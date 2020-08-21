"Народ твердолобый". Акции протеста в Беларуси выдыхаются, - "МК"

15:23 22.08.2020

"Народ твердолобый": акции протеста в Белоруссии превратились в дежавю

Оппозиционеры рассказали о составлении "базы неблагополучных граждан"



Если в Белоруссии от "лукашистов" - так называют тех, кто топит за действующего президента - оригинального подхода к митингам никто не ждет, то от оппозиции из раза в раз требуют огненного креатива. В последние дни в создается четкое ощущение – фантазия оппозиции иссякает. Акции из раза в раз дублируются. Ощущение дежавю.



Оппозиционеры рассказали о составлении "базы неблагополучных граждан"



Пятничный вечер в Минске выдался богатым на события, правда однообразным. На мирные акции, как на работу, снова вышли сторонники Лукашенко и противники действующей власти. Каждая группа заняла свою позицию, чтобы не столкнуться лбами.



В пятницу снова гудели машины, водители создавали "пробку солидарности", люди выстраивались в "цепи покаяния" от Куропат до Окрестина – там, где находится печально известный изолятор.



ИЗОЛЯТОР НА ОКРЕСТИНА



Наши специальные корреспонденты пообщались с людьми, которые держали цепь в районе Окрестина.



Крайними точками живой "цепи покаяния" были выбраны лесное урочище Куропаты, где были расстреляны органами НКВД в 1937-1940 годах и захоронены более 7 тысяч человек. И ставший теперь уже печально знаменитый Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда привозили задержанных на акциях протеста после выборов президента Белоруссии.



Выходим на станции метро "Грушевка". Народ в сборе. Живая цепь растянулась на несколько километров. В руках у многих плакаты: "Молимся за Беларусь", Библии, кресты, иконы. Мероприятие задумывалось как акция верующих всех конфессий.



Здесь работают журналисты оппозиционных СМИ. Разговорились с местными телевизионщиками.



- У нас аккредитации нет, мы здесь рискуем, в случае чего нас первых в автозак погрузят. Поэтому, сейчас быстренько отснимем все и бежать отсюда, - говорит корреспондент.



Интересуемся обстановкой на государственном телеканале.



- Ну вы же слышали, что сейчас в Минск привезли журналистов из России, насколько я знаю, наших почти всех уволили. Теперь местные остались не у дел. Куда им идти?



- Российский журналисты работают лучше?



- Вы разве не заметили, какие новости стали? Наши пропагандисты вашим в подметки не годятся.



Коллеги удалились. Правда, опасались они зря. Никого арестовывать не собирались. Один раз мимо цепочки вяло промаршировали сотрудники милиции. В микрофон прокричали: "Разойтись по домам, акция незаконная". Вот и весь "разгон" демонстрации. Правда, вместе с ними шел человек в штатском, который снимал собравшихся на видеокамеру. Похоже, все митингующие теперь на крючке.



- "Тихари" знают свое дело, ведут съемку, потом пробивает геолокацию номеров телефонов, таким образом составляется база неблагополучных граждан, - говорит молодой человек в цепочке.



- Люди вышли на мирную акцию протеста, а их начали избивать дубинками, травить слезоточивым газом. Сегодня мы здесь, чтобы сказать "нет" насилию, - комментирует Ольга, сотрудница журнала "Благодать".



С ней вместе пришли на мероприятие коллеги. Женщины рассказывают, что, "молятся за Беларусь, за мир, радость и любовь".



Люди собрались на акцию семьями, с детьми. Кто-то вслух читает "Отче наш", Псалтырь. У каждого второго в руках молитвенник. В цепочке много протестантов.



Все следующие по дороге машины, непрерывно сигналят. Люди поднимают в приветствии руки.



Дизайнер Лена держит в руках бело-красный флажок, объясняет, что долгие годы была аполитичной. В этом году поняла, что больше не может оставаться в стороне. Вышла сегодня на акцию против лжи и насилия.



- Власть не должна стрелять в свой народ, - дополняет водитель Михаил, который приехал на акцию на велосипеде. – Мы должны стоять до конца. Обратного пути у белорусов нет.



- Мы за мир! За процветающую Беларусь! – вторят ему две пожилые женщины.



Девчонки складывают пальцы в виде сердечка. Кто-то пришел на акцию с воздушными шариками.



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По дороге то и дело проносятся машины без номеров, в них - люди в масках.



- Их цель – запугать людей, - говорит женщина, которая держит плакат: "Где дух божий – там свобода!"



Замечаем в цепочке пожилую женщину с белой ленточкой на запястье. Наталья рассказывает, что ехала на площадь Независимости, но решила пораньше выйти из метро и стать "одним из звеньев "цепи покаяния". Женщина вырастила 4 детей.



- Всю жизнь горбатилась, а пенсия - 330 рублей (около 10500 российских рублей), она почти такая же, как у тех, кто вообще не работал, - жалуется Наталья. – Моей внучке 16 лет, она собирается уезжать из Белоруссии, планирует поступать в университет в Праге.



Наталья говорит, что, участвуя в марше "За свободу!", испытала очень сильные эмоции.



- Вокруг был океан людей. Все чувствовали себя свободными. Это было прекрасно. Я рада, что люди начали противиться лжи. В нашем селе Щелыслица, на избирательном участке победила Тихановская, за нее избиратели отдали 64% голосов. И никто не посмел подделать результат. У нас есть общий чат, мы все время переписываемся. И на выборах выступили единым фронтом.



Наталья признается, что не смотрит ни один белорусский канал, только Евроньюс.



Пенсионер Виктор Антонович, инженер-механик пришел на акцию пообщаться с народом. Он стал хейдлайнером на этом празднике жизни.



- Власть надо менять! Расскажу вам несколько поучительных историй. Моя мать живет в 30 километров от Минска, в городе Дзержинский. Так что вы думаете там от предприятий осталось? Шиш с маслом. Закрылся маслозавод, льнозавод, опытно-механический завод, промкомбинат, три строительных организации, – загибает пальцы мужчина, - От швейной фабрики один цех остался. И вишенка на торте – на автостанции закрыли туалет. Приехал туда, а сортира нет.



- Что-то ведь осталось?



- Остался птичник, куда в пятницу Лукашенко приезжал. Народ у нас твердолобый. У меня есть соседка, ей лет 80. Я ей, какие только аргументы не приводил о смене власти, как об стену горох. Начал рассказывать про задержание митингующих. У нее на все один ответ: "Нехай не лезут". Другая знакомая 80-летняя бабуля приводит свои аргументы в защиту президента: "Он же ездит по стране. Везде наводит порядок".



Еще есть у меня два знакомых деда, оба "лукашиста". Одному 91 год, другому 92. Первому внук купил телевизор с большим экраном, подключил модем, ютьюб. Прошло три месяца, у деда поменялось мировоззрение. Ему открылся другой мир.



Конечной точкой нашей прогулки стал ЦИП на Окрестина, куда привозили задержанных на акциях протестов.



ИЗОЛЯТОР НА ОКРЕСТИНА



Обстановка здесь мрачная. Людей почти нет. Сюда "цепочка покаяния" не дотянулась, вернее, обошла этот район стороной. В таком месте неуместно махать шариками и цветами.



На деревьях скотчем приклеены таблички: "Еда", "Молитва", "Адвокаты", "Врач". Висят списки задержанных. В палатках волонтеры раздают продукты. Под тентом сидят две женщины, рядом горят свечи, и еще одна табличка: "Здесь можно помолиться".



НАПРОТИВ ИЗОЛЯТОРА НА ОКРЕСТИНА ПОСТАВИЛИ ПАЛАТКИ



С окраины Минска направляемся в центр. На улице Немига оживленно. Те же народные "цепочки", гудят машины.



В 21.00 Минск, как по команде, замолчал. Пробки рассосались, люди разошлись по домам. Молодежь отправилась на площадь Независимости, где продолжили вечеринку с песнями, танцами и фонариками.