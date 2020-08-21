В степях Сарыарки археологи нашли казахский Стоунхедж и пирамиду

00:02 22.08.2020

Удивительный археологический объект, ориентированный на стороны света, представляет собой курган с вертикальными стенами. Сенсационная находка датирована II тысячелетием до нашей эры. Открытие сделали ученые Карагандинского университета им. Букетова, руководил группой археолог Игорь Кукушкин.



С высоты птичьего полета можно увидеть, что курган состоит из целого комплекса построек, возведенных по кругу. Это и дало возможность говорить о нем как о казахском Стоунхендже. Внутри были обнаружены оружие, цепи, кувшины и скелеты лошадей.



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Казахстанский ученый Виктор Новоженов, поделившийся информацией об открытии в социальных сетях, не исключает, что это может быть погребение племени жунов. Некоторые исследователи считают, что оно переселилось из Центральной Азии на восток и стало родоначальником тангутов, монголов и хунну. В общем, в степях к северу от Балхаша в древности вовсю бурлила жизнь.



Тем временем вторую по счету Сарыаркинскую пирамиду Игорь Кукушкин обнаружил прямо по соседству. Ей 3,5 тысячи лет. Как считают ученые, это мавзолей киммерийцев. Напомним, первая пирамида была найдена в Шетском районе четыре года назад и стала мировой сенсацией.



Археологические раскопки продолжаются. Все находки станут экспонатами исторического заповедника.



Алан ИСАЕВ | Нур-Султан