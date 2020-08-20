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Завершение капитализма, перерастание рыночной экономики в цифровую... Контуры Нового мира, - М.Делягин
09:35 21.08.2020

Михаил Делягин: Одни заговоры бывают удачными, а другие - нет
Новые задачи современных государств

Завершение капитализма, перерастание рыночной экономики в цифровую распределительную, а псевдодемократического общества в "честный феодализм" (пусть кое-где, как в России, и блатной) сословных уже по своей архитектуре социальных платформ предъявляют качественно новые требования ко всем сферах общественной жизни, в том числе и к государству как таковому.

Непонимание этих требований заскорузлой бюрократией (вне зависимости от ее классовой, национальной, сексуальной и идейной принадлежности и ориентации) вызывает слом системы для ее последующей замены, внешне выглядящий как массовые беспорядки, организуемые конкретными злыднями в своих конкретных локальных целях.

Заговор последние пару десятков тысяч лет - единственная форма успешной человеческой деятельности, но успешны лишь те заговоры, которые (как недоучил схизматиков и романтиков Маркс) соответствуют объективным тенденциям и требованиям общественного развития.

Некоторые из этих требований к государству как единственно возможным мозгу и рукам общества (хотя, конечно, еще далеко не все) понятны уже сейчас.

Прежде всего, значимость государства как фактора стабильности и даже организации крупных проектов резко упала. Ключевой стала его способность выполнять такую функцию разума, как "опережающее отражение" реальности, на практике выглядящую как "опережающая адаптация" общества к будущему, которое еще не понятно и только начинает строиться.

Малый и средний бизнес теперь проверяют с особым рвением
Государство обязано улавливать признаки будущего до их очевидного проявления и, соблазняя именно этим (а не каким-то иным) будущим общество и обучая его желать именно это будущее, организовывать общество на его построение.

Если государство не выполняет эту функцию, сегодня оно не годится даже для приличного кладбища.

Применительно к нашей стране "Единая Россия", эта партия отнюдь не витязей (а, как следует из ее официальной эмблемы, некоего не вполне геральдического животного) в медвежьей шкуре была создана для задачи стабилизации в катастрофических условиях и, несмотря на личность стоявшего у ее истоков Березовского, решила эту задачу (что вновь доказывает: верное понимание цели важнее понимания методов ее достижения).

Однако сейчас задача кардинально изменилась, причем не только по социально-экономическим и политическим, но и по психолого-технологическим причинам, а в "партии стабилов" (да и в государстве в целом), похоже, просто не осталось людей, способных полноценно воспринимать реальность.

Между тем наиболее важным и острым противоречием современности уже давно является не внутреннее (в том числе между трудом и капиталом), а внешнее: между народом и глобальными финансовыми спекулянтами. Любая борьба даже против самых агрессивных и экзотичных блатных феодалов и их пособников, против самых фашиствующих либералов обречена на провал, если игнорирует реальных хозяев этих разрушающих целые страны и континенты персонажей.

Классовый конфликт изнутри общества переместился вовне; хорошей новостью (правда, двадцатилетней выдержки) является то, что это перемещение убирает противоречие между патриотическими, социальными и демократическими ценностями.

Заострение внимания на этом главном противоречии современности - между народами и глобальными спекулянтами - позволит (разумеется, при желании управляющей системы) обеспечить классовый мир внутри страны как залог ее конкурентоспособности. К сожалению, одичалым корыстолюбцам непосильна являющаяся условием этого классового мира социалистическая идеология, да еще и в современном виде, а не в редакции не полуторасотней давности.

Понятно, что нынешний социализм должен окончательно, как "от старого мира", отречься от шариковщины в виде уравниловки и истерического дележа сужающегося из-за него "общественного пирога" и всецело переориентироваться на увеличение этого "пирога" за счет форсирования технологического прогресса.

Чтобы государство могло выполнять свои функции по "опережающему отражению" будущего и достижению на этой основе классового мира, оно должно развернуть широчайшую, в прямом смысле слова всенародную и максимально разнообразную работу по проектированию будущего. Помимо прочего, увлечение им активных людей на некоторое время отвлечет их от настоящего и поможет перетерпеть его в наиболее болезненный момент Глобальной депрессии.

Молодежь во всему миру справедливо обращает внимание (и отнюдь не только "коктейлями Молотова") на то, что силовые структуры в массе своей ориентированы на задачи стабилизации, которые частью уже решены, а в основном утратили ключевой характер. Выполняя уже решенную задачу либо борясь со следствием вместо причин, они невольно оказываются контрпродуктивными, лишь раздражая общество и в итоге вопреки лучшим намерениям дестабилизируя его.

Перед человечеством стоит объективная задача вывода силовых структур на качественно новый уровень с "конверсией" значительной части силовиков, соответствующей старым, но отнюдь не новым требованиям, в те или иные разумные общественные и даже политические движения.

Не менее важная задача современного государства - вовлечение в конструктивную общественную деятельность молодежи, сам стиль мышления которой не дает ей воспринимать традиционные для отмирающих форм государства стандарты (и организационные, и идеологические).

В этой сфере архаизация российского общества оказывается преимуществом, так как позволяет реализовывать прошлые нормы как нечто новое. Скажем, политическая сила, сумевшая создать тривиальные профсоюзы курьеров, официантов, таксистов и других вынужденных профессий выброшенной из жизни молодежи, хотя бы в силу этого станет хозяином политического дискурса (и ряда политических институтов) на следующее двадцатилетие.

И то, что нынешнее российское государство в силу глубины своей деградации органически не способно не то что решать эти задачи, но и просто терпеть в своих структурах лиц, способных задумываться на подобные темы, открывает широчайшие перспективы перед всеми амбициозными политическими силами и, в конечном счете, представляется сегодня важным фактором перспективности и конкурентоспособности России.

Источник - svpressa.ru
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