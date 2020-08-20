 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.08.2020
00:55  УзбХокимам могут запретить изымать земли. УзбПарламент подал признаки жизни
00:51  Константинополь - наш! Россия дважды упустила возможность решить судьбу Проливов, - А.Олейников
00:20  Русских в Туркменистане узаконят. Москва и Ашхабад вернулись к договору "газ–люди", - В.Панфилова
00:17  КырВыборы-2020. Уже 22 партии из 44-х выпали из предвыборной гонки
00:14  КазВласти насильно выдали Узбекистану оппозиционера-эрковца Хуррама Бердиева
00:02  Диктат улицы против диктатуры власти: что хуже и есть ли выбор?
Четверг, 20.08.2020
23:51  Жизнь и судьба-2. ( Из воспоминаний инакомыслящего), - Б.Мусаев

22:02  "Несколько членов" Демо-правительства Беларуси из него оперативно свалило
20:46  Американские компании по крупному (на $8 лярдов) вошли в Ирак
20:43  В Нью-Йорке арестован за мошенничество экс-помощник Трампа - Бэннон
16:28  Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай, - Д.Мигунов
16:27  Все для иностранцев: мифы о статусе соотечественника в Кыргызстане
16:25  Штраф и без ОПЕК: о чем договорились нефтедобывающие страны
16:23  Тысячи деревьев незаконно вырубили в Алматы. Аким Сагинтаев продолжает дуболомить
16:20  Маньчжурская стратегическая операция – триумф советского военного искусства
16:17  Как коронавирус изменил роль государства в Казахстане
16:15  КАИР (статья из энциклопедического справочника "Города Арабского Востока"), - П.Густерин
14:04  "Мученик Касем". Иран назвал ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани
13:40  Просто и эффективно. Рос-эксперт Сатановский предлагает бомбануть по США
13:03  Власть в Мали взял на себя "Национальный комитет спасения народа" полковника Ваге
12:59  Турция пошла в Ливии по российскому пути, - А.Резчиков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
УзбХокимам могут запретить изымать земли. УзбПарламент подал признаки жизни
00:55 21.08.2020

В парламенте рассмотрен законопроект об усилении гарантий прав собственников, разработанный Верховным судом. Документом предлагается установить запрет на изъятие земель хокимами, ограничить их полномочия в этом вопросе. Право изъятия земельных участков могут передать кенгашам народных депутатов.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены фракции Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) 17 августа рассмотрели законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство в связи с усилением гарантий прав и законных интересов собственников, сообщила пресс-служба парламента.

Проект был разработан Верховным судом во исполнение Программы мер по обеспечению верховенства Конституции и закона, утвержденной соответствующим постановлением президента в декабре 2019 года.

Член фракции УзЛиДеП, депутат Расул Кушербаев принял участие в обсуждении данного документа и подчеркнул в своем Telegram-блоге несколько важных моментов, которые планируется изменить в действующем законодательстве.

Документом предлагается установить запрет на изъятие земельных участков со стороны хокимов, а также ограничить их полномочия по владению и использованию земли, по аренде земельного участка. Право изъятия земли для государственных и общественных нужд, а также для реализации инвестиционных проектов намечено передать Жокаргы Кенесу Каракалпакстана, Ташкентскому городскому и областным кенгашам народных депутатов. Напомним, кенгаши, согласно Конституции, возглавляют хокимы.

Кроме того, могут быть внесены изменения, согласно которым не будет допускаться повторное рассмотрение и отмена результатов приватизации имущества государственных предприятий (организаций).

"К сожалению, в настоящее время в данном вопросе существует конфликт интересов. Это один из тех процессов, где больше всего наблюдаются случаи коррупции", - пишет парламентарий. Он добавил, что снос и изъятие имущества "рейдерским путем" превратились в проблему, которая сейчас волнует общество больше всего.

Таким образом, планируется внесение соответствующих изменений и дополнений в законы "О местных органах власти", "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников", а также в Земельный кодекс Узбекистана.

Напомним, в апреле этого года Министерство юстиции предоставило "Газете.uz" информацию о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, находящихся на изымаемом земельном участке.

В мае сенаторы одобрили изменения в Кодекс об административной ответственности, которые предусматривают административные санкции для должностных лиц за незаконное изъятие земли. За повторное нарушение последует уголовная ответственность.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597960500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2020 года №383
- В Казахстане будет принята Программа развития фармацевтической промышленности
- Ты только вернись...
- День пограничника в Казахстане
- В Министерстве иностранных дел состоялся брифинг по вопросу создания "KazAID"
- Комментарий директора департамента платежных систем НБРК Ерлана Ашыкбекова по разъяснению новых правил по использованию электронных кошельков
- Казатомпром объявляет о производственных планах на 2022 год
- Возбуждены административные дела в отношении ряда вузов
- В Алматы скончался директор реабилитационного центра Олег Алишев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  