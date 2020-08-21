Кыргызстан выдал Узбекистану особо опасного журналиста Бобомурода Абдуллаева

07:48 22.08.2020

Задержанный в Бишкеке журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекским властям

Задержанный в Бишкеке журналист из Узбекистана передан узбекской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.



Гражданина Узбекистана Бобомурод Абдуллаева выдали 22 августа на основании вступившего в законную силу решения о выдаче.



Как отмечается в сообщении спецслужб, компонентные органы запрашиваемой стороны дали гарантии о предоставлении Абдуллаеву всех возможностей для защиты.



"Включая юридическую помощь адвокатов, о не применении пыток, жестокого и бесчеловечного обращения и наказания, а также гарантии предоставления надлежащей медицинской помощи в случае необходимости", - добавили в ГКНБ.



Абдуллаева задержали 8 августа в одном из кафе Бишкека по запросу узбекским силовых структур. По версии ГКНБ, он разыскивался на родине за ряд преступлений.