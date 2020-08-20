Нагайбаки - крещеные тюрки и монголы на казачьей службе РосИмперии

07:27 21.08.2020

Юрий Туркул



В 1736 году по указу императрицы Анны Иоанновны в знак признательности заслуг нагайбаков(нагайбаки, тат. нагайбәкләр - этнорелигиозная группа татар, проживающих по большей части в Нагайбакском и Чебаркульском муниципальных районах Челябинской области. Язык - говор среднего диалекта татарского языка. Верующие - православные христиане. По российскому законодательству официально являются коренным малочисленным народом РФ) в ходе Башкирского восстания 1735-36гг:" За то, что они к бунтовщикам башкирцам не приставали, и, служа противу их верно, претерпели от них многие разорения, ясак с них снят, и все те земли, на коих они, платя башкирцам оброки жительствовали, отданы в собственное их владение; а затем велено им служить казачью службу, которую они по Оренбургу и служат. "И в целях укрепления пограничья с Башкирией на территории Южного Зауралья было создано Нагайбакское казачье войско, на реке Ик заложена в 1736г крепость, первоначально называвшаяся Икской, затем Нагайбакской. ".Определенные в казачью службу нагайбаки, составили основу ее гарнизона. В крепость из Уфимского уезда и других мест на службу были собраны "новокрещены", переехавшие из Татарии и Башкирии с женами и детьми. Новое казачье войско, принимало участие во всех войнах России XVIII века, особенно оно отличилось в Отечественной войне 1812 года.Исследователь позапрошлого века С. Рыбаков про них писал: "Нагайбаки проникнуты духом казачества, они ловки, ухватливы, смелы в речах и действиях, держат себя молодцевато и независимо; военный образ жизни, гимнастика, значительная жизнь на лоне природы образовали в них рослое, энергичное и работающее племя...". В этот период по всей территории Южного Урала началось массовое строительства сети оборонительных сооружений. На казаков крепости были возложены задачи по охране участка между Новой Закамской линией и Шешминской крепостью. Нагайбакское казачество в середине XVIII в. пополнялось представителями других этнических групп, и стало весьма своеобразным, представляя "самую разнообразную смесь одежд и лиц, племен, наречий и состояний". В состав Нагайбакого казачьего войска были включены: крещеные калмыки, афганцы, арабы, аравитяне, армяне, бадакшанцы, бухарцы, каракалпаки, кубанцы, персияне, талыжцы, турки, узбеки и хивинцы. В окрестных селениях жили крещеные ясачные татары и тептяри, которые переводились в ведомство Нагайбацкой крепости по мере обращения их в христианство. И даже бывшие противники нагайбаков башкиры, по мере принятия христИянства принимались в Нагайбакское казачье войско. Исследователь П.И. Рычков описывал Нагайбацкую крепость в 1750-х годах: "Укреплениесего места состоит в том, что все жило обнесено оплотом, а к одной стороне сделан рубленый замок, где канцелярия, воеводский дом, цейхгауз,соляные и провиантские магазины. В оных и с Нагайбацкою крепостию служилых казаков числится 1359 человек, которые получают жалованье, провиант и фураж тогда токмо, когда от своих жилищ далее 100 верст командированы бывают. А иначе, будучи достаточно удовлетворены пахотною землею и всякими угодьями, должны служить без жалования". Население Нагайбака быстро увеличивалось. В 1773 г. в крепости насчитывалось уже до двух тысяч жителей. Службу в крепости несла гарнизонная команда и отряд казаков . В 1742г проложили новую сторожевую линию от Троицка до Орска протяженностью в пятьсот верст. Этот район вошел в состав Оренбургского казачьего войска, бывшие в крепости казаки переводятся на новые укрепленные линии в Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии и включаются в состав Оренбургского казачьего войска. Некоторые станицы были названы в честь побед в войне 1812 г., в которой участвовали нагайбакские казаки, например Париж. Так закончило свое существование Нагайбакское казачье войско. Ныне нагайбаки (около 11 200 человек), постановлением правительства от 24 марта 2000 г. получившие статус коренного малочисленного народа Российской Федерации, живут в Челябинской области.