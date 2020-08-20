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Скончался кыргызский книгоиздатель основатель издательства "Турар" Тилек Мураталиев
06:00 21.08.2020

Скончался основатель издательства "Турар" Тилек Мураталиев
Кыргызча
ОБЩЕСТВО
9:53, 21 августа 20208076

Бишкек (АКИpress) – На 60-м году жизни скончался основатель издательства "Турар" Тилек Мураталиев.

Т.Мураталиев родился 16 ноября 1960 года в селе Кызыл-Добо Кочкорского района Нарынской области.

В 1977 году поступил в Кыргызский национальный университет на географический факультет.

Трудовую деятельность начал преподавателем этого же факультета.

В начале 90-х годов ушел в бизнес - занимался поставкой бумаги, полиграфией.

В 1996 году основал издательство "Турар".

В 2017 году стал вице-президентом Союза писателей Кыргызстана.

В 2019 году - ответственный секретарь по издательской деятельности Союза писателей КР.

В 2016 году был удостоен госнаграды - получил медаль "Данк" за вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа КР, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры.

У него остались 4 детей.

Похороны пройдут 22 августа в 10:00 в селе Кызыл-Добо Кочкорского района.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
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