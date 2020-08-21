Героическое тело Навального эвакуировано в берлинскую клинику "Шаритэ"

07:29 22.08.2020

Навального вывезли на лечение в Германию



Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вывезен из сибирского города Омска на лечение в Берлин. Этому предшествовали задержки с транспортировкой находящегося в коме критика Кремля в Германию после предполагаемого отравления.



Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter"е, что самолет санитарной авиации, зафрахтованный немецкой неправительственной организацией Cinema for Peace, вылетел из Омска утром 22 августа, чтобы доставить Навального в берлинскую больницу "Шаритэ".



"Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала Ярмыш.



Она опубликовала фотографию самолета, сообщив, что Навального сопровождает его жена Юлия.



Навальный оказался в омской больнице после того, как 20 августа ему внезапно стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске, политика госпитализировали без сознания.



Семья Навального и его соратники в течение всего дня в пятницу боролись за транспортировку на лечение в Берлин, тогда как российские врачи не давали разрешения на вывоз пациента из Омска.



Но вечером 21 августа главный врач омской больницы Анатолий Калиниченко сообщил СМИ, что Навального можно транспортировать, поскольку его состояние стабилизировалось.



Германским врачам, прибывшим на борту самолета санитарной авиации, чтобы доставить Навального в берлинскую больницу "Шаритэ", не сразу разрешили осмотреть пациента. После первых отказов немецких медиков все же допустили к Навальному



Жена Навального ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием разрешить эвакуацию в Германию для оказания срочной медицинской помощи.



"Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германию", - говорится в письме Юлии Навальной на имя Путина, размещенном в социальных сетях 21 августа.



Ранее в Кремле заявляли, что решение об отказе в транспортировке Навального Германии принято исключительно по медицинским показаниям.



Но сторонники Навального осудили решение, назвав его уловкой с целью скрыть следы яда в организме.



Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала решение больницы "покушением на жизнь, которое прямо сейчас совершают врачи и лживая власть, которая это санкционировала".



"Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", - писала она в Twitter"е.



Правительство Германии 21 августа заявило о готовности принять Навального на лечение.



"Самый важный приоритет, конечно же, спасение жизни господина Навального и его лечение", - заявил журналистам в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.



Навальный "не отравлен", но транспортировать в Германию не разрешают



Официальный диагноз Навальному не поставлен, команда оппозиционера считает, что его целенаправленно отравили. Ярмыш полагает, что яд был в чашке чая, которую Навальный выпил в аэропорту Томска.



Но врач омской больницы Александр Мураховский назвал основным медицинским диагнозом пациента нарушение обмена веществ.



"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - сказал врач.



Комментарии Мураховского прозвучали после того, как Ярмыш процитировала соратника Навального Ивана Жданова, который сказал, что "сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих".



ПРИЗЫВЫ ЗАПАДА



Европейский союз потребовал скорейшего расследования причин случившегося.



"Мы очень обеспокоены состоянием здоровья Алексея Навального после предполагаемого отравления, - заявила 21 августа официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Масрали. - Мы ожидаем быстрого, независимого и прозрачного расследования. Если [отравление] подтвердится, виновные должны быть привлечены к ответственности".



Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О"Брайен заявил 20 августа, что предполагаемое отравление - "чрезвычайно тревожное" происшествие, которое может повлиять на отношения между США и Россией.



"Он очень смелый человек. Он очень смелый политик, который противостоял Путину внутри России, и наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей, - сказал О"Брайен в интервью Fox News. - Это чрезвычайно беспокоит, и, если за этим стояли русские... то мы учтем это в наших дальнейших взаимодействиях".



Навальный, разоблачавший коррупцию в России, в прошлом не раз подвергался физическим нападениям.



Алексей Навальный. История противостояния

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Алексей Навальный. История противостояния



В 2017 году его облили зеленкой, он получил химический ожог глаза. В июле 2019 года Навального отправили под арест на 30 суток по обвинению в организации несанкционированной акции протеста. Во время заключения его доставили в больницу с отеком и сыпью, позже заявил, что был отравлен.



За последние годы его несколько раз сажали в тюрьму, не допустили к президентским выборам и не дали зарегистрироваться кандидатом на пост мэра Москвы.



Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией, созданного Навальным, Вячеслав Гимади написал в Twitter"е: "Нет сомнения, что Навального отправили за его политическую позицию и деятельность".