Умань хочет забаррикадироваться. Украину запрудили иудейские сектанты - хасиды

07:14 21.08.2020

Умань хочет забаррикадироваться от хасидов



Мэр города требует от Киева запретить паломничество в период эпидемии

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



20.08.2020



Мэр Умани Александр Цебрий двое суток пробивался к президенту Украины, но безуспешно. Фото с сайта www.strana.ua

В Украине назревает скандал из-за ежегодного паломничества хасидов в Умань Черкасской области. Местная власть требует от Киева запретить многолюдное празднование Рош-ха-Шана, поскольку приезд паломников ухудшит ситуацию с распространением коронавируса. Центральная власть до сих пор ограничивалась призывами к хасидам не ехать в Украину.



Предполагается, что окончательное решение будет принято на днях на заседании правительства. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что вопрос уже рассматривался ранее: "Мы заслушали доклады профильных министров и пришли к выводу, что эпидемическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев". Аваков отметил, что 20–40 тыс. паломников со всего мира ежегодно приезжали в Умань во второй половине сентября, чтобы на еврейский Новый год посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма. В этом году, учитывая пандемию, в Украину смогли бы приехать максимум 10 тыс. паломников.



Но и это много, считают местные власти Умани и Черкасс. Они указывают на тревожные тенденции с распространением коронавируса в Украине. На этой неделе показатель суточного прироста числа выявленных больных перевалил за 2 тыс. В период карантина сообщалось о 300–500 заболевших в сутки, в июне показатели приблизились к 800, в июле превысили тысячу. Растут также показатели смертности.



Учредитель Украинского медицинского экспертного сообщества Дмитрий Пидтуркин в комментарии изданию GreenPost отметил, что карантинные меры в стране зачастую вводятся из соображений политической целесообразности, а не здравого смысла. Например, в Киеве, где один из самых высоких в стране показателей распространения коронавируса, до октябрьских местных выборов никто не собирается возвращать действие жестких ограничений. А хасиды приезжают в Умань не из одной страны мира. Многие – жители Нью-Йорка, где высоки показатели распространения COVID-19. "Это может создать проблемы для Умани, хотя вряд ли станет проблемой для всей Украины", – сказал эксперт.



Представители местной власти в Черкасской области, на территории которой находится город Умань, считают, что приезд в город тысяч паломников в период эпидемии может стать не только локальной проблемой. И сомневаются, что на местном уровне удастся контролировать выполнение тех технических ограничений, о которых ранее говорили в правительстве. Мэр Умани Александр Цебрий попытался добиться встречи с президентом Украины, чтобы пояснить Владимиру Зеленскому, что происходит. На этой неделе он две ночи провел у здания офиса президента. И сказал журналистам, что если Киев не запретит приезд паломников, то жители Умани построят баррикады на въезде в город. В среду Цебрий отметил, что правительство собирается в ближайшее время еще раз рассмотреть ситуацию.



Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который в конце весны вступил в перепалку с президентом Зеленским из-за неоправданных, по его мнению, карантинных ограничений в городе, теперь напомнил центральной власти об эпидемии. Он написал в соцсети, что украинцы не могут посетить Израиль или США, но граждане этих стран собираются в Украину на еврейский Новый год. "Украинцам запрещали праздники, лишали права на работу, достойную жизнь, запрещали работу учреждений культуры, досуга. Но все это почему-то разрешено иностранным гражданам на территории Украины. Мы стремимся к справедливости", – написал Бондаренко.



Некоторые украинские эксперты отмечают: в данном случае существует риск, что намерения украинской стороны будут неправильно истолкованы. Рассуждения о справедливости могут быть восприны за рубежом как антисемитизм. Чтобы избежать этого, правительства Украины и Израиля 19 августа обнародовали совместное заявление с призывом к хасидам "воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации". Тем, кто не откажется от поездки, напомнили, что в Украине действуют карантинные ограничения для проведения массовых мероприятий.



Главный санврач Украины Виктор Ляшко еще в июле обсудил ситуацию с директором департамента международного сотрудничества Минздрава Израиля Ашером Шальмоном. Речь шла о разных вариантах действий украинской стороны. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на заседании правительства на днях. МИД Украины заблаговременно выступил с заявлением, в котором призывал не политизировать вопрос паломничества хасидов в Умань в этом году.



Киев