|Религиовед-политолог Маликов стал вице-муфтием Киргизии
15:11 21.08.2020
21 августа 2020, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ
Теолог Кадыр Маликов назначен заместителем муфтия Кыргызстана
Теолога Кадыра Маликова назначили заместителем муфтия страны. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал муфтий Максатбек Токтомушев. Он представил коллективу нового заместителя, пожелал ему успехов в работе и поручил тесно работать с коллективом ведомства и областными казыятами.
Отметим, Кадыр Маликов родился в Бишкеке в 1972 году.