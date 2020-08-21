Призрак Айсултана еще долго будет преследовать Назарбаевых. Темные тучи над гнездом Елбасы, - Б.Панниер

15:25 22.08.2020 "Призрак Айсултана еще долго будет преследовать Назарбаевых". Темные тучи над семьей экс-президента



Брюс ПАННИЕР



Кончина Айсултана Назарбаева, внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - последняя из глав придворных интриг, все больше накрывающих первую семью Казахстана.



Айсултан Назарбаев умер менее чем за две недели до своего 30-летия. Привилегированное дитя, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Смерть Айсултана 16 августа в Лондоне - как сообщают, в результате остановки сердца - стала новой главой придворных интриг, которые все чаще окружают семью первого президента Казахстана.



Айсултан был младшим сыном некогда влиятельной Дариги Назарбаевой - старшей дочери бывшего авторитарного президента - и Рахата Алиева, врача по образованию, который использовал свои связи с первой семьей для продвижения в карьере и пополнения личного состояния.



Айсултан, который, как известно, имел в последние годы проблемы с наркотиками, незадолго до смерти выложил много компрометирующей информации о казахстанской политике и своей семье. Хотя многое из этого произвело впечатление притянутого за уши, некоторые из его утверждений звучали вполне правдоподобно и, несомненно, были источником большого дискомфорта как для чиновников, так и для членов его семьи.



Самая влиятельная семья Казахстана - о смерти Айсултана Назарбаева:



Некоторые высказывают сомнения относительно причины смерти Айсултана, которая случилась спустя пять лет после скандальной кончины его отца.



ДВЕ СМЕРТИ



У женатого Айсултана, отца двух детей, проблемы с наркотиками, с его слов, начались вслед за смертью его деда Мухтара Алиева и отца в январе-феврале 2015 года.



В особенности смерть отца упоминалась как поворотный момент в жизни Айсултана.



Казахстанская прокуратура утверждает, что отец Айсултана стал настолько влиятельным человеком, что планировал свергнуть своего тестя, который долгое время находился на посту президента Казахстана.



Рахат Алиев был отправлен подальше из страны в 2002 году, его назначили послом в европейских странах, поскольку на родине вокруг его персоны становилось все больше скандалов. Через три года он вернулся в Казахстан и был назначен заместителем министра иностранных дел.



После очередного скандала на родине в 2007 году Алиева вновь отправили за границу. В том же году с ним развелась Дарига и его лишили всех государственных должностей, а его активы в Казахстане были конфискованы. Затем он был заочно осужден по обвинениям в коррупции, отмывании денег, пытках, похищении, убийстве и попытке государственного переворота.



Казахстанские власти добивались экстрадиции Алиева, но на протяжении семи лет ему удавалось оставаться на свободе в Европе и обвинять президента Назарбаева и его ближайшее окружение. Алиев издал книгу, в которой якобы изложены откровения о лидере страны и выдвигаются почти те же обвинения, что и против него со стороны казахстанских властей.



В 2014 году Алиев сдался австрийским властям и был помещен в венскую тюрьму, где ожидал суда по делу о похищении и убийстве банкиров. В феврале 2015 года его нашли мертвым в своей камере. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством, хотя некоторые расследования показали, что он был задушен.



ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ



Айсултан - второй из троих детей Дариги и Рахата. После того как его отец впал в немилость, Айсултан учился в Королевской военной академии Великобритании в Сандхерсте в 2009–2010 годах, затем вернулся в Казахстан, где в 2012 году был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны страны. В 2017 году он был назначен вице-президентом Федерации футбола Казахстана.



К тому времени у Айсултана возникли проблемы с наркотиками. Об этом он написал на своей странице в Facebook’е в сентябре 2017 года, заявив, что начал употреблять наркотики после подозрительной смерти отца и деда.



Сначала Айсултан приписал помощь в отказе от употребления наркотиков в заслугу Нурсултана Назарбаева, но позже стало очевидно, что от зависимости он не избавился и у него есть личные проблемы.



В середине декабря 2018 года на странице Айсултана в Facebook’е было опубликовано сообщение с благодарностью генеральному прокурору России, министерствам внутренних дел и иностранных дел, а также Федеральной службе безопасности за то, что он "снова свободен".



В конце января 2019 года в другом сообщении в Facebook’е автор поста обвинил миграционную службу Казахстана и МВД в том, что стал "человеком без паспорта". В сообщении также говорилось: "Вырвавшись из заключения в частной российской тюрьме, я вернулся домой без своих документов - все было украдено и уничтожено".



А также было добавлено: "Мне есть к кому обратиться - я внук президента", но вместе с тем говорилось: "Это просто ад, что творится в наших госорганах".



3 июня 2019 года Айсултан грозился выпрыгнуть с балкона восьмого этажа лондонского отеля.



Два дня спустя он проник в чужую квартиру в центре Лондона, постирал там свои вещи и попытался ворваться в соседнюю квартиру.



Айсултан оказал сопротивление прибывшим полицейским, сильно укусив одного офицера за руку. Против него был применен электрошокер, и в конце концов он подчинился полиции.



В октябре лондонский суд оштрафовал Айсултана, приговорил к общественным работам, обязал его возместить ущерб квартире, в которую он проник, пройти курс лечения от наркозависимости.



AISULTAN JESUS



Но в январе 2020 года, как сообщается, будучи в лондонской больнице Priory Hospital Hayes Grove, Айсултан дал несвязное интервью, в котором утверждал, что Нурсултан Назарбаев приходится ему не дедом, а отцом и что его мать хотела его смерти, что Назарбаев ушел в отставку в марте 2019 года, потому что его вынудила Дарига. Он также сказал, что казахстанская служба безопасности использовала "магию" для вербовки людей.



В постах, которые все еще можно видеть в Facebook’е под именем Aisultan Jesus Rakhat, говорится о государственной коррупции в Казахстане и России, которая обходится казахстанскому народу "в миллиарды долларов".



Автор, судя по постам, убежден, что Бог призвал Айсултана передать сообщения людям и предупредить своего деда о заговорах против него. Последние сообщения от 16 и 17 июля были адресованы Владимиру Киму, миллиардеру, владельцу прибыльной компании по добыче меди "Казахмыс", о котором Айсултан писал, что тот "начнет терять все" и "ад [Кима] начнется здесь, на Земле!".



Айсултан, похоже, запутался в жизни еще много лет назад, а недавно совсем зашел в тупик.



Объекты его тирад в Facebook’е и интервью - влиятельные люди в Казахстане, включая мать, которые, несомненно, были недовольны тем, что к ним привлекли такое неблагоприятное внимание.



Независимо от того, какова официальная причина смерти Айсултана, всегда найдутся те, кто будет задаваться вопросом: а не помог ли ему кто-то умереть? Среди них - злейшие враги семьи Назарбаевых, такие как беглый лидер оппозиции Мухтар Аблязов.



Другие также написали в социальных сетях, что Айсултан почти наверняка был убит, как он и предупреждал.



В последние годы Айсултан стал неоднозначной фигурой и даже угрозой для имиджа семьи Назарбаевых. И, как и его отец Рахат, призрак Айсултана еще долго будет преследовать семью Назарбаевых.?



Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки. Казахская служба РСЕ/РС Источник - Радио Азаттык

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