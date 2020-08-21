Осужденный в Казахстане киргизский депутат-ОПГешник Асылбек уулу вышел на свободу. Отсидел год вместо 10-ти

07:35 22.08.2020

Осужденный в Казахстане бывший депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу освобожден из заключения. Об этом 22 августа агентству АКИpress сообщили источники в силовых структурах.



По предварительным данным, такое решение накануне принял суд.



В пресс-службе Верховного суда обещали уточнить информацию.



Дамирбек Асылбек уулу и еще 11 человек, в том числе два кыргызстанца, были задержаны в 2018 году в Казахстане. Был осужден в Казахстане на 10 лет лишения свободы за создание преступной группы, занимавшейся контрабандой.



В 2019 году Казахстан экстрадировал его в Кыргызстан, чтобы он отбывал свой срок на родине.



Асылбек уулу был распределен в исправительную колонию №27 в селе Молдовановка.

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