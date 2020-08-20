 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Религиовед-политолог Маликов стал вице-муфтием Киргизии
15:11 21.08.2020

21 августа 2020, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ
Теолог Кадыр Маликов назначен заместителем муфтия Кыргызстана

Теолога Кадыра Маликова назначили заместителем муфтия страны. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал муфтий Максатбек Токтомушев. Он представил коллективу нового заместителя, пожелал ему успехов в работе и поручил тесно работать с коллективом ведомства и областными казыятами.

Отметим, Кадыр Маликов родился в Бишкеке в 1972 году.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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