 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Животворящая клизма спасла надежду русской демократии. Навал стабилен
14:04 21.08.2020

Врачи разрешили транспортировку Навального

Александр Кряжев
Медики не возражают против транспортировки блогера Алексея Навального из омской больницы. Об этом 21 августа заявил заместитель главного врача медучреждения Анатолий Калиниченко.

"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - цитирует его "Интерфакс".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки". Она выразила сожаление, что принятие этого решения заняло столько времени. По ее словам, самолет "ждет с утра" и документы готовы.

Источник - iz.ru
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