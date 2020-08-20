КазВласти насильно выдали Узбекистану оппозиционера-эрковца Хуррама Бердиева

00:14 21.08.2020

Из Казахстана депортировали на родину узбекского оппозиционера

Хуррам Бердиев с сыном



Власти Казахстана депортировали на родину в Узбекистана активиста узбекской оппозиционной партии "Эрк" ("Воля") Хуррама Бердиева, сообщает сайт Главного управления внутренних дел Ташкента. Узбекская служба Радио Свобода ранее сообщала об этом со ссылкой на семью и родственников Бердиева, но ни представители правоохранительных органов Казахстана, ни узбекские власти до сих пор высылку не подтверждали. Адвокат узбекистанца также отказывался комментировать подробности экстрадиции.



В ГУВД заявили, что задержание и экстрадиция Бердиева не связаны с его оппозиционной деятельностью. "Хуррам Бердиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (торговля людьми). Других обвинений ему не предъявлено, - говорится в пресс-релизе ГУВД Ташкента.



Партия "Эрк" появилась в Узбекистане в конце 80-х годов, у ее истоков стоял известный поэт Мухаммад Салих: он был главным конкурентом Ислама Каримова на первых президентских выборах в 1991 году. Впоследствии он был вынужден бежать из страны. 58-летний Бердиев, который был в числе создателей правозащитного центра "Мазлум" и руководил его отделением в Сурхандарьинской области, также уехал из страны и последние несколько лет жил в Казахстане. В постановлении суда о его депортации говорится, что узбекистанец не подавал заявление о предоставлении ему казахстанского гражданства или статуса беженца.



Правозащитники заявляли, что преследования Бердиева начались после того, как он поддержал требования ЕС о необходимости международного расследования расстрела в Андижане 13 мая 2005 года.



В поставлении суда в Шымкенте сказано, что в феврале 2020 года Бердиева объявили в международный розыск, а вскоре после этого задержали и отправили под арест в СИЗО 167/11 МВД Казахстана. Власти Узбекистана утверждают, что объявили оппозиционера в розыск по делу о торговле людьми еще в 2014 году, вместе с двумя другими фигурантами, а дело было заведено еще раньше, в 2013 году. По версии силовиков, Бердиев якобы заманил нескольких рабочих обманом в Шымкент, пообещав им высокооплачиваемую работу, а затем у них отобрали паспорта и заставили работать на стройке без зарплаты, как рабов.



Узбекская активистка и член "Эрк" Дилором Исокова, которая присутствовала на суде в Узбекистане, назвала обвинения сфабрикованными:



"Люди, которые утверждали, что были порабощены и проданы, отправляли деньги родственникам в Узбекистан и разговаривали по телефону. Подтверждением тому являются документы, полученные от служб денежных переводов и телефонных компаний Казахстана", - сказала она.