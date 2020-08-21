Амер-астронавты сломали свой сегмент МКС и прискреблись спасаться на российский

11:00 22.08.2020

Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

В закрытых модулях проконтролируют давление, чтобы определить возможное место утечки атмосферы.



Из-за утечки воздуха экипаж Международной космической станции (МКС) перешел в российский модуль "Звезда" и закрыл люки, сообщает zakon.kz.



"Закрытие люков в американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведены", - говорится в заявлении пресс-службы.



Экипаж в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Кристофера Кэссиди до понедельника будет находиться в российских модулях "Звезда" и "Поиск", пишет ТАСС.



В закрытых модулях проконтролируют давление, чтобы определить возможное место утечки атмосферы. В понедельник специалисты определят дальнейший план действий.



О том, что на МКС произошла утечка воздуха, сообщалось 20 августа. Отмечалось, что она не несет угрозы безопасности экипажу. В НАСА подтвердили, что утечка находится в допустимых рамках и пока не угрожает экипажу.



На данный момент в состав экипажа МКС входят космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.