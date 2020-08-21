Карагандинцам раскопали улицы и оставили их без канализации

00:46 22.08.2020

Чиновники пообещали закончить работы до конца текущего года.



Жители микрорайона Кунгей в Караганде 12 лет просили провести новые сети. В мае этого года местный акимат сообщил о начале работ. Заехала техника, улицы раскопали, но уже в конце июня все вдруг остановили.



Согласно сюжету AstanaTV, Теперь там не проехать, а пройти можно только в резиновых сапогах. Более 100 домов остались за чертой цивилизации.



Мы обрадовались, начали делать, в мае они так активно работали. Все эти работы незавершенные остались, кучи глины остались на дорогах. Дожди почти что каждый день лили, невозможно было выйти из дома, потому что грязище. Это в июле месяце, грязь по колено была. Вот такие условия у нас были в течение всего лета. Жалобы были по телефону, было коллективное письмо в акимат, - рассказал местный житель Вячеслав.



Глава компании-подрядчика заявил, что работы остановил, потому что акимат прекратил финансирование.







В прямом эфире телеканал связался с Нурланом Абжановым, заместителем главы отдела строительства города.



- Причина остановки работ... мы подавали бюджетную заявку на бюджетную комиссию. Но нам не поддержали. У нас недофинансирование около 360 миллионов тенге. На предстоящие бюджетные комиссии мы повторно подадим заявку.



- Как вы будете работать с подрядчиком? По его словам, из-за прекращения финансирования, он остался в долгах. Есть ли конкретные сроки?



-Сроки... в сентябрь-месяце будет подана бюджетная заявка после выделения средств. Мы продолжим строительно-монтажные работы на данном объекте.



- То есть людям придется подождать до осени и тогда работа начнется. В двух словах скажите, когда все это закончится?



- Закончить мы планируем до конца текущего года.