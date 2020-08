UzAuto Motors завышала цены на авто на 10%. Мирзиеев топает ногами

UzAuto Motors завышала цены на авто в среднем на 10% - АМК

Антимонопольный комитет опубликовал итоги по делу UzAuto Motors. Компания завышала цены на авто в среднем на 10%. Помимо перерасчета клиентам, автопроизводителю поручено обеспечить равные условия дилерам и продавать на внутреннем рынке машины, которые не удалось экспортировать.

Специальная комиссия Антимонопольного комитета Узбекистана 19 августа рассмотрела дело о в отношении компании UzAuto Motors по признакам нарушения закона "О конкуренции", сообщила пресс-служба АМК.



Ранее депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Дониер Ганиев заявил, что комитет подтвердил имеющиеся нарушения и предписал автопроизводителю снизить цены.



По итогам рассмотрения дела выявлено, что UzAuto Motors:



при формировании базовых оптовых и розничных цен на выпускаемые автомобили за счет необоснованного увеличения затрат применял высокую монопольную цену, в результате чего стоимость легковых авто в среднем выросла на 10,29%;

совершала действия, которые дискриминировали права и интересы потребителей и предпринимателей при продаже автомобилей через дилеров, в том числе через включение условий, не связанных с предметом договора. Компания также злоупотребляла своим доминирующим положением, что привело к препятствованию входа на рынок других производителей.

Специальная комиссия подробно изучила указанные случаи и поручила UzAuto Motors устранить выявленные нарушения.



В частности, компания должна вычесть из цен, утвержденных в марте, и вернуть потребителям в зависимости от автомобиля сумму в размере:



Spark модификации LS M/T - 3 млн сумов, модификации LT A/T - 3,5 млн сумов;

Nexia 3 модификации LT M/T - 3,1 млн сумов, модификация LTZ A/T - 3,7 млн сумов;

Cobalt модификации LT M/T - 4,4 млн сумов, модификации LTZ A/T - 10,5 млн сумов;

Gentra модификации SX M/T - 13,8 млн сумов, модификации SX M/T CNG - 13,7 млн сумов и модификации CDX A/T Plus - 19,8 млн сумов;

Damas модификации DLX - 15,4 млн сумов, модификации VAN - 15,7 млн сумов, модификация Labo - 13 млн сумов.

Кроме этого, дальнейшие контракты с покупателями должны заключаться с учетом вычета необоснованных затрат либо снижения цен на 10,29%. Таким образом, автопроизводитель нужно обеспечить сокращение необоснованных затрат на 942,8 млрд сумов. Новые цены на автомобили должны быть представлены в АМК.



Компании также поручено обеспечить реализацию выпускаемых автомобилей в строгом соответствии с последовательностью договоров, заключаемых через программу UzAvtoSavdo.



В случае возврата автомобилей с экспорта или других причин, по которым экспорт не состоялся, машины должны быть реализованы на внутреннем рынке путем равномерного распределения через дилеров.



Производитель также должен обеспечить для действующих и новых дилеров равные условия, в частности, при заключении дистрибьютерских договоров на продажу автомобилей в рассрочку, и не предпринимать ограничивающие конкуренцию действия.



В АМК отметили, что UzAuto Motors в течение месяца может обжаловать решение в коллегии комитета или в соответствующем административном суде.



Президент подчеркнул необходимость снижения себестоимости автомобилей

На совещании под председательством президента подчеркнута необходимость снижения себестоимости автомобилей и повышения их конкурентоспособности на рынке.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул необходимость снижения себестоимости автомобилей и повышения их конкурентоспособности на рынке. Об этом он заявил в пятницу на совещании в центре "Cooperation LAB" в Бектемирском районе, сообщила пресс-служба глава государства.



На собрании указано на потенциал производства в стране комплектующих 1712 наименований для автомобильной промышленности, которые ныне импортируются, что позволит снизить валютные затраты минимум на 150 млн долларов. Поставлена задача определить региональные предприятия, способные освоить такое производство с созданием высокой добавленной стоимости.



Кроме того, отмечается, что на неработающих в полную мощность предприятиях и сервисных базах в Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской областях производить запасные части более 120 наименований. Кроме того, целесообразно создавать частные сервисные предприятия, которые будут качественно обслуживать сельхозтехнику и готовить специалистов в этой области.



На совещании также проанализированы вопросы углубления кооперационных связей между электротехнической, автомобильной промышленностью и сельским хозяйством, определены соответствующие задачи.



"Без кооперации между отраслями и регионами невозможно даже представить цепочку добавленной стоимости и новое индустриальное развитие", - заявил Шавкат Мирзиеев.



Отметим, 19 августа специальная комиссия АМК вынесла решение по делу в отношении UzAuto Motors по признакам нарушения закона о конкуренции. Комитет пришел к выводу, что компания завышала стоимость автомобилей в среднем на 10%. Автопроизводителю было поручено сделать перерасчет клиентам, пересмотреть цены, обеспечить равные условия дилерам и продавать на внутреннем рынке машины, которые не удалось экспортировать. UzAuto Motors намерена обжаловать решение в суде, и указала, что в нынешнем положении снижение цен на авто "не представляется возможным".