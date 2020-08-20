 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.08.2020
23:51  Жизнь и судьба-2. ( Из воспоминаний инакомыслящего), - Б.Мусаев
22:02  "Несколько членов" Демо-правительства Беларуси из него оперативно свалило
20:46  Американские компании по крупному (на $8 лярдов) вошли в Ирак
20:43  В Нью-Йорке арестован за мошенничество экс-помощник Трампа - Бэннон
16:28  Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай, - Д.Мигунов
16:27  Все для иностранцев: мифы о статусе соотечественника в Кыргызстане
16:25  Штраф и без ОПЕК: о чем договорились нефтедобывающие страны

16:23  Тысячи деревьев незаконно вырубили в Алматы. Аким Сагинтаев продолжает дуболомить
16:20  Маньчжурская стратегическая операция – триумф советского военного искусства
16:17  Как коронавирус изменил роль государства в Казахстане
16:15  КАИР (статья из энциклопедического справочника "Города Арабского Востока"), - П.Густерин
14:04  "Мученик Касем". Иран назвал ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани
13:40  Просто и эффективно. Рос-эксперт Сатановский предлагает бомбануть по США
13:03  Власть в Мали взял на себя "Национальный комитет спасения народа" полковника Ваге
12:59  Турция пошла в Ливии по российскому пути, - А.Резчиков
12:41  Нур-Султаны учреждают Казахстанское агентство международного развития "KazAID". Шимомура одобрил
12:25  Палка - тык-тык, больно. УзбМВД смастерило новый проект закона "О митингах"
09:47  Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество в Киргизии этой зимой? - 24.kg
09:22  Нукер для Зятя. "ОйбекТурсуновскую" Uzcard возглавил Дилшод Икрамов
09:19  РосОппонавта Навалыча траванули в самолете над Омском. Отведал грибочков...
08:44  ФранцВласти не знают что делать с "понаехавшими" чеченцами, - Valeurs Actuelles
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Нью-Йорке арестован за мошенничество экс-помощник Трампа - Бэннон
20:43 20.08.2020

20 августа 2020, 17:49Текст: Александра Юдина
Бывший помощник президента США Стивен Бэннон и еще три человека арестованы в четверг из-за обвинений в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров, сообщили в прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк.

"Бэннон предстанет сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что под стражу взяты Бэннон, Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши. Им инкриминируется "выманивание средств обманным путем у тысяч доноров в рамках онлайн-кампании под названием We Build the Wall ("Мы строим стену")". Таким образом, в рамках этой кампании было собрано более 25 млн долларов пожертвований.

"Ответчики были арестованы сегодня утром. Колфейдж и Бэннон предстанут сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка", – добавили в прокуратуре.

Команду Трампа регулярно сотрясают значимые отставки. В отставку ушли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пришедший на замену Спайсеру Энтони Скарамуччи, советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон, советник по нацбезопасности Герберт Макмастер, госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Кроме того, о своей отставке уже объявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597945380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2020 года №383
- В Казахстане будет принята Программа развития фармацевтической промышленности
- Ты только вернись...
- День пограничника в Казахстане
- В Министерстве иностранных дел состоялся брифинг по вопросу создания "KazAID"
- Комментарий директора департамента платежных систем НБРК Ерлана Ашыкбекова по разъяснению новых правил по использованию электронных кошельков
- Казатомпром объявляет о производственных планах на 2022 год
- Возбуждены административные дела в отношении ряда вузов
- В Алматы скончался директор реабилитационного центра Олег Алишев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  