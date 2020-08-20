Все для иностранцев: мифы о статусе соотечественника в Кыргызстане

16:27 20.08.2020

Алибек Мукамбаев



10 августа 2020 года президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам правового положения соотечественников с иностранным гражданством". Цель – предоставить особые права иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Кыргызстана.



Многие известные кыргызстанские активисты уже растиражировали позицию о скорой "потере суверенитета страны" и превращении ее в "губернию РФ". Некоторые популярные издания выпустили материалы на темы "введения двойного гражданства", "грядущей массовой эмиграции" и других пугающих последствиях.



Насколько такие заявления обоснованы, и о чем же, собственно, сам закон?



По новому закону, "статус соотечественника с иностранным гражданством" может быть присвоен:



детям или внукам иностранного гражданина, ранее состоявшего в гражданстве Кыргызстана, или гражданина КР вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству страны;

иностранным гражданам, родившимся в Киргизской ССР, их детям и внукам.



Какие "привилегии" и "особые права" получат соотечественники?



Людям со статусом соотечественников дается право приезжать в страну без визы, работать без специального разрешения и оплачивать образовательные и медицинские услуги по тем же ставкам, что и гражданам Кыргызстана.



Интересно, что в случае, если наследником сельскохозяйственных угодий является иностранный гражданин, получивший статус "соотечественника с иностранным гражданством", он обязан в течение десяти лет с момента возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение гражданину Кыргызской Республики.



Превращения в "губернию РФ" не состоится?



Логика сторонников позиции – "закон лишил Кыргызстан суверенитета" проста: так как большинство покинувших Кыргызскую Республику выехали в Россию и приняли гражданство РФ, то сейчас процесс может усилиться, и государственность Кыргызстана, с "поголовным" наличием российского гражданства у жителей КР, якобы пошатнется…



Однако, ни для кого не секрет, что многие граждане Кыргызстана, получив гражданство РФ, и остаются гражданами КР. Благо законы обеих стран не запрещают двойное гражданство (в Кыргызстане запрещено только двойное гражданство с соседними странами).



Также граждане РФ не получат практически никакой "особой привилегии", обещанной определенными СМИ, при приобретении статуса соотечественника: между странами уже существуют безвизовый режим, вопрос разрешений на работу не актуален, владение землей остается под запретом.



Единственное, граждане РФ, являющиеся детьми и внукам граждан Кырызстана, будут платить за медицинские услуги на общих основаниях. Это может быть актуально, если, например, они проводят каникулы у бабушек и дедушек и обращаются здесь за медицинской помощью.



Почему статусом обделили соседей?



Статус соотечественника не может быть дан гражданам стран-соседей КР: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая.



И здесь вопрос не только в Китае, где вовсе не много потомков граждан или бывших граждан Кыргызстана. Однако, предположим, что, зная о специфических навыках некоторых кыргызских чиновников, было принято решение Китай включить в данный список стран.



Понятна логика в решении по гражданам Узбекистана и Таджикистана. Нерешенные вопросы границ, конфликты в приграничье, гипотетическое переселение граждан соседних стран на данные территории – причины ограничения по статусу.



А как же этнические кыргызы, проживающие в странах-соседях? В законе о гражданстве прописано, что этнические кыргызы имеют право на получение гражданства в упрощенном порядке без соблюдений условий о сроке проживания и некоторых других условиях.



Не только россияне



Акцент на российских кыргызстанцах понятен, но почему забывают о других странах? Граждане Кыргызстана и жители Киргизской ССР уезжали в другие страны постсоветского пространства, Европу и страны Северной Америки. При этом, правом безвизового въезда в страну обладают жители подавляющего большинства стран Европы, стран бывшего СССР (кроме Туркменистана), США и Канады, а также многих других развитых государств.



Не наблюдается массового желания поработать в Кыргызстане среди граждан европейских стран, стран Северной Америки, Кавказа. Граждане России и Беларуси имеют право работать в КР без разрешения в рамках пространства ЕАЭС. Но и среди граждан стран Евразийского союза пока не наблюдаются большого количества желающих поработать в Кыргызстане…



Для чего данный закон, и почему сейчас?



Во-первых, данное решение – пиар-ход. Кыргызстану важно соответствовать лозунгу – "Мы тоже работаем с соотечественниками".



Кроме того, закон нужен для политической повестки внутри страны. Тут другой лозунг – "Не забываем и помогаем всем нашим". Такая формулировка может повысить рейтинг властей, который снизился из-за действий во время пандемии.



В-третьих, как уже отмечалось, дети бывших граждан смогут получить медицинские и образовательные услуги по тем же ценам, что и граждане Кыргызстана. Более того, закон направлен на детей, родившихся в семьях граждан КР уже после получения гражданства иной страны, но, например, воспитываемых в Кыргызстане – это уже аспект здоровья и благополучия нации.



А ведь еще не прописан сам механизм получения статуса соотечественника с иностранным гражданством. Для этого, скорее всего, нужно будет, как минимум, посетить посольство или консульство Кыргызстана, представить все необходимые подтверждающие документы. Причем таких бумаг может быть немало – предстоит подготовиться к возможным бюрократическим издержкам.



Принципиальный интерес



С 1991 года из страны выехало, как минимум, несколько сотен тысяч человек. Сколько из них или их потомков обратятся за получением данного статуса предсказать трудно.



Только безосновательно делать алармистские заявление о том, что принятый закон может каким-то образом грозить национальной безопасности и суверенитету страны. Подобная публичная позиция – как минимум, безответственна, а по большому счету – сознательно раскачивает несуществующую проблему.



К сожалению, многие СМИ подхватывают такую информацию и создают искаженное информационное пространство, что, в свою очередь, приводит к изменениям в общественном поле Кыргызстана.