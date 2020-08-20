УзбХокимам могут запретить изымать земли. УзбПарламент подал признаки жизни

00:55 21.08.2020

В парламенте рассмотрен законопроект об усилении гарантий прав собственников, разработанный Верховным судом. Документом предлагается установить запрет на изъятие земель хокимами, ограничить их полномочия в этом вопросе. Право изъятия земельных участков могут передать кенгашам народных депутатов.



Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены фракции Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) 17 августа рассмотрели законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство в связи с усилением гарантий прав и законных интересов собственников, сообщила пресс-служба парламента.



Проект был разработан Верховным судом во исполнение Программы мер по обеспечению верховенства Конституции и закона, утвержденной соответствующим постановлением президента в декабре 2019 года.



Член фракции УзЛиДеП, депутат Расул Кушербаев принял участие в обсуждении данного документа и подчеркнул в своем Telegram-блоге несколько важных моментов, которые планируется изменить в действующем законодательстве.



Документом предлагается установить запрет на изъятие земельных участков со стороны хокимов, а также ограничить их полномочия по владению и использованию земли, по аренде земельного участка. Право изъятия земли для государственных и общественных нужд, а также для реализации инвестиционных проектов намечено передать Жокаргы Кенесу Каракалпакстана, Ташкентскому городскому и областным кенгашам народных депутатов. Напомним, кенгаши, согласно Конституции, возглавляют хокимы.



Кроме того, могут быть внесены изменения, согласно которым не будет допускаться повторное рассмотрение и отмена результатов приватизации имущества государственных предприятий (организаций).



"К сожалению, в настоящее время в данном вопросе существует конфликт интересов. Это один из тех процессов, где больше всего наблюдаются случаи коррупции", - пишет парламентарий. Он добавил, что снос и изъятие имущества "рейдерским путем" превратились в проблему, которая сейчас волнует общество больше всего.



Таким образом, планируется внесение соответствующих изменений и дополнений в законы "О местных органах власти", "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников", а также в Земельный кодекс Узбекистана.



Напомним, в апреле этого года Министерство юстиции предоставило "Газете.uz" информацию о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, находящихся на изымаемом земельном участке.



В мае сенаторы одобрили изменения в Кодекс об административной ответственности, которые предусматривают административные санкции для должностных лиц за незаконное изъятие земли. За повторное нарушение последует уголовная ответственность.