировать 2,3 млн барреля в сутки сокращения добычи нефти. Это условие страны-участницы должны соблюсти в период с августа по сентябрь. Сделка ОПЕК+ истекает в 2022 году, но может быть продлена - с идеей выступила Саудовская Аравия. Впрочем, эксперты, опрошенные "Известиями", считают более целесообразным сделать ее бессрочной - так рынок получит гарантии стабильных и комфортных цен. До конца года стоимость черного золота может колебаться в диапазоне $40–50 за баррель, но в 2021-м нефть продолжит рост, достигнув, при отсутствии новых катаклизмов, уровня $50–70 за бочку, прогнозируют аналитики.



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Внесли ясность



19 августа прошло очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Основным лейтмотивом встречи стало соблюдение участниками соглашения договоренностей по сокращению добычи. В июне сделка выполнялась на 107%, тогда как в июле - 95%.



Глава Минэнерго России Александр Новак оценил результат прошедшего месяца, назвав показатель достойным. Но в то же время отметил, что мировые нефтедобытчики должны не останавливаться на достигнутых результатах, а продолжить выполнение условий сделки в полном объеме.



По итогам встречи мониторинговый комитет ОПЕК+ объявил размер штрафов для стран, которые неэффективно исполняют условия соглашения. Среди таких игроков ранее назывались Габон, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Ирак и Нигерия. В июле они превысили квоты на 433 тыс. баррелей в сутки.



Теперь неэффективных исполнителей сделки обяжут компенсировать 2,3 млн барреля в сутки с сокращения добычи нефти. Это условие страны-участницы должны соблюсти в период с августа по сентябрь.



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В итоге уровень общего сокращения нефтедобычи по итогам августа и сентября должен быть больше запланированных 7,7 млн баррелей в сутки.



Согласно заключенной в мае сделке, страны - участницы соглашения ОПЕК+ должны были сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во II полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.



Как отметил Александр Новак, мировой рынок нефти пока находится в хрупком состоянии и нельзя исключать дальнейшие неопределенности и, возможно, "черных лебедей".



- Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям мировой экономики, мирового потребления нефтяного сырья, - сказал министр.



Согласно оценке консалтингового агентства Rystad Energy, если в сентябре начнется вторая волна коронавируса, удар по спросу может составить 18 млн баррелей в сутки против потерь в 26 млн баррелей в сутки в апреле, сказал "Известиям" старший аналитик БКС Виталий Громадин. Соответственно, возвращается риск переполнения хранилищ. Но даже без экстремального сценария спрос на нефть может восстанавливаться до докарантинного уровня гораздо дольше, чем планируется, считает эксперт.



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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман отметил, что соглашение ОПЕК+ "возможно, придется продлить и после апреля 2022 года".



Эксперты считают идею логичной, так как события 2020-го лишний раз доказали: мировому рынку нефти требуется разумное регулирование. Старая ОПЕК с ролью регулятора давно не справляется. А формат ОПЕК+ показал свою эффективность даже в нынешних сверхсложных условиях.



- Можно сказать, что рынок стабилизировался благодаря сделке ОПЕК+. Но эта ситуация не выглядит столь уж прочной на фоне сохранения вирусных опасений с приходом осени. Поэтому организации необходимо продолжать выполнять договоренности, - отметил Виталий Громадин.



С тяжелым сердцем



Впрочем, прошедшей 19 августа встречи министров энергетики могло и не быть. В марте этого года начался крупнейший за последние 70 лет кризис на нефтяном рынке. Он усугубился объявлением ценовой войны Саудовской Аравией и фактическим развалом ОПЕК+. Казалось, что рынок лишился главного регулятора в самый ответственный момент, а крупнейшие производители вот-вот начнут наращивать добычу на фоне колоссального падения спроса.



Формально действие соглашения закончилось 1 апреля. Но на следующий день Саудовская Аравия все же предложила договариваться. Даже ее напугали происходящие на рынке события.



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Из-за ограничительных мер, которые принимали правительства многих стран для борьбы с пандемией COVID-19, потребление нефти сократилось почти на четверть. При этом Эр-Рияд успел увеличить добычу до 12,3 млн баррелей в сутки. Это немного компенсировал начавшийся обвал нефтегазовой отрасли США - добыча черного золота на рубеже марта и апреля упала с 13 млн баррелей в сутки до 12,4 млн. Но глобальные диспропорции спроса и предложения ярко свидетельствовали о том, что договариваться необходимо.



Переговоры проходили в расширенном формате: к странам ОПЕК+ присоединились США, Канада, Бразилия и т.д. Кризис затрагивал всех, и выходить из него было решено совместно.



Стабильность цен



В данный момент стоимость черного золота превышает цену отсечения ($42,4 за баррель), а в целом смесь Brent благодаря усилиям ОПЕК+ колеблется около отметки $45 за баррель, - рынок пока не стабилизировался.



По словам руководителя ИАЦ "Альпари" Александра Разуваева, сегодня главный риск для отрасли - пандемия коронавируса, но завтра могут возникнуть новые угрозы.



Поэтому эксперт считает, что соглашение ОПЕК+ должно быть бессрочным - экспортеры заинтересованы в комфортных ценах.



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- Логично провести реорганизацию и включить в ОПЕК Россию. Количество голосов у каждой страны должно соответствовать объему добычи нефти. Таким образом, у РФ и Саудовской Аравии будет наибольшее количество голосов, - отметил он.



До конца года, по оценкам Александра Разуваева, баррель Brent останется в диапазоне $40–50, а в 2021 году цены на нефть продолжат рост и достигнут отметок в пределах $50–70.



Виталий Громадин считает, что восстановление пассажирских авиаперевозок может занять до трех лет, а появившийся тренд на удаленную работу из дома сдерживает восстановление со стороны автотранспорта. Поэтому потенциал роста цен на нефтяном рынке сейчас выглядит ограниченным. Скорее, ОПЕК+ нужно сохранять дисциплину и внимательно следить за рынком, чтобы избежать перенасыщения и падения цен, отметил эксперт.