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Эрдоган велел превратить в мечеть стамбульский монастырь Хора
00:27 22.08.2020

Стамбул. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился превратить в мечеть обладавший статусом музея стамбульский монастырь Хора, пишут европейские СМИ.
Решение принято через месяц после того, как власти Турции превратили в мечеть собор Святой Софии, признанного всемирным наследием ЮНЕСКО.

Церковь Христа Спасителя в Полях, также известная как Монастырь Хора, - в наибольшей степени сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. С 1948 года открыта для туристов и носит название музей Карие.



Ранее этим летом Эрдоган заявил, что в его стране защищают объекты культурного наследия христианства, приведя в пример реставрацию православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон.

Напомним, указ об изменении статуса Святой Софии президент Турции подписал 10 июля. Церемония открытия комплекса Айя-София в статусе мечети состоялась 24 июля.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

Источник - ИНТЕРФАКС
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