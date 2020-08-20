Кашмир. Кровавый след Британской империи, - А.Храмчихин

12:46 22.08.2020 Начало конфликта трех ядерных держав



20.08.2020

Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.



Развал крупного государства нередко становится причиной войн между его бывшими частями, превращая соседей и бывших соотечественников в смертельных врагов на десятилетия, если не на века. Так и случилось при распаде Британской империи в ее крупнейшей колонии – Индии. Получив независимость в 1947 году, она немедленно разделилась по религиозному признаку на собственно Индию, где преобладали индуисты, и Пакистан, населенный мусульманами. Начавшееся "переселение народов", то есть бегство индуистов из Пакистана в Индию и мусульман в противоположном направлении, привело к огромным жертвам. Погибло не менее полумиллиона человек, беженцами стали как минимум 15 млн. Как ни странно, но войной это никто не считал.



Заоблачный Театр



Тем не менее война все-таки началась. На севере обеих стран, в штате Джамму и Кашмир. Дело в том, что там преобладало мусульманское население, но руководили штатом индусы, которые и решили присоединить его к Индии. Это стало причиной войны между еще не вполне сформированными армиями новых государств – Индии и Пакистана. Вялотекущие боевые действия продолжались полтора года, по их итогам Индии досталось примерно 60% территории штата, Пакистану соответственно примерно 40%. С тех пор обе стороны считают весь штат своим и почти 70 лет в Кашмире существует самый высокогорный и географически сложный в мире театр военных действий (ТВД).



Из-за множества жертв при разделе Британской Индии и нерешенного конфликта в Кашмире Индия и Пакистан превратились в смертельных врагов, каковыми остаются до сих пор. Ситуация усугубилась еще и "китайским фактором". Пограничный спор между Индией и Китаем, по сути, тоже стал наследием Британской империи и ее распада. Граница между Китаем и Британской Индией в Гималаях никогда не была до конца урегулирована. Как это всегда бывает в случае пограничных споров, обе стороны выстроили "железную" систему аргументации в пользу своих позиций с опорой на исторические аргументы и нормы международного права. Установить, кто объективно прав, почти всегда оказывается практически невозможно. В конечном счете вопрос либо "зависает" на десятилетия, либо решается войной.



Китай предпочел второй вариант и 20 октября 1962 года осуществил силами 80 тыс. человек вторжение на спорные участки как на севере (в Тибете), так и на востоке, в штате Аруначал-Прадеш. С индийской стороны вторжению противостояло не более 12 тыс. военнослужащих, поэтому китайские войска продвинулись на 80–100 км на юг и запад. Потери Китая убитыми составили 722 человека, Индии – 1383 человека, а также 1696 пропавшими без вести (фактически тоже убитыми) и 3968 пленными. 21 ноября Китай заявил об одностороннем отводе войск, хотя на северном участке фактически оставил за собой всю спорную территорию (известную как район Аксай-Чин) площадью 36 тыс. кв. км. Индия до сих пор считает всю эту территорию своей. В свою очередь, Китай претендует на весь штат Аруначал-Прадеш (84 тыс. кв. км).



Ситуация усугубилась тем, что в марте 1963 года Китай и Пакистан подписали пограничное соглашение, по которому Пакистан передал Китаю еще 7 тыс. кв. км (вдобавок к Аксай-Чину), которые Индия также считает своими. Именно через эти спорные районы было построено стратегическое высокогорное шоссе между Китаем и Пакистаном, что положило начало стратегическому союзу этих стран ("Пекин переходит в наступление", "НВО", 16.11.18).



В свою очередь, пограничные споры между Индией и Пакистаном имели место и за пределами Кашмира. Так, весной 1965 года случился конфликт за пустынный район Большой Качский Ранн. Победителем конфликта в целом стал Пакистан, что в совокупности с поражением Индии от Китая побудило его руководство попытаться решить в свою пользу и кашмирскую проблему. Началась целенаправленная засылка в индийскую часть спорного штата диверсантов, которые должны были развернуть там партизанскую войну и спровоцировать восстание. Однако подавляющее большинство населения Кашмира восставать не захотело, а наоборот, стало сдавать диверсантов индийским властям. Дели получил повод для военного ответа. 15 августа 1965 года индийские войска вторглись в пакистанский Кашмир с целью разгрома лагерей по подготовке диверсантов.



Ничья не в пользу Индии



Индийское наступление развивалось достаточно успешно, и для его сдерживания пакистанские войска 1 сентября на другом участке фронта вторглись в индийскую часть Кашмира. Дальше началась классическая эскалация. Индусы 6 сентября начали действия за пределами Кашмира, развернув наступление силами трех пехотных дивизий и бронетанковой бригады на один из крупнейших городов Пакистана Лахор. Наступление это было очень близко к успеху (бои шли уже в пригородах Лахора), но пакистанцы все же сумели его отразить и, в свою очередь, начали наступление на индийский город Амритсар силами лучшей в их армии 1-й бронетанковой дивизии. Это привело к крупному танковому сражению у селения Асал-Уттар 10 сентября. В этом бою у индусов было по 45 английских "Центурионов", американских "Шерманов" (времен Второй мировой) и французских легких АМХ-13. У Пакистана было 220 считавшихся на тот момент одними из лучших в мире американских танков М47 и М48 и 44 более старых легких танка М24. Несмотря на столь значительное количественное и качественное превосходство, пакистанцы были разгромлены, потеряв 97 танков против 32 индийских.



Севернее Амритсара, в районе Сиалкота, произошла целая серия танковых сражений, длившихся с 8 по 23 сентября. Всего Пакистан в ходе войны потерял от 300 до 500 танков, Индия – около 150 (в том числе не менее 30 "Центурионов", не менее трех АМХ-13, не менее двух советских ПТ-76, но большая часть потерь пришлась, конечно, на древние "Шерманы").



Что касается воздушной войны, то, даже по индийским данным, ее выиграл Пакистан. Индия признает потерю 72 самолетов (в том числе 13 – по не боевым причинам) и заявляет об уничтожении 43 пакистанских самолетов. Пакистан же признает потерю всего 19 своих самолетов и претендует на уничтожение 104 индийских. Разумеется, последнее крайне сомнительно, тем не менее общее преимущество пакистанцев налицо. Это тем более удивительно, что основу пакистанских ВВС составляли два типа американских истребителей – ветеран корейской войны уже весьма устаревший F-86 "Сейбр" и сверхскоростной, но совершенно не приспособленный к маневренному воздушному бою F-104 "Старфайтер". Индусы же имели современные и мощные истребители – советские МиГ-21, английские "Хантеры", французские "Мистеры". Пакистан потерял 4 бомбардировщика В-57 "Канберра", один F-104 и от 14 до 34 "Сейбров". Индия потеряла от действий противника как минимум 5 тех же "Канберр", 3 МиГ-21, 13 "Хантеров", 15 "Мистеров".



Потери в личном составе составили примерно 3 тыс. убитых у Индии, около 4 тыс. – у Пакистана.



Боевые действия завершились 23 сентября. В январе 1966 года в Ташкенте была подписана декларация, по которой стороны должны были отвести войска на позиции, которые они занимали до начала боевых действий. Война, таким образом, закончилась вничью. Однако, учитывая, что общий потенциал Индии гораздо выше, чем у Пакистана, ничья была скорее победой последнего.



В целом как СССР, так и США занимали в ходе войны достаточно нейтральную позицию, при этом страны НАТО (включая и США) ввели эмбарго на поставку оружия обеим сторонам.



В настоящий момент война 1965 года почти забыта. Тем не менее она имела заметные геополитические последствия, действующие до сих пор. Пакистан из-за вышеупомянутого натовского эмбарго окончательно отошел от односторонней ориентации на США и установил действующий до сих пор стратегический союз с Китаем, который с 1962 года остается главным региональным противником Индии. Индия, в свою очередь, стала гораздо быстрее, чем раньше, сближаться с СССР. Также в Дели сделали вывод из военных неудач. Все это привело к результатам во время крупнейшей по масштабам индо-пакистанской войны, случившейся через шесть лет. Источник - ng.ru

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