БелМайдан - управляемый извне гибридный кризис, - Ш.Султанов

09:20 21.08.2020

Сегодня - плохо, но это хорошо

потому что дальше может быть хуже

Шамиль Султанов



То, что происходит сейчас в Беларуси, - пока первый в Европе управляемый гибридный кризис, происходящий на фоне длящейся пандемии, резко снизившихся цен на нефть, все более надвигающегося глобального экономического кризиса и роста тотальной внешнеполитической неопределенности.



Ключевой вопрос - кому выгоден, с точки зрения Realpolitiks, этот разгорающийся конфликт в рамках большой глобальной геополитической игры? Но один стратегический результат уже совершенно ясен: в любом случае Беларусь обязательно ослабеет.



Важнейший компонент долгосрочной евразийской стратегии военно-разведывательного комплекса (ВРК) США заключается в том, чтобы существенно усилить геополитическое влияние Польши: и как противовес России с Германией, и как существенное препятствие для потенциального германо-российского сближения в будущем. Для Вашингтона именно Польша становится все более привилегированным (после Британии) союзником в Европе. Быстрорастущее и разностороннее взаимодействие польских и американских разведслужб, недавнее решение о перемещении части американских вооруженных сил из Германии в Польшу - только подтверждение этого тезиса.



Главное направление такого польского геополитического усиления - формирование негласной антироссийской коалиции, включающей в себя ряд восточноевропейских стран и бывших республик Советского Союза. Поэтому главную роль в управлении нынешним белорусским кризисом играет не Прага, а именно Варшава. Как и в случае с Украиной, возможное отдаление Беларуси от России должно форсированно привести ее в зону влияния не Германии, а именно Польши.



Причем офицеры противника, которые работают над нынешней ситуацией, стремятся к тому, чтобы любой вариант разрешения белорусского кризиса в долгосрочном плане негативно сказался на российских национальных интересах. Своего рода вариант тотального цугцванга!



Разгорающийся конфликт в Беларуси используется и для продолжения важнейшей стратегии Вашингтона по окружению России цепью взаимодействующих горячих или как бы замороженных региональных конфликтов и кризисных точек, которые позволяют оказывать управляющее воздействие на Москву, избегая "горячей" стадии в большой гибридной войне. Эта цепь включает в себя армяно-азербайджанское силовое противостояние, продолжающийся кризис в отношениях между Россией и Грузией, треугольник Молдова - Москва - Приднестровье, кризисное силовое противостояние между Москвой и Киевом на Украине. Добавьте к этому взрывоопасную ситуацию, которая складывается в Центральной Азии: прежде всего, в Таджикистане, и на границах Туркменистана и Афганистана, - плюс геополитическая ловушка в Сирии, которую организовал Москве американский ВРК. Если режим Лукашенко не устоит, то Беларусь неминуемо превратится в следующее важное звено в этой системе окружения России. И тогда вполне логично можно прогнозировать, что следующей целью американского "Deep state" станет управляемая дестабилизация Казахстана. Вполне возможно, этот процесс начнется уже зимой-весной следующего 2021 года.



Главная задача формирования такой конфликтной цепи вокруг России заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы с Пекином на антиамериканской основе. Более того, эту цепь Вашингтон может более активно использовать после ноябрьских президентских выборов в США для того, чтобы заставить Кремль занять более активную позицию противовеса Китаю.



В рамках этой большой геополитической игры шансы Москвы существенно ухудшаются в связи с тем, что у Кремля нет единой, выверенной стратегии ни по поводу режима Лукашенко, ни по поводу Беларуси как таковой. Существуют, по меньшей мере, три политические линии в отношении главного на сегодняшний день российского внешнеполитического союзника, которые формально сами по себе достаточно обоснованы. Причем одна из таких стратегий прямо исходит из того, что в политическом будущем Беларуси для Лукашенко не должно быть места. Поэтому не случайно, что информационная война, идущая против Беларуси, активно подпитывается, в том числе, и из Москвы.



Опять-таки, вполне логично, что многие ошибки, которые были допущены Москвой в 2013-14 годах по отношению к Украине, вполне могут повториться и в условиях раскалывающегося белорусского социума.



Конечно, от Лукашенко многие в республике объективно устали. Прежде всего, это целый ряд местных бизнес-кланов. А в условиях, когда социально-экономическая ситуация в Беларуси объективно ухудшается, недовольство охватывает и общество в целом. Хотя то же самое происходит сейчас практически во всех странах мира. Кроме того, Александр Григорьевич делает в последнее время много ошибок, в том числе и во внешнеполитической сфере, пытаясь играть с разными игроками, которые порой прямо ненавидят друг друга. И, как говорил классик: "Ошибки - один из видов моих поступков, в отличие от ваших, имя которым преступление". Наконец, у него накопилось много внутренних врагов внутри правящей элиты, которые объединились или их "объединили".



Но - самое главное! - ключевых стратегов этого раунда большой геополитической игры ни сам Лукашенко, ни его т. н. оппоненты, по большому счету, вообще не интересуют. Их задача - не в том, чтобы помочь "свободолюбивому белорусскому народу в его борьбе за демократизацию", а в том, чтобы инициировать и запустить долгосрочные процессы социально-политической энтропии в этой точке Евразии. При этом они явно торопились и также сделали несколько серьезных ошибок, хотя многие рекомендации Джозефа Ная использовались и продолжают активно использоваться.



Например, главными оппонентами Лукашенко неожиданно стали три добропорядочные женщины, у которых, однако, нет ни только никакой политической харизмы, но даже минимального опыта руководства сложными структурами и организациями. Тем не менее, недавняя домохозяйка Тихановская на полном серьезе заявила, что готова стать "национальным лидером", и, что интересно, ее с пеной у рта поддерживают те самые либералы, которые постоянно вопили, что "кухарка не может управлять государством". Даже в насквозь феминистской Калифорнии такой фокус вряд ли прошел бы, что уж говорить о традиционалистском характере белорусов. При этом никакой позитивной программы у этих трех матрон не было по определению. Убрать Лукашенко и новые выборы? Но это просто продолжение внутриполитического конфликта, потому что новые выборы - это уже прямое, грубое столкновение различных белорусских кланов и групп, различных денежных мешков в борьбе за власть. Да еще в условиях развивающегося экономического кризиса. И здесь лозунг "Запад нам поможет!" не пройдет, Запад сам поиздержался на нынешней пандемии.



Кризисы не только обостряют ситуацию, не только ведут к депрессии и хаосу, но и создают новые возможности. Например, Лукашенко сейчас получает возможность творчески модернизировать политическую систему, в том числе за счет подготовки нового социального договора. Если глобальные игроки дадут ему это сделать.