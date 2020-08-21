БелБатька отбрил "посредничество" Макрона. Тебе самому не помочь, болезный?

15:57 21.08.2020

Лукашенко язвительно ответил на предложение Макрона о посредничестве



Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона стать "посредником" в переговорах между властью и оппозицией в республике.



"Давайте сначала я приеду, буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог – и террор, и "желтые жилеты" - не видят", - язвительно ответил Лукашенко.



Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что госсекретарь США Майкл Помпео, которого он назвал "великим другом белорусского народа", недавно прокомментировал обстановку в Белоруссии. В связи с этим Лукашенко призвал страны Запада сначала разобраться со своими проблемами. Он также вспомнил, что в Германии "с коронавирусом не могут разобраться, демонстрации".



По мнению Лукашенко, все эти заявления о Белоруссии стали удобным случаем, чтобы "отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону", передает Telegram-канал "Пул первого".



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Белоруссия должна самостоятельно организовать диалог между властью, а также оппозицией и гражданским обществом. Однако Евросоюз готов сопровождать этот процесс, "если Белоруссия согласится на его посредничество".