Жители Усть-Каменогорска выступили в защиту школьного сквера

00:38 22.08.2020

Не в первый раз жители Усть-Каменогорска возмущаются вырубкой зеленых насаждений. Новый скандал начался из-за попытки уничтожить сквер, находящийся между школой-гимназией № 30 и казахско-турецким лицеем. На месте этого зеленого островка частный застройщик намерен возвести девятиэтажку.



Жильцы примыкающих к скверу домов на набережной Иртыша пригласили на свое собрание чиновников. Пришли руководитель аппарата акима Усть-Каменогорска Нурлыбек Шерубаев и главный архитектор города Муратхан Сагатов.



В ходе разговора выяснилось, что земельный участок, на котором расположен сквер, находится в частной собственности с 2006 года, но за минувшие 14 лет эта земля несколько раз меняла владельца. Проект строительства девятиэтажного дома был утвержден в апреле нынешнего года, и к нему у главного архитектора нет претензий. Другое дело, что застройщик, прежде чем начать какие-то работы, должен был провести общественные слушания, выслушать мнения жильцов, но этого не произошло.







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На вопрос, когда же могут состояться такие слушания, Нурлыбек Шерубаев заявил, что в условиях карантина нельзя собираться в количестве больше десяти человек, поэтому он предложил направить на слушания по два представителя от каждого дома.



На резонный вопрос, соответствует ли строительным нормативам решение построить высотный дом рядом с двумя школами, Муратхан Сагатов ответил, что это можно оспорить, поэтому он уже отправил всю документацию в государственный архитектурно-строительный контроль для проверки на предмет соответствия строительным нормативам.



Нурлыбек Шерубаев заверил жильцов, что ситуацию городской акимат взял под контроль.



– Пока не разберемся до конца, – заявил он, – застройщик не будет проводить дальнейшие строительные работы.



Андрей КРАТЕНКО | Восточно-Казахстанская область