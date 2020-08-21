Нервный псих и старый маразматик... Осенний марафон Америки, - Г.Зотов

21:07 21.08.2020

Нервный псих и старый маразматик

Георгий Зотов предлагает взять попкорн и не волноваться: наши отношения с США после выборов президента в ноябре ухудшатся - вне зависимости от победителя

Георгий Зотов



…Присаживайтесь, пожалуйста. Занимайте места поближе. Попкорна более чем достаточно, а пиво захватите с собой. Нам предстоит увидеть феерический цирк - президентские выборы в США в этом ноябре. Вы наблюдали слонов, жонглирующих огнем, тигров в полете и танцующих собачек? Забудьте, тут веселее. Нервный псих выступит против старого маразматика: а после, один из этих людей определит политику Америки насчет РФ на следующие четыре года. Красота, не правда ли? В истории такие случаи, разумеется, уже были. Как накануне вступления в Первую мировую войну Румынии, когда российский Генштаб спросили - сколько дивизий требуется, чтобы разбить румынские войска, воюй это государство на стороне Германии? "Десять" - флегматично ответил Генштаб. А сколько требуется, дабы защитить Румынию как союзника России? "Десять" - последовал равнодушный ответ. - "В любом случае мы потеряем десять дивизий". Так и с выборами президента США. Лидером этой страны обязательно станет человек, который продолжит санкции (если придумают новые, там уже с креативом серьезная проблема), попытки остановить газопровод "Северный поток-2", и обвинения России во всех грехах, существующих на свете. Это уже попросту мода.



…Казалось, Трамп своими клоунскими выходками больше не способен удивить зрителей цирка. У меня для вас сюрприз - на арену выходит парень еще шикарнее. Идущий в президенты США супротив Трампа почти 78-летний Джо Байден - вообще песня. Типа Леонид Ильич Брежнев в 1982 году, только без бровей. Дедушка уже заговаривается - может перейти от обсуждения мировой политики к теме, как он утром надевал штаны. Помимо сего, старичок Байден замешан в интересной схеме - его сын Хантер, ранее не отличавшийся никакими финансовыми талантами, в 2014-м году внезапно стал на Украине членом совета директоров компании Burisma с окладом в $ 50 000 в месяц. Знаете ли, случается - вот был дурак дураком, а тут неожиданно финансовый гений, Господь в лоб поцеловал. Но самое прекрасное - в 2015 году Джо Байден (тогда вице-президент США) потребовал от президента Украины Порошенко увольнения генпрокурора Шокина, копавшего под Burisma - иначе Украина не получит миллиард долларов помощи от Америки. Шокина, конечно же, выкинули на хрен. Где миллиард, а где какой-то несчастный генпрокурор? Эдаких в Киеве на базаре по доллару за пучок продают.



… Да, после этого расскажите мне - как в сладчайших демократических странах не существует коррупции, и как их лидеры не выкручивают маленьким государствам руки: не то, что Россия-то богопротивная. Но дело даже не в продажности и глупости самого Байдена. Короля делает свита. А демократическая партия США откровенно тронулась умом на почве России, и сие видно невооруженным глазом. Фонтан обвинений во вмешательстве в выборы в США (вы будете смеяться, но демократы всерьез считают, что пара постов российских блогеров в Фейсбуке позволили Трампу стать президентом). Заявления, что Россия платит "Талибану" * за убийство американских солдат, с обещаниями ввести против РФ санкции а-ля Иран, причислив к "государствам, финансирующим терроризм" - с отключением платежей SWIFT. И (робкие, но лиха беда начало) предположения американских политиков - именно Россия организовала бунты чернокожих. Публика в Америке охотно ведется, и ее можно понять - русские давние качественные враги: не какие-нибудь арабы худосочные, от них такого и нужно ожидать.



…Трамп, собственно говоря, тоже не пряник. Лично я никогда не восторгался дедом-миллиардером, и ликование наших ура-патриотов после его избрания заставило меня цинично усмехнуться. Трамп - типичное трепло, флюгер, легко меняющий точку зрения, едва она сулит выгоду. Наши-то "трамписты" забыли, что Дональд давно обещал признать Крым российской территорией, начать "дружить с русскими", и отменить санкции. Он хозяин своего слова - может и назад взять. Судорожно пытаясь оправдаться, доказывая, что "русских хакеров" у него за спиной нет, Трамп тут же обрушился на Россию с новыми санкциями. Результат получился, как подгорелый блин - демократы Трампу все равно не поверили, по-прежнему считая, что им управляют из Кремля, а отношения с Москвой улетели в тартарары. Поэтому обольщаться в стиле - пущай снова победит Трамп, и тогда все будет в шоколаде… ну, я бы тоже не советовал. Трамп непредсказуем. Он пошел на вещи, последствий которых боялся Обама - ударил ракетами по Сирии. Давайте прекратим гадать на гамбургерах, и признаемся самим себе: нам по барабану, какого президента выберет Америка. Два дряхлых клоуна смешить не умеют.



…Кипящая истерия в Штатах проясняет - наши отношения просто так не наладятся. С чего бы? Америка изрядно разогнались насчет России - остановиться не смогут, даже если сами захотят. Шоу только начинается. Надо будет - найдут и "доказательства" создания коронавируса в лабораториях ФСБ. Наступающая осень пройдет под знаменем соревнования - чья самая идиотская версия на тему сотворения Россией мирового зла победит. Россия, будучи не лыком шита, ответит укреплением антиамериканизма на бытовом уровне - наш народ уже считает, что у нас без ЦРУ и карандаш со стола не свалится. Остается лишь хрустеть попкорном, наблюдая за цирком в Америке, где кандидаты в президенты наперебой разоблачают происки могущественной России. Правда, становится немного не по себе, что люди столь примитивного уровня развития, с неполадками в нервной системе и явными признаками старческого маразма возглавляют ядерную державу. Но посчитаем, как дядя короля в "Обыкновенном чуде" - "когда его любимую жену душили, он стоял рядом и уговаривал - ты потерпи, может, обойдется". Поможет? Не, я не уверен. Но других американских президентов у меня для вас нет.



И да, чтоб два раза не вставать. Я прошу конгресс США считать этот текст прямым вмешательством в американские выборы. Дабы лишний раз повод не искать не пришлось.



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.