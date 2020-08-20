Русских в Туркменистане узаконят. Москва и Ашхабад вернулись к договору "газ–люди", - В.Панфилова

00:20 21.08.2020 Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.08.2020



Гурбангулы Бердымухамедов вынужден идти

на сближение с Россией.

РФ и Туркменистан будут сотрудничать в области безопасности. Соответствующий законопроект одобрила Госдума РФ, пояснив, что "документ направлен на обеспечение сотрудничества между двумя странами в целях укрепления стабильности, безопасности и мира во всем мире и в Центральной Азии". Президент Гурбангулы Бердымухамедов рассчитывает на гарантии личной безопасности.

Госдума РФ одобрила законопроект о ратификации Соглашения о сотрудничестве в области безопасности между РФ и Туркменистаном. После рассмотрения Советом Федерации документ будет передан на утверждение президенту Владимиру Путину, сообщил портал dumatv.ru. РФ и Туркменистан будут сотрудничать в борьбе с международным терроризмом, оргпреступностью, экономическими преступлениями, незаконным оборотом наркотиков, преступными доходами, незаконной миграцией и контрабандой, а также в сфере защиты окружающей среды.



Напомним, что 10 апреля 2003 года Владимир Путин и тогдашний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Со дня подписания документа до ратификации прошло 17 лет. Это беспрецедентный срок. Но всему есть объяснение. Как сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков, "мы являемся свидетелями одной из последних фаз долгой и трагичной истории взаимоотношений между Ашхабадом и Москвой".



Начало ее кроется в событиях 2002 года в Туркменистане, когда произошел ряд резонансных дел, которые подвигли Ашхабад на пересмотр соглашения с РФ об урегулировании вопросов двойного гражданства. Крупная кража со счетов Центробанка Туркменистана в октябре 2002-го, а затем и покушение на президента Ниязова заставили Ашхабад требовать у Москвы выдачи подозреваемых и фигурантов возбужденных в Туркменистане уголовных дел. Однако российская власть, ссылаясь на Конституцию, отказала Ашхабаду. Исключением тех лет может служить дело Мурада Гарабаева – экс-бухгалтера ЦБ Туркменистана, который был обвинен в выводе из страны 40 млн долл. Власти РФ выдали Гарабаева, но затем затребовали и получили его обратно по решению Европейского суда по правам человека. Президент Ниязов заявил, что перевод денежных средств был осуществлен лицами из туркменской оппозиции, и дело приняло политический оттенок.



"Нужно отдать должное Ниязову, он планомерно предлагал властям РФ урегулировать вопросы экстрадиции, внося различные варианты модификации договора о двойном гражданстве. Однако сложившаяся к тому времени репутация Туркменистана как одного из самых репрессивных государств мира также не позволяла даже гипотетически рассматривать подобные предложения. Тогда Ниязов пошел ва-банк и предложил Москве денонсировать соглашение от 1993 года", – сказал "НГ" Сердар Айтаков.



Это предложение совпало с меняющейся стратегией "Газпрома" и властей РФ по формированию новой энергетической политики. Для нее требовался дополнительный газ, который удачно нашелся в Туркменистане. В 2003-м было подписано два соглашения – об эксклюзивных закупках всего экспортного газа Туркменистана и о денонсации соглашения 1993-го о двойном гражданстве. Этот пакет сразу был назван соглашением "газ–люди", которое в итоге сломало немало судеб. Дмитрий Медведев, будучи в то время главой совета директоров "Газпрома", публично отрицал связь между этими двумя соглашениями, но в историю этот пакет соглашений вошел именно под названием – "газ–люди".



"Под давлением общественности Госдума отказалась ратифицировать протокол о прекращении соглашения 1993 года, а посольство РФ продолжало оформлять гражданство РФ, но власти Туркменистана устроили этой категории граждан настоящий кошмар. Было предложено в двухмесячный срок выбрать одно из двух гражданств, то есть фактически к ним применили обратную силу закона. Когда под давлением российской стороны от этой политики туркменские власти немного отошли, то наотрез отказались признавать гражданство РФ за теми, кто получил его после односторонней денонсации соглашения Туркменистаном в 2003-м. Эта категория граждан до недавнего времени была поражена в правах. Власти Туркменистана отказывались выдавать им заграничные паспорта без отказа от гражданства РФ, люди не могли урегулировать имущественные вопросы, выехать из страны. Те, кто уже оказался в РФ, не захотели возвращаться из опасения зависнуть в Туркменистане", – отметил эксперт.



Тем временем "газовая конъюнктура" поменялась несколько раз, и уже Туркменистану стало необходимо продать свой газ кому-нибудь еще кроме монопольного покупателя – КНР. В 2018 году Ашхабад и Москва вернулись к вопросу о поставках туркменского газа. А дипломатия РФ вернулась к вопросу о признании гражданства России за теми, кто его приобрел после 2003-го (см. "НГ" от 07.07.20). В Туркменистане без публичного и официального заявления миграционная служба начала принимать документы на оформление заграничных паспортов у этой категории лиц. Казалось бы, процесс пошел. Как отметил в своем письме на имя главного редактора "НГ" Константина Ремчукова посол РФ в Туркменистане Александр Блохин, из всей категории были названы 9800 не признаваемых туркменскими властями граждан РФ, туркменские паспорта получили 2000 человек. Но дальше туркменские власти решили не торопиться.



По мнению Сердара Айтакова, почему так случилось, стало понятно только сейчас. Не хватало важного, на взгляд туркменских властей, фактора, который гарантировал бы, что на территории РФ не будут действовать группы "террористов", угрожающие властям Туркменистана. Конечно, наивно полагать, что власти РФ закрыли бы глаза на террористические организации, действующие против властей Туркменистана. Речь в первую очередь идет о гарантиях на запрет институционализации и работы оппозиционных и правозащитных эмигрантских туркменских групп, которые гипотетически могли бы работать против туркменского режима с территории РФ, а также об облегчении поиска и выдачи беглых туркменских чиновников, которые могли бы скрыться в России, прикрываясь гражданством РФ.



Однако за это время изменилась не только газовая конъюнктура, но и локация большинства туркменских эмигрантских групп. Они в подавляющем большинстве сместились в Европу, а наибольшая социальная и политическая активность туркменских граждан наблюдается в Турции, Северном Кипре и США. "Если во времена Ниязова, когда было подписано Соглашение по борьбе с терроризмом, эта проблема была актуальна и принципиальна – многие диссиденты и беглые чиновники на самом деле скрывались на территории РФ, то сейчас проблема носит гипотетический характер", – считает Айтаков.



Процесс реабилитации истории "газ–люди" мог бы стать безусловным достижением "тихой дипломатии" РФ. Однако, по мнению эксперта, остается самая важная проблема – официальная юридическая фиксация статуса граждан, обладателей двойного гражданства. Проще говоря, крайне необходим межгосударственный договор, который решил бы эту проблему, однозначно определив статус "двойного гражданства" и все его нюансы, включая и запрет на действие "обратной силы закона", то есть запрет на принудительные попытки лишения гражданства каждой из сторон.



Директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов считает, что соглашение по безопасности более всеобъемлющее, чем его название. "РФ может быть не декларативным, а настоящим донором стабильности на постсоветском пространстве. Без РФ ни один вопрос не может быть решен. Москва также может стать гарантом личной безопасности руководителей постсоветских стран. Что бы ни говорили, Туркменистан активно расширяет сотрудничества с РФ, в том числе по рынку рабочей силы. ", – сказал "НГ" Юрий Солозобов. Он считает, что пришло время открывать страну. Источник - ng.ru

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