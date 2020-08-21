|Амер-астронавты сломали свой сегмент МКС и прискреблись спасаться на российский
11:00 22.08.2020
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
В закрытых модулях проконтролируют давление, чтобы определить возможное место утечки атмосферы.
Из-за утечки воздуха экипаж Международной космической станции (МКС) перешел в российский модуль "Звезда" и закрыл люки, сообщает zakon.kz.
"Закрытие люков в американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведены", - говорится в заявлении пресс-службы.
Экипаж в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Кристофера Кэссиди до понедельника будет находиться в российских модулях "Звезда" и "Поиск", пишет ТАСС.
В закрытых модулях проконтролируют давление, чтобы определить возможное место утечки атмосферы. В понедельник специалисты определят дальнейший план действий.
О том, что на МКС произошла утечка воздуха, сообщалось 20 августа. Отмечалось, что она не несет угрозы безопасности экипажу. В НАСА подтвердили, что утечка находится в допустимых рамках и пока не угрожает экипажу.
На данный момент в состав экипажа МКС входят космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.