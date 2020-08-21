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Дикий бастык Сансызбаев перекрыл воду жителям Сарыозека Алматинской области
12:40 22.08.2020

Отключивший cельчанам воду экс-чиновник набросился на нуротановцев
Партийцы прибыли в Сарыозек с проверкой после жалоб сельчан.

видео тут -
zakon.kz/5036876-otklyuchivshiy-celchanam-vodu-eks.html

В течение двух недель, в разгар летнего зноя, жители села Сарыозек Алматинской области оставались без воды. Причем проблема коснулась только одной улицы – Валиханова. Устав ждать помощи от местных чиновников, сельчане обратились с жалобой в Комиссию партийного контроля Кербулакского районного филиала "Nur Otan". Проверка была организована незамедлительно, передает Azattyq Rýhy.

Прибыв на место, партийцы установили, что перебоев с подачей воды нет, а причиной отсутствия живительной влаги стало преднамеренное перекрытие крана.

Виновным в бедах сельчан оказался бывший руководитель коммунальной организации "Куренбел Су" Ермек Сансызбаев. Более того, экс-чиновник бравировал своими "подвигами" в социальных сетях.

20 августа члены районной Комиссии партийного контроля, в том числе действующий директор "Куренбел Су" Нурлан Кузембаев, возобновили подачу воды сельчанам. В этот момент к колодцу подъехал Ермек Сансызбаев, который был явно недоволен действиями проверяющих. Бывший глава учреждения набросился на членов комиссии, о чем свидетельствуют видеокадры.

При потасовке Ермек Сансызбаев нанес телесные повреждения Нурлану Кузембаеву.

Теперь любителю боксерских поединков придется отвечать перед законом. Кроме того, в органы внутренних дел Комиссия партийного контроля передала материалы по фактам перекрытия подачи питьевой воды населению и создания конфликтной ситуации в селе.

Областной филиал партии "Nur Otan" будет держать на контроле ситуацию в Сарыозеке.

Источник - zakon.kz
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