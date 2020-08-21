Сочинялки от Токаева. КазНарод ждет дел, - П.Своик

20:30 21.08.2020 Своик: Выводы Токаева – чего ждать от Послания народу?



Петр Своик



Приближается первое сентября – время второго Послания президента Токаева народу, вряд ли поворотного, но, наверняка, этапного. А почему мы заранее говорим об этапном характере, попытаемся обосновать.



Здесь надо начать вообще с места президентских Посланий в ряду других государственных планов и целеполаганий. С учетом еще и того, что хотя адресатом таких ежегодных документов упомянут народ, в гораздо большей степени это внутренний документ самой власти, ­– эдакий набор президентских оценок текущей ситуации, основных вызовов и указаний правительству и акимам, как общего вида, так и вполне конкретных.



В целом, это оглашаемый главой государства план действий на предстоящий год, в котором обязательно присутствуют и более долгосрочные цели-задачи, а несколько раз форма Послания была использована для оглашения вообще долгосрочных государственных стратегий. Это Программы "Казахстан-2030" и "Казахстан-2050", а также носящие этапный характер Программы "Нурлы Жол" и "План нации сто конкретных шагов".



В данном же случае этапность вытекает из того, что первое для второго президента Послание было оглашено им 2 сентября прошлого года, а то время принципиально отделено от нас коронавирусом и падением мировых цен на нефть, не считая и всего остального пакета мировых катавасий. Кстати сказать, еще в январе этого года, до начала переломных событий, президент уже охарактеризовал политико-экономическую ситуацию, как требующую глубоких, возможно радикальных реформ, заявил, что времени на раскачку нет и потребовал от правительства представить ему программу нового экономического курса. Чего так и не было сделано, и это тоже один из характерных эпизодов текущего момента.



Зачем правительству Послания?



Вообще надо сказать, что правительство вполне бы обошлось и без президентских посланий, у него есть более чем достаточный руководящий исполнительный набор.



В первую очередь, это бюджет, конечно, в который надо деньги и собирать, и заниматься таким непростым, но и увлекательным делом, как распределение их по затратным статьям и получателям. Это план госзакупок, в котором тоже более чем увесистые денежные потоки и, наконец, это пакет государственных программ, по которым тоже распределяются средства.



В данном случае – это Программа индустриально-инновационного развития, уже упомянутая Программа "Нурлы Жол", Программа развития регионов, "Дорожная карта бизнеса", Программа развития АПК, Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, Национальная экспортная стратегия, Инвестиционная стратегия, Программа развития образования и науки, Программа развития туристической отрасли, Программа развития сферы услуг, Программа "Денсаулык" (Здоровье) и "Цифровой Казахстан" – управиться бы с этим.



Но на дворе – именно переломный момент, речь идет уже не о размеренном движении по утвержденным распределениям приоритетов и денег, а о том, как не допустить вообще утраты контроля над ситуацией. Судите сами, вот попавшие в Сеть данные от налоговиков по итогам января-июля: оборот по реализации товаров и услуг – минус 12,4% от плана, оборот крупных налогоплательщиков – минус 20,2%, кассовая выручка онлайн минус 32,5%, НДС – минус 20,7%, поступления от КПН минус 31,8%.



Наконец, доля респондентов, выбравших в ответе на вопрос "как изменилось материальное положение вашей семьи" вариант "скорее ухудшилось" достигла 49%. При том, что в январе было 22%.



И все такие ползущие вниз показатели ждут некоего программного ответа от президента, потому что от правительства, это уже совершенно точно, ничего сверх попыток справиться с текучкой, уже не дождаться. Максимум, чего пока удалось получить, это правительственный "Комплексный план действий по восстановлению экономического роста до конца 2020 года" – сведенные в табличку намерения министерств-ведомств, где смысловой упор приходится не на восстановление роста, а на конец года.



Выборы без Программы



Кстати сказать, конец года совпадает с началом новой избирательной компании в мажилис, – если даже в нарушение сложившейся традиции не произойдет досрочного роспуска. А за выборами, соответственно, формирование нового, – хотя бы формально, правительства и его "новой" программы. Между тем, не только у правительства, но и у готовящейся к выборам правящей партии "Нур Отан" программы … нет.



Точнее, нет хоть сколько-нибудь соответствующей реалиям программы: в числе действующих имеется Доктрина, утвержденная в октябре 2013 года, есть "Программа партии до 2030 года" красиво названная "Общество благополучия" и утвержденная в феврале еще 2019 года, – не так давно, но безнадежно отставшая от дня сегодняшнего. Ну а самым свежим из имеющихся на партийном сайте целеполаганием приходится считать избирательную Программу кандидата в президенты Ж-К. К. Токаева, тоже несколько уже неактуальную.



Что характерно: только что партия "Нур Отан" пошла не решительную "перезагрузку" – приступила к долго готовящимся и широко освещаемым внутрипартийным праймериз. Наверное, это ей поможет. Но остается вопрос: под какие программные цели партия власти решила обновить свой состав и с какими обещаниями пойдет к избирателям.



Ситуация выглядит несколько даже компрометирующей – ведь еще до того, как президент потребовал от премьера программу нового экономического курса, похожую задачу – разработки предвыборной программы, глава правительства получил и от Елбасы – председателя партии "Нур Отан". Сроки назывались весенние, потом летние, теперь осень на носу, но пока все пусто.



Были еще разговоры, что по-настоящему действенную антикризисную, и при том долгосрочную программу мы увидим в виде откорректированной правительством "Стратегии развития Казахстана до 2025 года". Действующий вариант, разработанный, говорят, иностранными консультантами и обошедшийся правительству весьма недешево, датирован февралем 2018 года. Если откровенно, он уже с рождения не тянул на практическую стратегию, теперь же его надо не корректировать – писать заново. В какой степени готовности такая работа, и ведется ли она вообще нам не известно, в любом случае, сейчас наступает выход главы государства со своим Посланием, – все что правительство, вместе с президентской администрации сумело наработать, и все, что не сумело, отразится в этом документе.



Системный, а не циклический



Откроет ли Послание новый этап? Это вряд ли. Скорее, объективно завершая этап отсутствия у правительства, у правящей партии и у самой Администрации программной стратегии, Послание ту же ситуацию … продолжит. Что и будет показательным этапным моментом – пока к действительно новому экономическому курсу мы не готовы.



Тут все дело в том, что переживаемый нами, еще до коронавируса, кризис – он не циклический, а системный. Причем как относительно ситуации в Казахстане, так и в окружающем нас мировом пространстве, вплоть до глобального. События же бурного нынешнего года все более и более добавляют ускорений в этот наш казахстанский и общемировой системный кризис, стремительно приближая время кульминаций и развязок. А потому даже самые неотложные антикризисные меры, если рассчитывать на их реальный эффект, все равно требуют выхода за рамки нынешней модели, пересмотра хотя бы части ее основ. Тем более это касается собственно нового экономического курса, о котором давно говорит президент: невозможно перейти на новое без того, чтобы не сказать всю правду о том, почему приходится отказываться от прежнего.



И здесь пока многослойный барьер: не факт, что в окружении президента достаточно людей, хотя бы понимающих исчерпанность "вывозной" экономики, если такие вообще есть. Зато факт, что воспитанников либеральной экономической школы, понимающих любой кризис как циклический, который стоит лишь перетерпеть, проводя "контрциклическую" политику, более чем достаточно. И потом, в нынешнем виде государство Казахстан есть не столько субъект, сколько объект внешней сырьевой и финансовой эксплуатации, поэтому декларировать, тем более осуществлять отказ от "вывозной" экономики нам просто не по статусу. Если, конечно, не подменять конкретную политику государства некими устремленными в будущее фантазиями.



Высоко летать – земли не видать



Красноречивая иллюстрация на этот счет – Стратегия "Казахстан-2050", оглашенная в декабре 2012 года в форме президентского послания на 2013 год, с одновременным объявлением о досрочном исполнении Стратегии "Казахстан-2030". А это, напомним, было время, когда мировой кризис 2007-2008 годов подавался как преодоленный и забытый, и в 2013 году, между прочим, Казахстан имел внешнеэкономические показатели, до которых мы и в благополучном по коронавирусу и нефтяным ценам 2019 году далеко не дотянули. В том же 2013, все помнят, созрел Майдан и в мир вернулась кризисная повестка, но тогда Стратегия на целых 37 лет вперед подразумевала, что на земном шаре будет происходить только один процесс: перемещение Казахстана по Давосскому рейтингу в тридцатку самых конкурентоспособных государств. Между тем, вряд ли институты нынешней глобализации, частью которых является и Давосский форум, доживут в своем нынешнем виде хотя бы до 2030 года.



Впрочем, вернемся к ныне ожидаемому Посланию. По жанру, это мостик, прокидываемый главой государства между своей стратегической линией и той конкретикой, которую правительство должно отразить в бюджете и других текущих программах. Если говорить о стратегии, то ее фактическое отсутствие в стране отразится и в Послании, – вряд ли мы услышим что-то определенное, хотя энергичных фраз на этот счет будет достаточно. С конкретикой тоже все примерно ясно: президент затронет болевые точки и загрузит правительство задачами и поручениями.



По мостику, по мостику …



Но должен быть и еще один мостик – между предыдущим и нынешним Посланиями, хотя и разорванными пандемией и падением цен на нефтяных рынках. И такой мостик, точно, имеется, причем он же является и мостиком между стратегической и тактическими частями послания. Вот этот мостик: правительству совместно с Национальным банком было поручено провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы. В том числе, правительство должно было до конца того года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. А также в целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления активами правительство должно было изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа.



А это, между прочим, хотя и аккуратный, но … подкоп под основы. Дело в том, что и реформа унаследованной от советской власти пенсионной системы с переводом ее в накопительный формат, и реформа здравоохранения с переходом на страховую медицину, - как и реформа образования, и ЖКХ, и тарифная политика – все это не творчество местного правительства, а предложенные и профинансированные из-за рубежа проекты. В частности, по линии Всемирного банка и ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития). А в таком контексте объединение ЕНПФ (Единого накопительного пенсионного фонда) с фондами социальной защиты и медицинского страхования – уже крамола, наделение же граждан правом использования накоплений тем более подозрительно. Особенно на фоне вопроса, а как вообще такое поручение могло оказаться в Послании. Ясно, что не со стороны правительства, если же поискать первоисточники, то там не только взятое президентом, но и предложение использовать пенсионные накопления на инвестирование национальной инфраструктуры. Хуже того, предложено распределять часть транша в бюджет из Национального фонда через накопительные счета граждан, дав им право использовать установленную часть не только на жилье и образование, но и на оплату ряда других товаров и услуг, поддерживая тем самым национальных производителей. Короче – выполни правительство президентские поручения – открылась бы дорога к появлению национальной накопительно-инвестиционной системы и системы поддержки предпринимательства самими же гражданами-покупателями.



Правительство, само собой, "проработало вопрос" – доложило Администрации, что ничего не получается. Администрация – вернула на дальнейшую проработку, и так оно до сроков нового Послания пока и тянется. А ведь в Послании что-то по этому поводу все равно придется говорить.



Недавно была попытка организовать обходной вариант – председатель Общественного совета при ЕНПФ, тоже член завалившей президентское поручение рабочей группы, попытался организовать обращение Совета к президенту с инициативой наделения всех вкладчиков правом однократного изъятия 10% своих накоплений. Пожалуй, Администрацию вполне устроил бы такой выход из клинча с правительством, но и здесь немного не получилось: Общественный совет не поддержал инициативу и она попала к президенту только в форме личного обращения. Вдогонку же от еще одного члена Общественного совета поступило расширенное предложение – со всем описанным выше крамольным пакетом. Как говорится, есть из чего выбирать.



Одним словом, дождемся Послания и услышим, что глава государства скажет про ЕНПФ – это тоже будет этапным моментом. Источник - ia-centr.ru

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