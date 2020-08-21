Россия должна не потерять Монголию, - Герман Садулаев

00:21 22.08.2020

Россия должна не потерять Монголию



Герман Садулаев

писатель, публицист



Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. Между тем центр тяжести исторического процесса уже сместился в сторону Китая и Юго-Восточной Азии, и для России ситуация в Казахстане, Киргизии, Монголии важнее, чем на Украине и в Белоруссии. Просто мы пока еще плохо это понимаем. Но будем понимать год от года все лучше и лучше. Жизнь заставит.



У византийско-российского геральдического орла две головы – говорят, что одна смотрит на Запад, а другая на Восток. Восточная голова хилая, дистрофичная, потому что мы ее плохо кормим. А западная непропорционально большая, рахитичная. Гармонии и баланса нам не достает.



Давно было сказано, что Россия меняет свою геополитическую ориентацию с Запада на Восток, ибо с Востока идет свет и все изменения, но инерция западничества очень сильна. И вот сегодня, когда каждая вторая заметка в прессе про Белоруссию, а каждая третья про Украину, почти никто не пишет о Монголии. Давайте же вспомним о Монголии.



Повод, к сожалению, тревожный. Монголия рассматривает возможность отказаться от кириллического алфавита и вернуться к старомонгольскому вертикальному письму. Большинство россиян, наверное, и не знало, что письменность в Монголии с 1941 года была на кириллице, но это так. И вплоть до 2003 года в монгольских школах обязательным предметом был русский язык! Потом сменили на английский, конечно. А теперь по новой "моде", вслед за Казахстаном, решили упразднить кириллицу. Не будем говорить о том, насколько эта реформа пагубна: последствия разрыва в письменной традиции очевидны.



Монголия более ста лет была верной союзницей СССР и России. Это было выгодно прежде всего самой Монголии. Тесный союз с Россией создавал противовес китайскому влиянию. Россия никогда не планировала поглощать Монголию, Москве независимая Монголия нужна, как буфер между Россией и Китаем. А вот Китай и может, и хочет Монголию интегрировать, растворить в себе без остатка. Китай оккупировал Монголию, и только с помощью русских войск (сначала белых, а потом красных) в 1924 году Монголия получила независимость, которую до 1949 года, кроме СССР, никто не признавал.



Во Второй мировой войне Монголия очень помогла нашей победе: поставляла лошадей (на неприхотливых монгольских лошадях катилась по дорогам войны советская артиллерия, шли обозы), знаменитые овчинные полушубки (предмет зависти фрицев, замерзавших в траншеях под Москвой), продукты, передавала деньги и посылала добровольцев!



В самой Монголии живет около трех миллионов монголов, а во Внутренней Монголии, то есть на монгольских территориях, занимаемых Китаем, в два раза больше – около шести миллионов. Но эти монголы уже практически лишены национальной идентичности, большинство из них говорит по-китайски, они стали китайцами. Такая же судьба ждет и "внешнюю", независимую Монголию, и самобытный монгольский народ, если связь с Россией будет утрачена.



А влияние России в Монголии с 1992 года все падает и падает. Нам же не интересно. Нам представляется более важным, что там, на Украине (хотя и на Украине использовать "мягкую силу" мы не сумели, проиграли Киев американскому Госдепу). А ведь Монголия очень богата полезными ископаемыми и занимает стратегически важное положение, как раз между Россией и Китаем (границ с другими странами у Монголии нет).



В последние годы многие российские туристы облюбовали для себя Монголию. Возвращаются вдохновленными, радостными и обязательно хотят поехать в Монголию снова. Это словно другой мир, другая планета. И вместе с тем есть в степной стране что-то очень родное и близкое русскому человеку, что-то скифское и казаческое. Старшее поколение монголов знает русский язык, можно общаться без переводчиков.



Люди помнят и братскую помощь советского народа в отстаивании независимости Монголии, в поднятии экономики, в улучшении условий жизни. Да и общая история в одной империи Чингисхана, как ни крути, объединяющий фактор (ну и что, что современных монголов и Орду объединяет только мифология, в конце концов, разве не мифы лежат в основе любой национальной идеологии?).



Мы все еще можем не потерять Монголию, не вытолкнуть ее со своей орбиты. Для этого нужно укреплять политические отношения, развивать экономическое сотрудничество, но не менее, а, может, и более важно – поддерживать в Монголии русский язык, русскую культуру. Активно продвигать русские книги, фильмы, обучать русскому языку, приглашать граждан Монголии получать образование в России, предлагать больше стипендий, грантов, посылать своих культурных амбассадоров в Монголию, устраивать фестивали, конкурсы, резиденции для писателей, художников, режиссеров, делать все, что называется "мягкой силой".



Есть надежда, что Россотрудничество с новым руководителем Евгением Примаковым (младшим) не упустит из виду важнейшее для нас восточное направление, включая Монголию. Рано наши геополитические соперники списывают в утиль цивилизационное влияние России даже на наших ближайших соседей. Мы не улетели в космос, мы все еще здесь. И если кажется, что мы откуда-то ушли навсегда, то это только иллюзия. Россия обязательно вернется.