|Кыргызстан выдал Узбекистану особо опасного журналиста Бобомурода Абдуллаева
07:48 22.08.2020
Задержанный в Бишкеке журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекским властям
Задержанный в Бишкеке журналист из Узбекистана передан узбекской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.
Гражданина Узбекистана Бобомурод Абдуллаева выдали 22 августа на основании вступившего в законную силу решения о выдаче.
Как отмечается в сообщении спецслужб, компонентные органы запрашиваемой стороны дали гарантии о предоставлении Абдуллаеву всех возможностей для защиты.
"Включая юридическую помощь адвокатов, о не применении пыток, жестокого и бесчеловечного обращения и наказания, а также гарантии предоставления надлежащей медицинской помощи в случае необходимости", - добавили в ГКНБ.
Абдуллаева задержали 8 августа в одном из кафе Бишкека по запросу узбекским силовых структур. По версии ГКНБ, он разыскивался на родине за ряд преступлений.