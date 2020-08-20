Скончался кыргызский книгоиздатель основатель издательства "Турар" Тилек Мураталиев

06:00 21.08.2020

Скончался основатель издательства "Турар" Тилек Мураталиев

Кыргызча

ОБЩЕСТВО

9:53, 21 августа 20208076



Бишкек (АКИpress) – На 60-м году жизни скончался основатель издательства "Турар" Тилек Мураталиев.



Т.Мураталиев родился 16 ноября 1960 года в селе Кызыл-Добо Кочкорского района Нарынской области.



В 1977 году поступил в Кыргызский национальный университет на географический факультет.



Трудовую деятельность начал преподавателем этого же факультета.



В начале 90-х годов ушел в бизнес - занимался поставкой бумаги, полиграфией.



В 1996 году основал издательство "Турар".



В 2017 году стал вице-президентом Союза писателей Кыргызстана.



В 2019 году - ответственный секретарь по издательской деятельности Союза писателей КР.



В 2016 году был удостоен госнаграды - получил медаль "Данк" за вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа КР, в подготовку, организацию и проведение Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных 100-летию национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, а также за достижения в профессиональной деятельности по итогам Года истории и культуры.



У него остались 4 детей.



Похороны пройдут 22 августа в 10:00 в селе Кызыл-Добо Кочкорского района.