КазНеуемРеформаторство. Минторг Султанов придумал "национальную товаропроводящую систему"

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21:42 21.08.2020

В Казахстане создают национальную товаропроводящую систему

Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе отчетной встречи перед населением



МТИ РК, 20 августа 2020



В рамках модернизации торговой отрасли создается целостная и эффективная торгово-логистическая инфраструктура страны – национальная товаропроводящая система (НТС). Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе отчетной встречи перед населением.

По его словам, НТС "объединит фермеров, закупщиков, транспортников, посредников и ретейлеров в единый кластер. Не только технически, но и информационно".

В министерстве торговли и интеграции сообщили, что "физической" основной НТС станут 24 оптово-распределительных центра. По словам Султанова, ОРЦ, "связанные единой цифровой системой, позволят оптимизировать цепочку поставок продукции от производителя до потребителя, создадут необходимые условия для хранения, эффективного распределения и реализации продукции. Снижение товарных потерь обеспечит фермерам возможность дополнительного инвестирования в повышение производительности".

"Кроме того, полный прямой доступ частного производителя к рынкам сбыта и предпродажной торговой инфраструктуре существенно увеличит доходы, как частника, так и отрасли в целом", - сообщил министр.

По расчетам Минторговли, создание национальной товаропроводящей обеспечит снижение цен на социально значимые продовольственные товары до 45%. Это сэкономит для казахстанских потребителей около 60 млрд тенге ежегодно.

Важно, что национальная товаропроводящая система обеспечит стабильность цен и позволит исключить сезонные и ажиотажные "дефицитные" всплески, как мы видели в марте-апреле", - пояснил министр торговли Бахыт Султанов.