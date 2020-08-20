Религиовед-политолог Маликов стал вице-муфтием Киргизии

15:11 21.08.2020

21 августа 2020, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ

Теолог Кадыр Маликов назначен заместителем муфтия Кыргызстана



Теолога Кадыра Маликова назначили заместителем муфтия страны. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.



Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал муфтий Максатбек Токтомушев. Он представил коллективу нового заместителя, пожелал ему успехов в работе и поручил тесно работать с коллективом ведомства и областными казыятами.



Отметим, Кадыр Маликов родился в Бишкеке в 1972 году.