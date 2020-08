Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Навальном в туалете...

13:49 21.08.2020 Алексей Иванов



Заголовок показался оскорбительным? Пошлым, вульгарным и низким, грубым и дюже циничным? Скотским, наверное? Извиняйте: более низкой, пошлой, вульгарной, скотской субстанции, чем российская либеральная оппозиция, представить трудно (разве что "беларуский" аналог таковой). Самим своим существованием она наносит оскорбление нормальным русским людям. А здоровый цинизм пока остается наиболее приемлемой реакцией на пертурбации в жизни либерды.



***



Итак, по версии прогрессивного народца, отравлен "лидер оппозиции" Алексей Навальный. Возвращаясь на самолете из Томска, он ушел в туалет и не вернулся. Пассажиры услышали истошные, душераздирающие крики из клозета. Добрые люди, естественно, забили тревогу. Самолет посадили в Омске, в аэропорт приехала скорая помощь. Блогера доставили в токсикологическое отделение Больницы скорой помощи № 1 города Омска.



Что приключилось с г-ном Навальным? Либеральная общественность голосит о Путине, отравившем своего "врага №1" горячим чаем в аэропорту Томска. Кома, отек мозга и т. д. Отека, правда, нет. По словам врача, структурных изменений мозга не выявлено. Состояние оценивается как стабильно тяжелое. В Минздраве Омской области собщили, что 21 августа для проведения расширенного консилиума из Москвы в Омск прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи РНИМУ им. Н. И. Пирогова и НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко.



"Конечно, это было преднамеренное отправление. И сейчас врачи говорят, что это не так, только потому, что их запугали", - утверждает навальненский пресс-секретарь Кира Ярмыш, добавляя: "Просто нет слов. Познер рассуждает: "Мы должны найти того, кто отравил Навального, иначе все подумают, что это Путин, а это большой ущерб для России". Это и есть Путин". Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом) Вячеслав Гимади: "Требуем возбуждения уголовного дела по фактам посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277 УК РФ) и покушения на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ)". Продюсер YouTube-канала "Навальный LIVE" Любовь Соболь: "Путин чувствует вседозволенность"; она желает "всем причастным к отравлению скотам - скорейшего наказания". Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, эмигрировавший во Францию: "Алексея Навального отравили не в первый раз, эти нападения не были расследованы. И тот факт, что они не были расследованы, а виновные не были наказаны, и привели к тому, что эти отравления повторяются". Экс-кандидат на пост президента Ксения Собчак: "Ситуация с Навальным - просто за гранью добра и зла. Что за иезуитский способ расправы?!". Фрик-оппозиционер, канадский гражданин Петр Верзилов из Pussy Riot: "В Кремле было принято решение, что можно на человека воздействовать таким страшным образом". Экс-писатель Виктор Шендерович: "Да, это отравление. И, разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин. Россия, деградированная и разорванная на ментальные, географические, социальные и национальные клочки, похоже, заплатит за выход из тирании гораздо большую цену, чем Беларусь".



Редакционная статья на первой странице нового номера Financial Times озаглавлена: "Критик Путина в коме".



Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель: "Германия готова предоставить Навальному всю медицинскую помощь, в том числе в немецких больницах. Должно быть срочно прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать. Это должно быть сделано транспарентно". Президент Франции Эмманюэль Макрон: "Ситуация с Алексеем Навальным вызывает крайнюю обеспокоенность. Мы обсуждали это с канцлером. Мы готовы оказать ему и его родственникам всю необходимую помощь в плане здоровья, убежища и защиты". Британский синистр иностранных дел этой страны Доминик Рааб: "Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время полета в Москву и сейчас находится в реанимации в коме. Мои мысли с ним и его семьей". Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик: "В ООН с обеспокоенностью следят за ситуацией с внезапной болезнью Алексея Навального и желают ему скорейшего выздоровления. Любые утверждения о подозрении на отравление должны быть полностью расследованы". Руководитель немецкой правозащитной организации "Кино за мир" Джейк Бизилдж: "Мы надеемся, что как можно скорее получим разрешение на перевозку пациента в коме. Мы очень надеемся, что Алексей как можно скорее сможет быть в сознании и рассказать нам о том, что происходит".



И вновь г-жа Соболь: "Все вещи Навального необходимо отправить на независимую экспертизу. Никакого доверия "правоохранительным органам" нет. Никто не расследовал ни отравление Верзилова, ни моего мужа, ни самого Навального, отравленного прошлым летом во время отбытия административного ареста. Почему Навального нужно лечить в Европе? А потому, что невозможно доверять нашим врачам". Слово "Медузе": "Соратники Навального настаивают на его перемещении в клинику за границу. О готовности оказать политику помощь в своих странах заявили лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Врачи клиники, где находится Навальный, отказывают в его перевозке, ссылаясь на его тяжелое состояние. Соратники политика считают, что это делается по другим причинам - чтобы невозможно было установить, каким токсином отравлен Навальный". Штаб Навального в Омске: "Самолет для транспортировки Алексея Навального уже готов. А у Анастасии Васильевой (лечащего врача Навального) есть даже договоренность с европейской клиникой об обследовании и лечении Алексея. Только вот омские врачи не отпускают и никакие медицинские документы не отдают!". Главред The New Times и член Общественного совета Российского еврейского конгресса Евгения Альбац в волнении перешла на инглиш: "It looks like KGB doctors in Omsk are afraid to release any information on Navalny". Однако потом вспомнила русский: "Путин устраняет Навального. Его срочно надо вывозить на медицинском самолете в Европу". Московские оппозиционеры провели одиночные пикеты в связи с "покушением на Навального" у здания ФСБ. Одиночные пикеты также прошли в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Мурманске, Белгороде, Томске и Кемерово.



Множатся фееричные версии насчет непосредственного механизма "покушения".



Вернемся к реальности. Известно, что накануне блогер выпивал в деревне Кафтанчиково под Томском. Дегустировал самогон мощно, примерно до 2 часов ночи. С утра, ради опохмела, накидался энергетиками. А затем... "Стаканчик, из которого Навальный пил в аэропорту, он получил из рук своего помощника. На видео с камер наблюдения аэропорта Томска видно, что Алексей садится за столик без напитка. Позже стаканчик приносит ему Илья Пахомов, сотрудник ФБК, помощник Навального", - сообщил Mash. "Полиция приехала в село Кафтанчиково под Томском - в дом, где накануне госпитализации отдыхал Навальный. Копы зашли в дом на улице Зеленая, в администрацию Заречного сельского поселения и на пляж - строго по маршруту, который вчера проделал Алексей. Побеседовали со свидетелями, выяснили, как проводил время Навальный, провели все нужные следственные действия".



Врачи подозревают у Навального наркотическое отравление. Упоминается оксибутират натрия (натриевая соль γ-оксимасляной кислоты; включена в список психотропных веществ, оборот которых в Росии ограничен), который в узких кругах считается эффективным для лечения утренней/дневной сонливости, борьбы с алкоголизмом и абстинентным синдромом, повышения эффективности обезболивающих средств. Оксибутират натрия соленый на вкус, не имеет ни цвета, ни запаха. "Передозировка вызывает затрудненное дыхание, амнезию, бессознательное состояние и смерть, которую может спровоцировать прием вещества с алкоголем или другими депрессантами", - уточняет издание "Популярная механика".



"Алексей больше месяца сидел на антидепрессантах. [Пресс-секретарь блогера Кира] Ярмыш даже несколько раз говорила ему притормозить. Но он говорил, что в последнее время слишком много всякой фигни навалилось", - рассказал источник Федерального агентства новостей в навальненском Фонде борьбы с коррупцией.



"Версия об умышленном отравлении Алексея Навального пока не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам. При поступлении в больницу Навальному был поставлен предварительный диагноз - острое отравление психодислептиками", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



Организм председателя виртуальной партии "Россия будущего" тупо не выдержал коварного сочетания допингов. Благодарить за это следует нездоровый образ жизни горе-фюрера, а также ближайших адептов. Исключительно. Кремлю мертвым он нафиг не нужен - тем более, что сливным бачком по фамилии Навальный до сих пор пользуются многие околокремлевские кланы.



Журналист Андрей Малосолов: "Его компромат большей частью состоял из сливов одной башни на другую. Это называется медиарейдерство... Навальный до 2 ночи крепко выпивал в Томской области, заказал китайской еды из ресторана. По видео из аэропорта можно проследить буквально весь его путь до трапа самолета и уточнить, где ел, где пил перед вылетом. Уже говорят, что выпил на борту снотворное, возможно из-за боязни летать, и здесь вопрос - совместима ли химическая реакция препарата с алкоголем. До 2 ночи пить, а утром лететь - алкоголь на тысячу процентов не выветрится полностью. Еще момент, вокруг Алеши скачут все врачи Омска, готова вылететь бригада из Москвы. Так лидеров оппозиции не ликвидируют. Если что, у Навального 24 августа суд по делу об оскорблении ветерана. Может в этом дело, ведь можно получить срок, и пациенту важно соскочить с процесса? Тоже небесспорная, но версия".



"Что касается нашего бьюти-блогера господина Навального, то в этой истории мне категорически не нравится все. Во-первых, эта история случилась незадолго до суда по делу об оскорблении ветерана. А, как известно, у него условный срок еще не закончен. Соответственно, если он будет признан виновным, для него есть опасность, что следующий срок будет реальным. Второе. Все это очень сильно напоминает события сентября 1989 года. Молодые уже просто не в курсе, но тогда Бориса Николаевича Ельцина некто сбросил с моста. Или не сбросил. Это тоже история очень темная. Расследование тогда показало, что вообще ничего не было. Но, тем не менее, Ельцин обвинил во всем Комитет государственной безопасности и лично руководство СССР. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уже все это исполнила в различных интервью, которые она успела дать за те несколько часов, которые прошли с этого момента, и понаписала про все это в Twitter. Третье. Мне категорически не нравится, что в момент, когда начинается вонь, что Россия не должна вмешиваться в дела Белоруссии, и все это с эдакой западной картинкой, с Навальным неожиданно что-то случается. И сразу же во всех транспарентных СМИ начинается вонь, что его отравили, что это "подлое КГБ", и так далее", - отметил в беседе с ФАН публицист Армен Гаспарян.



Политолог Сергей Карнаухов: "Если бы кому-то хотелось убрать Навального с политической арены, то его просто закрыли бы на 7 лет и забыли о нем. Но заявления по нему даже не рассматриваются. Алексей никакой угрозы никому не представлял. Обычный "сливной бачок" во всех смыслах этого слова. Власть делала все, чтобы сберечь его как центр несистемной оппозиционной жизни. Но все это не исключает: - нестандартной реакции организма на сочетание принимаемых препаратов и спиртных напитков; - отказа работы организма по естественным причинам; - отравления, совершенного лицами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в России; - отравления, совершенного одиночкой-психопатом по личным причинам. Но еще раз - власти это не нужно. В очередной раз мы видим, как оппозиция сама себя подставляет образом жизни, беспечностью, игнорированием элементарных правил личной безопасности".



Журналист Андрей Медведев: "Отравление в российской оппозиции это такой местный формат #metoo. После Скрипалей об отравлении спецслужбами заявляли: Петя Верзилов - скорее всего, перемудрил с наркотиками, буквально через пару недель после "отравления" уже светился с водочкой в инстаграме, обещал представить железные доказательства отравления, но так и запамятовал. Дмитрий Быков (в миру Зильбертруд) - на гастролях переусердствовал с водочкой и жирными закусками, заработал предынсультное состояние или даже микроинсульт, заголосил об отравлении, был спецбортом отправлен в Москву, следов отравления так и не нашли. Теперь вот очередь Алексея нашего Анатольевича".



Судьба любого сливного бачка незавидна. Судьба бачка, выступающего в ранге "лидера масс", незавидна в кубе. Если же речь идет о случайном субъекте-нарциссе, политические перспективы которого равны нулю, и который самолично гробит себя ежедневно и ежечасно... Зато печальный конец (а печальный исход очевиден по определению) такого деятеля спровоцирует эффект разорвавшейся бомбы, позволит внешним и кое-каким внутренним игрокам возбудиться до предела, инициировать невиданный хай. Посему - берегите Лелика.



Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко: "Как-то удивительно "вовремя" Навальный отравился (отравили?) на фоне белорусских событий. Понятно, что сейчас начнется. Версии в западных и опп. СМИ будут от "полония 210" до "Новичка" или хуже. Не дай бог это будет та сакральная жертва, которая так нужна для дестабилизации у нас. Навальный - потенциальный российский Флойд? Жизнь оппозиционера имеет значение - ЖОПИЗ? Не надо нам этого! Поэтому Навальному - выздоровления, и дальше на 15 суток, если будет нарушать".



Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков: "Да, СМИ размещают много информации об этом, мы читаем эту информацию и знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены лучшие омские врачи. И, насколько нам известно из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины. Проводят консилиумы со специалистами в Москве. Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Если обратятся к Кремлю, Минздраву, любому ведомству, многие граждане РФ даже в эти дни выезжают на лечение за границу, и мы готовы оперативно рассмотреть обращение, если будет".



