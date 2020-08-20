Рожал туго. Глава КазГоскомспорта боксер Сапиев взял декретный отпуск по уходу за ребенком

19:08 21.08.2020

Серик Сапиев прокомментировал уход в долгий отпуск и слухи о задержании

Решение о "декретном отпуске", по словам Серика, принимали вместе с семьей.



Известный казахстанский боксер, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Серик Сапиев прокомментировал журналисту zakon.kz уход в длительный отпуск и слухи о своем задержании.



Заслуженный мастер спорта рассказал, что он взял отпуск по уходу за двухлетним ребенком - четвертой дочкой Сафией. У девочки есть три старшие сестры - Акку, Алуа и Айсулу.



Решение о "декретном отпуске", по словам Серика, принимали вместе с семьей.



Все друзья и близкие отнеслись хорошо, порадовались за меня, - сказал спортсмен.

О планах на длительный отпуск он сообщил, что будет заниматься детьми и больше времени проводить с родителями.



Родителей редко вижу, буду с родителями. Параллельно в отпуске буду также заниматься развитием массового спорта в стране, - поделился Сапиев.

Помимо этого он прокомментировал слухи о задержании, появившиеся после новости о его выходе в отпуск.



Я понимаю, что внимание ко мне повышенное, поэтому что ходят разные слухи. Хочу заверить, что со мной все хорошо, и меня эти слухи, и та ситуация на работе, никак не коснулась. Со мной все в порядке, - сказал он.

Речь идет об аресте двух заместителей, которых подозревают в хищений порядка 400 млн тенге, выделенных на строительство объекта "Учебный корпус на 300 мест РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер".