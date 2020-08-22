"Верю Всевышнему и в свой народ", - президент Жээнбеков (интервью)

13:36 22.08.2020 Президент С.Жээнбеков дал очередное интервью "Биринчи радио"

22 августа 2020



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 августа, дал очередное интервью "Биринчи радио" Общественной телерадиовещательной корпорации.



Стенограмму интервью распространила пресс-служба главы государства:



- Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи "Откровенный разговор с Президентом". У нас есть несколько вопросов к главе государства.



Здравствуйте, Сооронбай Шарипович.



- Здравствуйте.



- Уважаемый президент, ситуация с коронавирусом, пожалуй, начинает выправляться, жизнь входит в обычное русло. Но тем не менее, мы не знаем, что нас ожидает в будущем. Похоже, нам всем все еще следует учитывать возможность второй волны коронавирусной инфекции…



- Спасибо за вопрос.



Действительно, есть прогнозы о том, что может быть вторая волна вируса. Мы все об этом знаем, читаем в прессе. Были опасения, что ситуация в регионах может осложниться. Такая вероятность сохраняется до сих пор.



Я побывал в регионах страны, объездил все области. Встречался с местными жителями, обсудил наболевшие вопросы.



Что сейчас актуально в регионах?



Сельчане заняты уборкой урожая, работой на полях. В первую очередь их волнует вопрос поливной воды, питьевой воды, много обращений по этой проблеме.



Есть проблемы с обеспеченностью школ и больниц. Обменялись мнениями по этим и другим вопросам, которые волнуют сельчан.



Рассказал о проводимой государственной политике по развитию регионов, в том числе по вопросу обеспечения населения чистой водой и по ремонту, восстановлению ирригационных систем.



Как я уже отмечал, проект по обеспечению чистой питьевой водой будет реализован во всех регионах Кыргызстана, это приоритетное направление моей президентской деятельности.



В этом направлении проводится активная работа.



Второй, не менее важный вопрос - обеспечение сельских фермеров поливной водой.



Я побывал в далеком Баткене, Нарыне, Ат-Башы. На месте ознакомился с ходом работ по улучшению системы ирригации. Могу сказать, что доволен ходом реализации национальных проектов по ирригации.



Работа по их реализации ведется непрерывно в рамках Программы развития ирригации. Это меня радует.



Государственная программа по развитию ирригации рассчитана до 2026 года.



Она состоит из 3 этапов, два из которых будут реализованы до конца 2024 года. Мы намерены реализовать два этапа до завершения срока моего президентства.



В рамках этих двух этапов будет введен в эксплуатацию 31 водный объект, в результате чего появятся 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель. Улучшится водоснабжение 46 тысяч гектаров земли.



Это, как я и ранее отмечал, крупный, амбициозный проект. Несмотря на сложную ситуацию, мы приняли эту программу. Все усилия местных органов власти, соответствующих государственных органов, направлены на ее реализацию.



Для реализации ирригационных проектов увеличиваем объем бюджетных средств. Помимо этого, привлекаем средства международных партнеров, стран-доноров, в основном, в виде грантов.



Стараемся получить долгосрочные кредиты с минимальными процентными ставками на 35-40 лет. Работа в этой сфере идет неплохо.



В 2019 году, в целом, было начато строительство 12 объектов. Строительные работы завершены на 2 объектах.



В 2020 году планируется завершить строительство 6 объектов, уже закончены строительные работы на сумму 219 миллионов сомов.



К сожалению, пандемия оказала негативное воздействие на бюджет. Тем не менее, мы обеспечиваем финансирование за счет помощи внешних доноров и международных финансовых институтов.



Я неоднократно говорил, что вопросы ирригации находятся под моим личным контролем. Так как это - один из основных путей обеспечения национальной продовольственной безопасности, создания новых рабочих мест, удержания людей в сельской местности, сокращения внутренней и внешней миграции.



В настоящее время активно идет подготовка к новому учебному году.



Обращаю особое внимание на вопросы завершения строительства аварийных школ в регионах.



Как знаете, в селе Кенеш в Нарынской области, где дети учились в так называемой мобильной школе, сооруженной из контейнеров, идет строительство школы. Я посетил это село, встретился с местными жителями, ознакомился с ходом строительства нового здания школы.



Вопросы ремонта зданий аварийных школ и больниц - находятся в центре нашего внимания. Средства на эти цели есть, даже в условиях дефицита бюджета эта работа будет вестись непрерывно.



Все запланированные ремонтные работы в больницах ведутся по плану, в Бишкеке, Оше и Нарыне строятся экспериментальные корпуса инфекционной больницы.



Недавно посетил Нарынскую область, где встречался с коллективом Нарынской областной клинической больницы и строителями инфекционной больницы.



Кроме того, в регионах ремонтируются внутренние дороги.



Эти работы нужно завершить до наступления холодов. Особенно следует поторопиться с этим в высокогорных долинах, где уже в сентябре–октябре наступят холода.



Как известно, за счет республиканского бюджета ежегодно в центре каждого района асфальтируют не менее трех километров внутренних дорог. Это является одной из необходимых задач в рамках нашей политики развития регионов.



Особенно в высокогорной сельской местности много внутренних дорог, нуждающихся в ремонте, о которых не вспоминали почти 30 лет, еще со времени развала Союза. У местных бюджетов не хватало средств на эти цели, в итоге некоторые дороги пришли в такое состояние, что их и назвать-то дорогой сложно - по ним не то что на машине, даже пешком пройти невозможно.



За последние три года этому вопросу мы уделяем особое внимание.



В 2019 году был уложен асфальт на 140 км дорог в 40 районных центрах и 8 городах. А в этом году планируется проложить 150 км дорог. Эта задача находится под моим личным контролем.



Да, ситуация с коронавирусом улучшается. Тем не менее, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Каждый из нас обязан соблюдать правила гигиены и санитарии, пока не будет найдена эффективная вакцина.



Болезнь пошла на спад. Правительство продолжает предупреждать о необходимости соблюдения профилактических мер.



Я тоже хочу отметить, что предотвращение дальнейшего распространения вируса зависит от социальной ответственности каждого из нас. Хотел бы призвать всех не быть равнодушными.



Каждый из нас должен научиться защищать себя, свою семью и своих детей от вируса. Мы должны относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. И тогда мы сможем победить в борьбе с этой болезнью.



Ситуация может измениться, никто от этого не застрахован. Согласно сообщениям СМИ, в таких европейских странах как Италия, Франция и Испания зафиксированы новые рекордные показатели случаев заражения, после статистики в мае месяце нынешнего года.



Следовательно, осторожность никому не повредит, защита от этого заболевания находится в руках каждого из нас. Мы должны весьма ответственно отнестись к этому вопросу.



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- Пожалуй, самый обсуждаемый вопрос наряду с ковидом - это предстоящие парламентские выборы. Политические партии провели свои съезды. Можно сказать, что начался новый политический сезон и разного рода прогнозы, предположения в этой сфере будут только усиливаться. Немало споров, мнений. Есть ли гарантия того, что будет обеспечена честная политическая конкуренция, не бросит ли тень на власть пресловутый административный ресурс?



- Конечно, были и будут различные прогнозы, разговоры и предположения.



Мы все являемся свидетелями того, насколько сейчас сильна политическая конкуренция.



Более 40 партий заявили о своем намерении принять участие в выборах. Многие из них провели свои съезды.



Теперь Центральная избирательная комиссия должна провести ряд соответствующих работ согласно избирательному законодательству. Как известно, у нее - свои задачи.



Мною выполнены нормы, требуемые от президента. Как известно, подготовку к выборам мы начали 2,5 года назад. Была создана специальная рабочая группа из представителей Аппарата президента, правительства, Жогорку Кенеша, общественности и гражданского общества по внесению изменений в различные законы.



Я отмечал, что правила выборов согласно избирательному законодательству будут утверждены за год до даты выборов. Мы это сделали.



За год до выборов все партии, намеревавшиеся принять участие в выборах, на равных условиях ознакомились с правилами.



Сформированная нами рабочая группа провела эту работу. Соответствующие законы были приняты Жогорку Кенешем. Вся общественность была свидетелем этого процесса.



Что же касается административного ресурса, то отмечу, что что в нашей стране полноценно действуют механизмы, гарантирующие неприменение административного ресурса.



Это в первую очередь общественный контроль за избирательным процессом.



Именно этот инструмент является тем самым необходимым элементом для организации и проведения демократических и открытых выборов.



Этот инструмент широко использовался и будет использоваться наблюдателями, а также политическими силами, которые считают себя оппозиционными.



У нас - открытое гражданское общество. Это известно всем.



Благодаря технологиям в избирательной системе будет соблюден принцип "один человек - один голос".



Внедрены передовые технологии для обеспечения честных выборов, которые затем были усовершенствованы. Благодаря этому выборы пройдут согласно принципу "один человек - один голос". Никому не удастся нарушить этот принцип, при всем желании его невозможно будет нарушить. Так как применяется автоматическая система подсчета голосов, который гарантирует, что каждый человек может голосовать только за себя. Это известно всем. И этот процесс будет под контролем всех - и с нашей стороны, и со стороны политических сил, и со стороны общественности.



В настоящее время избиратели имеют полноценную свободу выбора.



В составе Центральной избирательной комиссии есть представители различных политических сил, политических партий.



Среди них есть представители гражданского общества.



Уверен, что все это обеспечит полный открытый гражданский контроль над избирательным процессом.



В настоящее время все партии вынуждены считаться с мнением народа. Поскольку нуждаются в том, чтобы люди голосовали за них. Это - требование времени.



Наше общество настолько открыто, что такого рода процесс, как административный ресурс, невозможно утаить.



За последние два года Интернет проник во все сферы жизни, стал доступен во всех селах. Любое негативное действие быстро становится известно общественности. Поэтому, повторюсь, что использовать административный ресурс и скрыть это будет невозможно в нашем обществе.



Формирование парламента, способного принимать законы и решения, направленные на развитие государства и улучшение жизни людей, станет нашей общей победой. Мы все в этом заинтересованы.



Поэтому я хотел б сказать, чтобы наши соотечественники ответственно отнеслись к выборам и избрали наиболее достойных кандидатов. Общественность, в том числе и я, должны принять активное участие в проведении открытых выборов.



- Как было отмечено выше, тема предстоящих парламентских выборов активно обсуждается в обществе. И, чем ближе дата голосования, тем сильнее будет интерес к данному вопросу. В последнее время в обществе высказываются предположения о том, что якобы будут предоставлены определенные привилегии так называемым провластным партиям. Как бы Вы прокомментировали это? Вы уже заявляли, что, как Президент, готовы работать с любой партией, которая одержит победу на выборах.



- Да, я об этом уже говорил. Готов взаимодействовать со всеми партиями, победившими на выборах, ради развития государства, во имя стабильности в стране.



Как я выше отмечал, создали условия для законных, открытых, конкурентных выборов, в рамках закона. В этих целях были внесены изменения в законодательство.



Для всех партий созданы равные условия.



Парламент - это выбор народа. Он будет сформирован из тех кандидатов, кого поддержит и за кого проголосует народ.



С каждым годом растут требования граждан к власти.



Сейчас у нас сильное гражданское общество.



Деятельность власти находится под жестким контролем со стороны общества, который усиливается с каждым годом.



При таких условиях никто не заинтересован в действиях против воли народа. Думаю, никто и не будет этого делать.



Свою позицию я озвучил еще в июне во время выступления на заседании Жогорку Кенеша.



Хотел бы еще раз повторить.



Партия - это лишь одна часть всего общества.



Я президентом избран для служения всему народу, а не какой-либо партии. Верю Всевышнему и в мой народ.



За свою деятельность на посту президента несу ответственность перед народом. Знаю требования своих соотечественников. Стараюсь достойно выполнить свой долг перед ними.



До этого я нигде не говорил об этом, но, пользуясь случаем, хотел бы озвучить.



В истории независимого Кыргызстана прежние президенты пытались формировать лояльные к себе партии, чтобы опираться на них в своей деятельности. Но, ни одна такая партия не оберегла их от ошибок, и не смогла их спасти.



История констатирует это. Народ свидетель этому. В политике я с 1995 года, тоже свидетель.



Это я прекрасно понимаю и как государственный деятель, и как человек. И это предоставляет мне внутреннюю свободу.



Моя опора - это мой народ.



И я готов вести совместную работу в интересах государства с теми партиями, которые придут в парламент.



Какая бы партия ни пришла в парламент, это - выбор народа. Раз люди отдали предпочтение им, я буду работать с этими партиями.



Сохранение суверенитета, целостности и единства государства - моя главная задача, как президента. Немало еще других моих обязанностей во внешней и внутренней политике страны.



Сделать одним из уважаемых в нашем обществе учителей и врачей, чтобы они были самыми высокооплачиваемыми специалистами страны, создание условий для рядовых предпринимателей, забота о престарелых, детях, нуждающихся, снижение коррупции во всех сферах жизни. Решение этих вопросов - моя основная задача.



По сути, это те обещания, которые я давал во время своей президентской предвыборной кампании.



Поэтому политика, которую я провожу за последние три года как Глава государства - развитие регионов, цифровизация страны - направлена на выполнение отмеченных задач.



Поддержка следующего парламента нужна для продвижения этих направлений, начатых мною, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Чтобы вместе реализовать начатые реформы.



Поэтому, во имя развития страны, как президент, я готов работать со всеми партиями, которые пройдут в парламент.



- Уважаемый Сооронбай Шарипович, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.



- Вам большое спасибо! Удачи! См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598092560

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