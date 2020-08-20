Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

16:28 20.08.2020 Полная передислокация производств, однако, вряд ли возможна из-за естественных преимуществ КНР



Дмитрий Мигунов



Взаимная привязка американской и китайской экономик продолжает разрушаться по мере усиления торговой войны. Десятки компаний заявляют о намерении перенести свои производства из Китая в другие страны - прежде всего речь идет о государствах Южной и Восточной Азии. В отдельных случаях такой перенос действительно успешен, но пока говорить об окончании эпохи Китая как "мировой фабрики" явно рано. Хотя бы в силу наличия в КНР сложных технологических цепочек, которые будет очень сложно и дорого воспроизвести в другой стране, а также из-за огромного китайского внутреннего рынка. Подробности - в материале "Известий".



Нейтралитет невозможен



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Крупный бизнес чувствует себя неуютно в глобальном противостоянии между Китаем и США и хотел бы, чтобы этот конфликт обошел его стороной. Ведущие американские корпорации десятилетиями зарабатывали миллиарды долларов на дешевой рабочей силе и выгодных условиях работы в КНР. Банки имели свой доход от листинга китайских компаний на биржах в США и других западных странах. Всем им хотелось бы сохранить нейтралитет.



Но в сложившихся обстоятельствах остаться над схваткой получится не у всех. Многочисленные пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа в последние годы, заметно повысили себестоимость производства в Китае. Против новых и новых китайских компаний вводятся санкции.



История началась с Huawei, но ею явно не закончится. TikTok обязан продать американское подразделение: покупателем может стать Microsoft или Oracle. 15 августа Дональд Трамп поведал о возможном запрете деятельности крупнейшей интернет-компании КНР Alibaba на территории США. Все эти действия затрудняют нормальное сотрудничество китайских корпораций с иностранными, причем не только американскими. Китай, в свою очередь, может принимать и ответные меры, как на законодательном, так и на неформальном уровне. В итоге всем игрокам по обе стороны Тихого океана приходится выбирать приоритеты.



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На этой неделе ключевой поставщик комплектующих для Apple - Foxconn -заявил об увеличении доли продукции, выпущенной за пределами Китая. К концу первого полугодия 2020 года она составила 30% против 25% в тот же период годом ранее. Пока рост сравнительно небольшой, но председатель совета директоров корпорации Юн Лю сказал о намерении наращивать мощности в других странах Азии. По словам Лю, Китай сохранит значительную роль в производственной империи Foxconn, но "его дни в качестве мировой фабрики сочтены".



Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год. В числе этих организаций оказался широкий спектр фирм - IT-компании, представители тяжелой промышленности, а также продовольственной индустрии. Тон задают корпорации с американским "паспортом", но и две трети работающих в Китае европейских фирм также задумываются - или активно проводят - политику постепенной релокации.



Стоит заметить, что такой перенос назревал давно и торговая война между Китаем и США (как и общее усиление протекционизма по всему миру) ускорила процесс. У которого есть и долговременные фундаментальные причины. Главным из которых является неуклонный рост уровня жизни и размера оплаты труда на производствах Китая. В последнее десятилетие зарплаты в КНР росли в реальном выражении в среднем на 8% в год. К 2019 году средняя зарплата в 37 крупнейших городах страны составила 8,4 тыс. юаней, или более $1,2 тыс. Даже зарплаты рабочих-мигрантов, самой бедной части китайской городской рабочей силы, составили около 4 тыс. юаней. Для сравнения, 10 лет назад они зарабатывали в месяц чуть больше 1400 юаней.



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Вьетнам или Индия?



При таких зарплатах традиционное преимущество Китая, которое в числе прочего помогло ему стать той самой "мировой фабрикой", сходит на нет. Конечно, и сейчас доходам работников в Китае далеко до американских, японских или западноевропейских, но вот с Восточной Европой они поспорить уже могут, а большую часть Латинской Америки заметно превосходят. Нынешним глобальным корпорациям приходится искать альтернативы для сокращения издержек, связанных с фондом оплаты труда.



Куда передислоцируется производственный капитал из Китая? Наиболее перспективными направлениями остаются другие страны Восточной Азии. На иностранных инвестициях стремительно растет промышленность во Вьетнаме (+9% к промышленному производству в 2019 году), в меньшей степени - в Камбодже, Мьянме и Таиланде. Сейчас, однако, о своих амбициях заявляет вторая по численности населения страна мира - Индия, давно уже нацеливающаяся на повторение китайского промышленного рывка рубежа веков.



Премьер-министр страны Нарендра Моди, пришедший к власти во многом благодаря программе ускорения экономического роста, этой весной объявил о налоговых каникулах для компаний, размещающих в стране производство электроники. В течение ближайших пяти лет они смогут платить всего лишь 4–6% от общего объема своих продаж. О желании разместить производства в Индии заявил Samsung (планирующий производить в стране смартфоны на $40 млрд), а также Wistron и упомянутый Foxconn.



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Индийское правительство, собирающееся повысить долю промпроизводства в ВВП с нынешних 15 до 25%, планирует расширить программу налоговых льгот на множество других отраслей, включая автомобилестроение и текстильную промышленность. Уже принятые меры обещают увеличение прямых иностранных инвестиций на $55 млрд.



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Тем не менее говорить о том, что Китай как ключевая промышленная база мира обречен, пока явно рано. Потому что перенос производства даже для современных "полукочевых" корпораций - дело непростое и болезненное. Кроме того, и в современных условиях КНР обладает множеством преимуществ.



Во-первых, Китай за минувшие десятилетия технически перевооружился и повысил культуру производства за счет накопления опыта как рабочими, так и управленцами. Нынешний Китай выпускает весь спектр продукции от самых дешевых вещей до товаров высоких ценовых категорий. Передислоцировать производство первых будет намного проще, чем вторых, поскольку они не требовательны к качеству рабочей силы.



Если в Китае 25% производителей не выдерживают стандартов контроля качества, то в Индии и Пакистане доля таковых увеличивается до 35%, а в Камбодже - до 40%. Менеджмент в новых индустриальных странах также недостаточно квалифицирован, чтобы эффективно обучать рабочую силу, преимущественно сельского происхождения.



Как отмечает профессор Массачусетского технологического института Йосси Шеффи, даже в условиях обостряющейся торговой войны немалое количество ведущих компаний остались работать в Китае, перенеся за рубеж только сравнительно небольшие подразделения. Эта практика получила название "Китай+1" и служит тем самым диверсификации производства на случай реального обострения международных экономических конфликтов. 70% иностранных компаний и вовсе заявили, что никуда ничего переносить не собираются.



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Вторым ключевым козырем Китая являются технологические цепочки, которые выстраивались в стране десятилетиями при активном участии американских, европейских и азиатских корпораций. Производители не только выпускают продукцию в Китае, они пользуются промежуточным продуктом от китайских же производителей, которые могут находиться в соседнем помещении того же индустриального парка в условном Шэньчжэне. А отлично развитая за последнее время инфраструктура позволяет минимизировать транспортные издержки.



В-третьих, Китай является второй по величине экономикой мира с гигантским внутренним рынком, который все еще имеет неплохой потенциал для дальнейшего роста. В случае переезда компании рискуют потерять конкурентное преимущество на этой важнейшей площадке. Совершенно ясно, что ни Вьетнам, ни Камбоджа, ни даже такие большие страны, как Бразилия и Мексика, в этом плане заменить КНР не способны.



Таким образом, то, что можно было сравнительно легко сделать в 2000 году, в 2020-м уже будет крайне сложной задачей. Хотя из-за политического давления некоторые иностранные компании будут сокращать объемы операций в Китае, представить себе полный их исход в обозримом будущем невозможно. Это значит, что между крупнейшими экономиками мира будет сохраняться элемент взаимозависимости, несмотря на грозную риторику со стороны официальных лиц. Источник - Известия

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