"Несколько членов" Демо-правительства Беларуси из него оперативно свалило

22:02 20.08.2020

В совете оппозиции Белоруссии сообщили о выходе из него нескольких членов

Никто из вошедших в состав президиума совета оппозиции его не покинул, заверил представитель организации. Ранее Александр Лукашенко обвинил членов совета в попытке захвата власти и пригрозил "адекватными мерами"



Первое заседание Координационного совета оппозиции Белоруссии в Минске.

Несколько членов координационного совета белорусской оппозиции (КС) покинули его, сообщил "Интерфаксу" член президиума КС Максим Знак. По его словам, несколько человек вышли после того, как занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко сравнил организацию с "черной сотней", а еще один после сообщения о возбуждении уголовного дела.



"Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета", - сказал Знак.



Он заверил, что никто из членов президиума КС заявлений о выходе не подавал. Остается в президиуме, по словам Знака, и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.



"Светлана Александровна действительно не принимала участие во вчерашнем заседании по болезни. Но она не заявляла о выходе из совета", - сказал Знак.