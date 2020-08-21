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Экоактивисты отстояли Шихан Куштау. Холм получит статус особо охраняемой территории Башкирии
00:42 22.08.2020

Власти Башкирии собрались придать шихану Куштау статус природного памятника, и Башкирская содовая компания (БСК) не сможет его разрабатывать. Таким образом, в республике определили будущее холма. Об этом сообщил губернатор Радий Хабиров, передает ИА "Башинформ".

В пятницу, 21 августа Хабиров встретился с защитниками шихана и сказал, что в течение двух недель представители БСК, правительства Башкирии и активистов должны прийти к компромиссу. Если до 4 сентября этого не произойдет, у властей есть подготовленный документ о наделении места статусом особо охраняемой природной территории.

Ранее глава региона предлагал приостановить работы на шихане, пока все стороны конфликта не найдут единое решение проблемы. Позднее он заявил, что правительство собирается выкупить контрольный пакет акций предприятия и взять его под государственный контроль, а в будущем перевести на альтернативное сырье.

В начале августа жители Башкирии разбили палатки у холма в знак протеста против работ по его разработке. 15 августа произошли столкновения с охранниками и росгвардейцами. Разгонять активистов пришлось дубинками, газом и светошумовыми гранатами. Лагерь был разгромлен, многих защитников шихана задержали.

Шихан Куштау рядом со Стерлитамаком считается одним из символов Башкирии. Экозащитники считают, что его разработка нанесет вред природе.

Источник - Lenta.ru
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